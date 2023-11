La inmunoterapia abre la puerta a fármacos esperanzadores contra el cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas es el tumor frecuente con peor supervivencia a cinco años y el único que aumenta tanto en hombres como en mujeres. De cada 100 varones con esta enfermedad, solo siete estarán vivos pasado ese tiempo y 10 en el caso de las pacientes femeninas.

La cirugía es el único tratamiento potencialmente curativo pues no hay diagnóstico precoz y menos de un 20% de los pacientes son operables. De ellos, solo un tercio sobrevive 5 años después. Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, es el octavo tumor en frecuencia en la provincia (año 2022) pero el tercero con mayor mortalidad tras pulmón y colorrectal.

Sin embargo, apenas un 2% de las becas se destinan a investigar esta enfermedad. De ahí la importancia de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, que nació en la provincia en 2015 pero que ya se celebra en siete ciudades de España e Italia entre noviembre y diciembre. En Alicante será el domingo 19 de noviembre con 5 kilómetros de recorrido.

Este año se espera llegar al millón de euros de recaudación desde la primera edición, dinero que se destina a financiar la investigación contra el cáncer de páncreas, que es compleja y cara. Los fondos becarán los proyectos de ciencia básica y clínico más prometedores para un mejor diagnóstico y abordaje de este tumor, cuya incidencia ha aumentado un 40% en las últimas décadas.

Microbiota

Como ejemplo, con lo recaudado estos años se han financiado proyectos de centros de Zaragoza, Madrid o Barcelona "que investigan moléculas tumorales en tratamiento contra cáncer de páncreas y otros se han publicado intentando mejorar el diagnóstico de la enfermedad como un estudio de la microbiota de los pacientes con cáncer de páncreas que observó que ciertos microorganismos se asociaban a tener este tumor", explica Enrique de Madaria, especialista en Aparato Digestivo en la Unidad Biliopancreática del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante.

De Madaria impulsó la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas cuando era presidente de la Asociación Española de Gastroenterología, entidad que respalda esta iniciativa, como también la Asociación Española de Pancreotología y la Asociación Cáncer de Páncreas, que es de pacientes.

Investigaciones

A la hora de hablar de investigación, el doctor explica que el desarrollo de medicinas dirigidas a moléculas muy específicas de las células de cáncer está cambiando el mundo de la Oncología y mejorando el pronóstico de muchos tumores.

Sobre todo la inmunoterapia, que abre la puerta a fármacos esperanzadores que tengan un impacto en la supervivencia en un plazo entre 5 y 10 años o incluso antes. "Estamos viendo un momento de cambio de juego que aún no ha llegado al páncreas pero tenemos la esperanza de que en pocos años haya grandes cambios en esta enfermedad porque hay fármacos prometedores que se están desarrollando".

Así como otros tratamientos dirigidos, diseñados para bloquear moléculas presentes en las células tumorales, es decir, a la carta. "Está empezando a haber experiencias en cáncer de páncreas en tumores con mutaciones familiares.

Células inmunológicas

También se está trabajando con terapias con células inmunológicas que podrían mejorar mucho el pronóstico y existen experiencias con CART, células que se inyectan modificadas, "que se ha descrito muy efectiva en algunos pacientes pero hay muy pocos casos publicados. Hay estudios prometedores a ese respecto".

De ahí la importancia de apoyar que los científicos hagan estudios tanto de ciencia básica en el laboratorio como luego clínicos con pacientes para que el pronóstico mejore. "En España no se invierten grandes cantidades en investigación, por lo tanto esta iniciativa (la carrera) intenta ayudar a los investigadores que hay muy buenos pero que a veces disponer de fondos es complicado".

El cáncer de páncreas es un tumor que tarda en dar síntomas y cuando lo hace ya está avanzado, lo que supone un diagnóstico tardío. "Es biológicamente muy agresivo, crece muy rápido y sobre todo se expande fuera del páncreas muy rápidamente, hace metástasis con mucha rapidez, lo que conlleva que no podamos extirpar el tumor con una cirugía, que es el único tratamiento potencialmente curativo".

Además, es resistente a la quimio y a la radioterapia con lo cual no existe aún una forma eficaz de controlar cuando el tumor se sale del páncreas y coloniza otros órganos.

Todo ello hace que sea el tumor del ser humano con menor supervivencia a 5 años. "La curación del tumor, hoy en día no es frecuente. Aunque puede pasar. Eso es lo que queremos, mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus opciones de supervivencia a largo plazo".

Factores

El cáncer de páncreas crece por igual en hombres y mujeres, y la tendencia es que haya una mayor incidencia. "Como el pronóstico no está mejorando explica una mayor proporción de muerte por cáncer porque otros tumores tienen tratamientos mucho más efectivos". De ahí que gane puestos la proporción de fallecidos por cáncer de páncreas en España anualmente.

Realmente no existe una causa directa de este tumor, aunque el tabaco, la obesidad o el alcoholismo aumentan las posibilidades de sufrirlo. Sin embargo, muchos afectados por la enfermedad llevaban vidas sanas. "No hay factores de riesgo potentes para hacer un cribado, es decir, pruebas para descartar que tengan un cáncer de páncreas que aún no ha dado la cara como en otras enfermedades. Solo en aquellos que tienen muchos antecedentes familiares se hacen pruebas para descartar este cáncer pero muy poquitos".

Además, solo están descritos unos pocos síndromes genéticos que pueden dar cáncer de páncreas pero a la hora de la verdad la mayor parte de la gente con el tumor no tiene estos síndromes detectables genéticamente. "La mayor parte aparece en personas que no tienen un riesgo identificable previamente. Le sale y ya está".