El barrio de Vistahermosa sufre desde hace décadas la falta de urbanización de muchas de sus calles. Calzadas sin pavimentar y llenas de agujeros, aceras que brillan por su ausencia y, en muchos casos, la falta de ordenación de servicios básicos como el agua o la luz. Los vecinos señalan que llevan años esperando a una actuación, ya que las calles no se urbanizaron con la construcción de las viviendas, y apuntan que los robos están proliferando en los últimos meses.

La única calle para la que hay proyecto de urbanización es Doctor Fleming, que se aprobó en Junta de Gobierno hace casi un año, con un presupuesto de 1,3 millones de euros, pero son una decena las que cuentan con este problema. Otras, tienen un proyecto de asfaltado, insuficiente para todas las carencias que se necesitan cubrir.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha ofrecido declaraciones al respecto.

"Es una ciudad sin ley", lamentan desde la recién constituida Asociación de Vecinos de la Zona Sanitario-Educativa del Distrito 4, quienes indican además que han aumentado los robos en las últimas semanas: "Tenemos robos en las parcelas durante los últimos dos meses. Están atracando chalets y en algunos se cultiva droga", llegan a indicar.

Entre las vías afectadas se incluye tanto la calle de las Balsas, cerca de Albufereta, como vías más próximas a la zona educativa y de restaurantes, como son la calle Concha Espina o la calle Andalucía. También otras ubicadas al otro lado de la avenida de Dénia, como la calle Doctor Fleming o la calle Marie Curie. En estas zonas, falta urbanización y no hay ni aceras, ni aguas pluviales, ni residuales. Funcionan con "fosas sépticas", señalan, y tampoco hay un soterramiento del cableado.

Aunque la preocupación prioritaria de los vecinos es la de los numersos baches en la calzada: "Los vecinos del complejo pidieron que asfaltaran el tramo entre el colegio Ángel de la Guarda y el Maestral, porque esa calle era nuclear. El tramo final de Concha Espina lo hizo un vecino cogiendo firmas. Por la noche, además, hay falta de luz", señalan desde la asociación.

En este sentido, los residentes aseguran que prefieren que las calles se vayan arreglando "poco a poco" a un gran plan, ya que consideran que esta segunda opción retrasaría todo durante años.

Gran proyecto de asfaltado

En julio del pasado 2021, el Ayuntamiento de Alicante aprobó en Junta de Gobierno un gran proyecto para el "refuerzo de firme de calzada en el distrito 4, fase 1", que partía de la Concejalía de Infraestructuras, cuyo objetivo era "realizar las obras de pavimentación y reasfaltado necesarias para subsanar deficiencias existentes en varias calles situadas en la zona de Albufereta".

Aunque se refería a esta zona como "Albufereta", el gobierno local indicaba en un mapa que se trataba de la zona colindante con la avenida de Dénia, entre la que se incluía el Complejo de Vistahermosa, y las calles del entorno de los restaurantes El Maestral y El Sorell, así como del colegio Ángel de la Guardia. La actuación contemplaba la "reparación y el asfaltado de los viales deteriorados por los daños producidos como consecuencia del tiempo y el paso rodado de vehículos que circulan en los viales situados en el camino Viejo de San Juan, calle Duque de Rivas, y otros ubicados dentro del Distrito 4". En total, un presupuesto de 124.341 euros.

En aquel momento, el Ayuntamiento señalaba que los daños habían "provocado el deterioro y la dificultad del tránsito peatonal y del tráfico rodado en diferentes viales, que consiste en el agotamiento de las bases, socavones, agrietamiento y rotura de firma asfáltico de rodadura".

Más de dos años después de aquel anuncio, el estado de muchas de esas calles sigue siendo el mismo. En la calle Andalucía, los agujeros siguen estando tanto delante del restaurante como a ambos lados de la calzada. Lo mismo sucede en Concha Espina, donde solo hay asfaltado un tramo, que los vecinos indican que subsidiaron ellos.

Al otro lado de la avenida de Dénia, la situación no es diferente. La calle Doctor Fleming, que conecta Pintor Xavier Soler con el Centro Comercial de Vistahermosa está llena de baches y socavones, mientras que otras afluentes como Marie Curie son intransitables, con alargados cortes y agujeros por toda la calzada.

Aumento de robos

Los vecinos señalan que al problema de falta de asfaltado se suma el del aumento de robos. Desde la nueva asociación de vecinos del Distrito 4, apuntan a que en esta zona se dan los condicionantes perfectos: son calles poco transitadas, hay poco comercio y el mal estado de las calzadas ahuyenta al tráfico.

"Tenemos robos en las parcelas durante los últimos dos meses. Están entrando a chalets y enfrente del colegio Teresianas", apuntan desde la asociación vecinal.

Los residentes añaden que los asaltos no se producen solo en las casas, sino también en los coches que aparcan cerca del colegio: "Ha habido robos en los coches cerca del colegio Ángel de la Guarda y de la residencia de mayores Vistasol". La portavoz vecinal, añade: "Llevamos así cuatro meses. La gente tiene miedo y han aumentado las ofertas de las empresas de alarmas".

Pero los robos no son el único acto vandálico: "Como no estamos urbanizados, no tenemos aceras. Por las noches, los coches hacen carreras y van evitando los agujeros. No podemos pasar por ahí porque nos pueden atropellar. Necesitamos que haya aceras", subraya la portavoz vecinal.