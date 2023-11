El Ayuntamiento de Alicante ha adelantado cinco meses los plazos a los pirotécnicos para presentarse al concurso de mascletás de Hogueras, que incluye tanto los disparos en la plaza como la palmera del día 24 y los fuegos en el Cocó. Un avance que busca que más profesionales se presenten, pese a mantener los precios del pasado año. Los pirotécnicos consideran que hay una de cal y otra de arena. Por un lado, ven positivo tener más tiempo para presentar la documentación precisa y, por otro, consideran insuficiente el precio que se paga por los espectáculos.

"Con 8.500 euros nadie tiene ganas de ir. Solo iría por el público", señala Reyes Martí, de la Pirotecnia Martí (Burriana, Castellón). La castellonense añade que el coste de lanzar una mascletà es elevado: "Diez kilos de pólvora cuestan 1.200 euros de venta al público, y unos 800 euros a precio de coste". Con estas cuentas, un espectáculo en Luceros costaría 12.000 euros en materiales, 3.500 menos de lo que paga el Ayuntamiento.

"Con 8.500 euros nadie tiene ganas de ir. Solo iría por el público" Reyes Martí - Pirotecnia Martí

Manuel Ferrández, de la Pirotecnia Ferrández (Redován), también ha mostrado su decepción por la falta de subida: "Se habló que irían subiendo para ir compensando todos los años, poco a poco. Los costes desde pandemia nos han subido bastante". Martí añade que los pirotécnicos piensan en un sentido más empresarial que años atrás: "No somos tan románticos como antes, somos empresarios".

Otros, como el Luis Brunchú, de Pirotecnia Zaragozana (València), consideran bueno el presupuesto que hay: "En presupuesto no habrá problema".

"El adelanto es mejor para no estar luego corriendo a la hora de presentar la documentación" Manuel Ferrández - Pirotecnia Ferrández

Lo que sí valoran positivamente es el adelanto en los plazos para presentar la documentación. Hasta ahora, el concurso se lanzaba entre marzo y abril, a apenas dos meses de empezar las Hogueras: "El adelanto es mucho mejor para no estar luego corriendo a la hora de presentar la documentación tanto al Ayuntamiento como a la Subdelegación del Gobierno", señala Ferrández. Una opinión que comparte Brunchú: "Como todo, cuanto antes [se pueda presentar], mejor. San Juan son fechas complicadas, muchos municipios organizan espectáculos. Ojalá poder atender a todos".

Martí también apunta que "el adelanto de cinco meses es positivo", aunque añade que quitaría el concepto de concurso, ya que desincentiva: "No hay un jurado que valore la mejor. Dentro del jurado, profesionales de la pirotecnia son pocos o no hay. Por ejemplo, en València no hay concurso, así que es lo primero que haría, quitarlo".