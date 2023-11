Los profesionales de Enfermería podrán recetar fármacos a los pacientes tanto en la Sanidad pública como en la privada. Hasta ahora solo los médicos y odontólogos estaban autorizados a prescribir medicamentos pero el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. Hasta esta norma, el listado de fármacos sujetos a prescripción médica que podían prescribir los enfermeros incluía cinco ámbitos: heridas, diabetes, hipertensión, quemaduras y ostomías, ámbitos con una clara competencia enfermera. En la provincia hay 9.300 profesionales de Enfermería.

Aunque es una ley de rango estatal que habilita a estos profesionales a prescribir una serie de fármacos, la Conselleria de Sanidad destaca que esta medida, que se irá implantando progresivamente en la Comunidad, contribuirá a descolapsar sobre todo el sistema público de Atención Primaria, donde los médicos se ven obligados a doblar consultas para absorber demoras que llegan al mes en la provincia de Alicante, lo que supone que tienen que tratar a un paciente en cinco minutos o menos.

En este sentido, el secretario autonómico de Sanidad, Francisco Ponce, ha señalado este miércoles en Alicante que esta medida "es importante porque va a ayudar a agilizar muchos procesos y van a trabajar de forma colaborativa con los facultativos. Servirá para agilizar la Atención Primaria y de paso para darles una cierta autonomía y prestigiar su profesión".

Además, está en la línea del objetivo de la directora general de Atención Primaria, Eva Suárez, de desburocratizar las consultas de los centros de salud para dar citas en un máximo de 72 horas. Esto pasar por "quitar todo lo que no aporta valor, informes o justificantes médicos" escolares, por ejemplo, para lo que ya se ha empezado a hablar con las consellerias de Educación y Bienestar Social. "Los médicos no tienen por qué solucionar problemas que no son médicos", ha dicho Suárez.

La directora general también aboga por una "gestión compartida de la demanda" para que los pacientes cuando lleguen a su centro de salud puedan ser atendidos por un médico o cualquier otro profesional, como el administrativo o el profesional de Enfermería, que podrán resolver consultas ayudados por un algoritmo de triaje que se va a implantar en los mostradores. En esta línea entra la prescripción enfermera de medicamentos porque no todos tienen por qué ser recetados por el médico.

Además, de manera excepcional, cuando los avances científicos lo pudieran requerir y, ante determinados medicamentos de especial complejidad, los protocolos y las guías de práctica clínica y asistencial podrán prever complementar la formación de las enfermeras y enfermeros.

Órdenes de dispensación enfermera

También las enfermeras que trabajan en la sanidad privada de la provincia de Alicante ya pueden emitir sus recetas -órdenes de dispensación enfermera- a sus pacientes y que los medicamentos y productos sanitarios que prescriban sean retirados de las farmacias. Ello es posible gracias a un proyecto piloto, que ha comenzado también en las provincias de Huesca y Orense, puesto en marcha por el Consejo General de Enfermería y en el que participa el Colegio de Enfermería de Alicante, para validar tanto la orden de dispensación enfermera como el procedimiento para que las enfermeras/os puedan disponer de las recetas.

Una vez comprobada la viabilidad del sistema, se irá extendiendo al resto de colegios provinciales para en 2024 estar disponible para las 330.000 enfermeras que ejercen en España. “La orden de dispensación enfermera privada tiene que estar disponible para todos los profesionales enfermeros, porque en cualquier momento pueden hacer ejercicio libre de la profesión, aunque no tengan una consulta privada preestablecida”, explica el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

La puesta en marcha de este proyecto en la sanidad privada se ha coordinado con el Consejo General de Farmacéuticos porque se trata de documentos que finalmente irán a parar a las farmacias cuando el paciente quiera retirar bien un medicamento o cualquier producto sanitario que sea prescrito por su enfermera.

"El proyecto piloto nos va a permitir conocer las sensaciones que tienen tanto los pacientes como los farmacéuticos de que todo el sistema que hemos puesto en marcha está correctamente diseñado. Creemos que va a ser una gran apuesta para todos los enfermeros que trabajan en el ámbito privado, en el ejercicio libre de la profesión, y que dará la seguridad suficiente a los pacientes para esa dispensación de medicamentos y productos sanitarios”.

