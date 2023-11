En torno a la playa de San Juan se aglutinan algunos de los barrios de la ciudad con un mayor poder adquisitivo de sus residentes y un mayor coste de las viviendas. Una situación opuesta a la de hace ya más un siglo, cuando esta zona era la de tierras sin valor. Pero en los años 30 del siglo pasado, el impulso de un macroproyecto para la zona en el que participó el Gobierno de la República fue el germen para que el entorno de la playa de San Juan se convierta en lo que es hoy, como se ha repasado esta semana en la Sede Universitaria de Alicante, en un ciclo organizado por la UA a través del Archivo de la Democracia, titulado «Del Plan Muguruza a los PAU. 90 años de la Ley Prieto para la ordenación de la playa de San Juan». Aunque de la idea original a su estado actual hay un trecho.

«Fue un proyecto frustrado por la codicia», relata el periodista José María Perea. Aunque las primeras propuestas turísticas para Alicante arrancaron en la segunda mitad del siglo XIX, fue en la década de 1930, con el apoyo normativo del gobierno de la República, cuando la iniciativa pública impulsa un proyecto de ciudad satélite en el área de la playa de San Juan: «Iba a suponer la construcción de alojamiento y equipamientos de ocio. Tras la Guerra Civil, la presión de los propietarios del suelo y el nuevo orden político llevan a un proceso de urbanización de corte especulativo», recuerda Fernando Vera, catedrático de Geografía de la UA.

Fue la sucesión al intento frustrado de un primer proyecto para convertir la playa de San Juan en un espacio turístico: «Se impulsó un proyecto de un hotel balneario en 1926, que fue irrealizado. Tras ello, llegó el primer gran proyecto de urbanización, la llamada Ley Prieto, y el Plan Muguruza», apunta Tomás Mazón, profesor de Sociología de la UA. La Ley Prieto fue la que permitió el desarrollo de la playa de San Juan y exigía una carretera que la conectara con Alicante. Tanto fue así que Manuel Azaña y Prieto accionaron el primer barreno para realizar la carretera de la cantera, apunta Perea.

Para la urbanización de este entorno, se planteó un concurso para una ciudad jardín, convocado por el Ayuntamiento de Alicante en 1933, como señala el profesor de Arquitectura de la UA Andrés Martínez Medina: «Se presentaron tres propuestas, de equipos de Barcelona, Alicante y Madrid, esta última del arquitecto Pedro Muguruza, que fue la escogida. Plantea como estrategias el emplazamiento de tres grandes hoteles, cada uno vinculado a un gran centro deportivo (campo de golf, puerto y balneario)». Un proyecto que era revolucionario para la época y novedoso en toda Europa :«El concurso se inspira más en las experiencias americanas de Florida o California que en las europeas. Nada igual se había pretendido hasta la fecha en Europa. Era una superficie de 11 kilómetros cuadrados, mayor que la extensión de Alicante por aquel entonces». Finalmente, el Plan Muguruza «lo modifica el Gobierno en Madrid y se aprueba finalmente en 1934; el proyecto y las leyes que se aprobaron en las Cortes condicionaron los ulteriores desarrollos», según Martínez.

Unas modificaciones que no se pueden entender sin el contexto político y social de aquella época histórica: «Muguruza gana con un proyecto desde lo que hoy es la Albufereta hasta el Cabo y que continuaba hasta Monnegre. Sin embargo, en las elecciones del 34 comienza el conocido como bienio negro hasta el 36, y en julio de ese año se da la insurrección militar. Al acabar la guerra, Franco mantiene a Muguruza, que era el arquitecto mayor del Valle de los Caídos», subraya el periodista Perea.

Contexto de la República

Con la llegada del nuevo sistema, en Alicante, «un grupo de republicanos de izquierdas impulsó numerosas reformas en la ciudad, apoyados en gran medida por la ciudadanía». «Formaban parte de una pequeña burguesía progresista que constituyó un importante tejido social. Los diversos proyectos de reformas y su concreción fueron ya en 1932 objeto de grandes elogios por parte del Gobierno de la nación», apunta el historiador Francisco Moreno.

