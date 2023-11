El Consell pedirá más dinero al Gobierno para financiar las universidades

El Consell pedirá más dinero al Gobierno central para financiar las universidades tras la entrada en vigor de la LOSU, la Ley Orgánica de las Universidades, que indica que se debe destinar una financiación del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a estas instituciones.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha explicado este miércoles en Alicante que en la Comunidad Valenciana "estamos ya con un 0,90%, y lo que entendemos es que el Gobierno central debería dotar de unos fondos extra para poder llegar" al citado 1%.

Respecto al histórico sobre esta cuestión, el conseller ha indicado que en la Comunidad se partía de un 0,76%. "Estamos en el 0,90% pero hay que dar ese salto y lógicamente reclamaremos los fondos a Madrid", ha abundado Rovira, que ha asistido a la apertura del Congreso Internacional “Investigar y Divulgar la Edad Media”, un encuentro que organiza la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) con motivo de la celebración de la 36ª edición de su asamblea general. Tiene lugar hasta el viernes en las instalaciones de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, donde ha tenido oportunidad de departir con la rectora de la UA, Amparo Navarro.

Sobre la financiación de las Universidades públicas, el dirigente ha recordado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se comprometió con las cinco instituciones de la Comunidad Valenciana a dotarles al menos este año de los mismos recursos que se alcanzaron el pasado ejercicio y que "con esto están satisfechos".

"Lo que estamos preparando, y el área de Universidades de la conselleria está trabajando en ello con los rectores, es en hacer lo que llevan demandando tantos años y que el gobierno anterior del Botànic fue incapaz de realizar como es un plan plurianual de financiación".

Respecto al curso escolar, el conseller ha señalado que prácticamente se han resuelto todas las incidencias salvo algún problema puntual "y algún fleco con profesores de Informática que nos faltan pero se está solucionando".

Al respecto, ha señalado que "también podíamos decir que hubo una falta de previsión a la hora de autorizar equis ciclos sin tener la plantilla necesaria. Aunque haya demanda, ayer en Sanidad decían que no podemos aplicar las 35 horas porque no tenemos sanitarios para sustituir. Esto es lo mismo. Puedes hacer una oferta siempre que tengas posibilidades de darla, ni no las tienes no puedes ofrecer eso".

Plazas de difícil cobertura

En cuanto a estas plazas de difícil cobertura, ha indicado que se siguen viendo soluciones. Sobre la mesa se puso pagar más horas extras a los docentes que hay, eliminar el requisito del C1 de Valenciano o el máster de profesorado, "y estamos terminando de hilvanar eso. Es en lo que tenemos puesto el foco porque los problemas que había con una serie de vacantes de educadores ya se han solucionado y están adjudicadas".

De momento, ha dicho, el Ministerio de Educación no ha respondido sobre la demanda de varias autonomías, impulsada por la Comunidad Valenciana, de que el máster de educación no sea necesario para cubrir las vacantes de Informática ante la falta de docentes de la especialidad que cumplan todos esos requisitos. "Ahora mismo, el Ministerio con el Gobierno de Pedro Sánchez está en un no sabe, no contesta", ha concluido.