El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha cargado contra la posible amnistía a los políticos independentistas catalanes. Lo ha hecho calificándola de "inmoral", tanto a través de sus redes sociales como en su programa de radio Sexto Continente, que se emite en Radio María.

En la última edición del programa, ha señalado que la postura de Pedro Sánchez promoviendo esta ley "como condición para ser investido" es una actuación "inmoral" que supone "poner por encima de todo la búsqueda del poder como el valor máximo". Munilla ha añadido que la amnistía es una norma "para que determinados delitos sean borrados".

Que unos políticos amnistíen a otros políticos, a cambio de sus votos para poder continuar en el poder, es INMORAL.

No es el único miembro de la Iglesia que se ha pronunciado en contra de este punto de la negociación entre el PSOE y Junts, pero sí el que lo ha hecho de manera más contundente. En sus redes sociales, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha señalado que "la amnistía no es un borrón con cuenta nueva" porque "los que delinquieron grave y violentamente contra la convivencia destruyendo un Estado de derecho, determinan con su moneda de cambio el futuro de un pueblo". También el cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, indicó al ser preguntado sobre la amnistía, que "no es aceptable" desde el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia "la secesión unilateral".

Investigación de abusos a menores

Es la segunda vez en apenas una semana en que Munilla se pronuncia sobre temas nacionales. La anterior fue sobre la investigación solicitada por el Parlamento al Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.

Después de que algunos medios titularan que la investigación del Defensor del Pueblo estimara en 440.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia, Munilla señaló que "el único dato objetivo es que el Defensor del Pueblo ha certificado 487 nuevos casos de abusos acontecidos en el espacio de varias décadas, que se añaden a los 1.430 casos anteriormente conocidos".

En este sentido, Munilla criticó que no parecía que el interés fuera "proteger a las víctimas", y ponía en duda el interés del Parlamento en investigar todos los casos, tras condenar "cualquier abuso cometido en el seno de la Iglesia", junto al "firme compromiso de continuar tomando todas las medidas necesarias para que la Iglesia sea un ámbito seguro".