Discrepancias dentro del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Alicante (ICALI) tras el comunicado que la institución profesional publicó el pasado viernes rechazando el acuerdo entre PSOE y Junts Per Catalunya alegando que "no respetaba la separación de poderes" al conceder a los representantes políticos la posibilidad de revisar las sentencias ejercidas por los jueces.

Tras esta declaración institucional publicada por parte del ICALI, que se elaboró según rezaba en el escrito "con la neutralidad y la pluralidad" de un órgano de representación profesional, algunos letrados colegiados han mostrado su malestar ante lo que consideran "una pérdida de la neutralidad" que debe tener una asociación cuyos miembros tienen que colegiarse obligatoriamente para poder ejercer.

En este sentido, una de las voces más críticas contra la decisión de la Junta de Gobierno del Colegio ha sido la de Enrique Botella, quien cataloga el comunicado de "lamentable" y exige reiteradamente que se retire puesto que "no me representa ni a mí ni a otros compañeros del gremio". En este sentido, considera que "neutralidad sería no decir nada", entendiendo que "esto en todo caso tendría que mirarlo un juez, no nosotros".

Además, el letrado lamenta que la institución profesional no se pronunciase "con la amnistía fiscal de Montoro, las tasas judiciales de Gallardón o la no renovación del Consejo General del Poder Judicial" y que, en cambio, sí lo haga con esto. Por tanto, pedirá formalmente que se retire esa declaración institucional y, en caso de no hacerlo, se plantea pedir una asamblea para reclamar la reprobación del actual Gobierno del Colegio.

Otra de las voces críticas es la de la abogada Elena Reig, quien cree que "no hay que hacer política en un momento tan trascendental como este" y no se siente representada por las palabras del Colegio Provincial de la Abogacía. Además, la Agrupación de Mujeres Abogadas en la que ella fue presidenta hará una declaración censurando el comunicado de la institución.

La publicación de la nota en las redes sociales del ICALI ha generado diversidad de opiniones de miembros colegiados. Mientras que algunos están de acuerdo con lo descrito y apoyan la publicación de este comunicado, otros estiman que falla a la pluralidad del órgano y de sus miembros puesto que quiebra la neutralidad de la corporación.

Hay que recordar que dicho comunicado se realizó tras una Junta de Gobierno extraordinaria el pasado viernes 10 de noviembre con la aprobación por unanimidad de los 21 representantes del consejo de administración, pero sin el consenso de los letrados colegiados.