En formato papel

Las órdenes de dispensación de momento serán en papel, al menos en este proyecto. Los profesionales de Enfermería de Alicante podrán solicitarlas a través de la ventanilla única de su respectivo colegio. Posteriormente, está previsto que la orden enfermera se incorpore al sistema de receta electrónica, para lo que es preciso que también los farmacéuticos actualicen sus sistemas informáticos.

“Para estos próximos pasos nos estamos coordinando con otras organizaciones profesionales, como las de médicos, podólogos o veterinarios que ya están trabajando en la receta electrónica privada. En nuestro caso sería la orden de dispensación enfermera también del ámbito privado”, subraya Pérez Raya.

Las órdenes de dispensación se han elaborado en un papel especial, que no puede imprimirse en cualquier impresora, sino que ha sido diseñado por una empresa especializada para que no se pueda falsificar ni copiar y que cumple con todos los requisitos del Real Decreto que regula su diseño.

"Entre las medidas de seguridad se incluye un holograma, como el que puede aparecer en los cheques bancarios, además de una banda naranja que indica que es original y de un solo uso, así como unos apartados en color gris que, en el caso de intentar copiarse, imprimen que se trata de una copia”, detalla José Luis Cobos, vicepresidente III del Consejo General de Enfermería.

Al ser personales, las órdenes de dispensación generan un código QR con los datos del enfermero colegiado que firma la receta. Las oficinas de farmacia pueden confirmar así que se trata de un enfermero habilitado para prescribir en el registro de profesionales del Consejo General de Enfermería.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo, ha puesto en valor la participación de la entidad colegial alicantina en este proyecto, toda vez que “se trata de un ámbito de actuación de las enfermeras y enfermeros al que hemos podido acceder después de años de insistentes reivindicaciones para tener una regulación adecuada. Es una gran satisfacción para nuestro colegio ser uno de los tres de España que van a participar en esta iniciativa del Consejo General de Enfermería".

Asimismo ha añadido que “la prescripción enfermera supone un claro avance en los campos competenciales propios de la Enfermería que favorece una respuesta más ágil y cómoda a la ciudadanía por parte de nuestros profesionales”.

Plataforma e-Cuidados

Como soporte para facilitar la prescripción enfermera, los profesionales podrán consultar todos los datos de los medicamentos y productos sanitarios que pueden prescribir en la plataforma e-Cuidados Prescripción.

“A través de esta plataforma, desarrollada en un entorno web, a la que accederán mediante usuario y contraseña y disponible desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, tablet u ordenador, los enfermeros podrán consultar toda la información disponible de todo aquello que pueden prescribir: las interacciones que existen, si hay cualquier actualización de productos, si están dados de alta o de baja o si hay algún problema con algún lote de algún fármaco”, explica Cobos.

Para que puedan ejercer esta competencia con las "mayores cotas" de garantía y seguridad para los pacientes, los enfermeros deberán solicitar sus claves también a través de la ventanilla única de su colegio profesional.

Jornada informativa

El Colegio de Enfermería de Alicante celebrará el próximo 22 de noviembre una jornada sobre prescripción enfermera en el auditorio del Banco de Sabadell de Alicante (Avda. Óscar Esplá, 35), en la que se pondrán sobre la mesa temas de máximo interés y actualidad en este ámbito y en cuya organización se cuenta con la colaboración del Consejo General de Enfermería y del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA).

Así, se hablará sobre el pasado, presente y futuro de la prescripción enfermera, abordando para ello la situación en España, en la Comunidad Valenciana y su implementación en el País Vasco y aportando también información sobre acreditación y guías clínicas en nuestra comunidad autónoma.

Un aspecto importante lo representará la exposición que desde el Consejo General de Enfermería llevará a cabo su vicepresidente III, José Luis Cobos, sobre la citada plataforma e-cuidados. También asistirá su presidente, Florentino Pérez Raya.

La jornada incluirá también un apartado dirigido a profundizar en el conocimiento de las guías para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de las enfermeras/os. Con ello, Alicante va a ser la provincia en la que se va a debatir y se va a marcar el camino de la prescripción enfermera en España.