Una cuestión que también remarca el historiador Juan Martínez Leal: «En la vida alicantina [de los años 30] tuvieron especial relevancia la cuestión religiosa y la cuestión social. Nada más proclamarse la República, se produjeron violentos disturbios anticlericales en Alicante, con quema y destrucción de iglesias y establecimientos religiosos, que abrió una primera y profunda brecha en la relación de los católicos con la nueva república. Respecto a la cuestión social, la república -recuerda Martínez Leal- propició la expansión de los sindicatos y las fuerzas obreras. Eran tantos los focos de conflictividad abiertos, que en Alicante, en apenas cinco años hubo al menos 16 cambios en la primera autoridad de la provincia».

Cambios al plan

El Plan Muguruza se fue modificando con sucesivas normativas, tal y como relata el arquitecto Santiago Varela: «En el año 1951, se impulsa una actuación que corresponde al arquitecto Miguel López. Las ordenanzas priorizaban la implantación de viviendas familiares con el objetivo a conseguir resultados materiales de acabados satisfactorios. Dos años más adelante, a cargo de Manuel Muñoz Monasterio y Miguel López, fue el momento del proyecto de desarrollo, también en base al de Muguruza. En noviembre de 1959, el arquitecto Juan Guardiola redactó una muy extensa memoria de justificación de una ordenación. Fue el inicio -según añade- del nuevo ordenamiento, vertebrado por medio de la actual avenida de la Costa Blanca, con la presencia de torres a modo de hitos urbanos».

Un trabajo de Guardiola que recoge su biógrafo, el profesor de Arquitectura de la UA Justo Oliva: «Guardiola plantea entre 1959 y 1961 el plan parcial del primer polígono de la playa de San Juan, frente a la propia playa, en el cual esboza su concepto de ciudad satélite turística, basada en la arquitectura en edificación abierta sobre urbanizaciones ajardinadas. Entre 1963 y 1968, proyectó -agrega Oliva- el plan parcial del tercer polígono, que se extiende desde la playa de San Juan hasta la Albufereta, incluyendo la franja entre la Serra Grossa y el mar. De nuevo recurrió a la arquitectura de bloques exentos y torres aisladas sobre tapices vegetales y piscinas. A partir de la exposición de estos dos documentos -apunta- se pudieron entrever los factores que desvirtuaron el atractivo planteamiento inicial de finales de los 50, así como la aparición del especulativo complejo de la Albufereta».

El profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica de València Francisco Juan ahonda en esta cuestión: «Hay huellas del Plan original de Muguruza, los proyectos de Juan Guardiola y las propuestas del Plan General de 1973. En el espacio actual, se dan diferentes usos, alturas que deben hacernos reflexionar sobre la configuración actual y los diferentes modelos de edificación que podemos encontrar».

Hasta los PAU

Del plan original a la situación actual hay notables diferencias. El urbanista y profesor de la UA José Ramón Navarro Vera cuestiona la efectividad del modelo que ha resultado: «Uno de los objetivos del Plan General es una ciudad compacta y continua, pero la periferia tiene un modelo disperso. Hay un indicador que es el suelo por vivienda. El suelo -explica Navarro Vera- es un bien escaso y, para que una ciudad sea sostenible, se mira que el suelo no sea superior a los 100 metros cuadrados por vivienda. En el PAU 4, es de 400 metros cuadrados por vivienda, un despilfarro. En el PAU 5, es de 250. No se ha construido un tejido urbano sostenible. Y es difícil nombrar a los PAU. ¿Qué son? ¿Una ciudad satélite, residencial, turística, un polígono? Es difícil decir que son parte de la ciudad. Son zonas que difícilmente hacen ciudad. Uno se resiste a decirlo. Prima -para el urbanista- lo privado sobre lo público, por eso siguen llamándose PAU. Un ejemplo es que las fiestas son algo social, pero en los PAU no hay fiestas de barrio, son de ‘urba’. ¿Qué ciudad hemos hecho que no sabemos nombrarla?».

Jorge Olcina, catedrático de Geografía de la UA, advierte de que es el momento de actualizar cuestiones ambientales determinantes:«En primer lugar, la protección del Cabo de la Huerta, que es débil en un ámbito ya muy transformado urbanísticamente y que está pendiente del futuro del Pativel. En segundo, la mejora en la conservación del parque metropolitano del Cabo, que ha sido una iniciativa interesante, pero que tiene poco mantenimiento. También, la promoción de las Torres de la Huerta como producto turístico. Un riquísimo patrimonio -para Olcina- poco conocido y totalmente desconectado de la dinámica de la propia playa. Además, la red de avenamiento ante inundaciones ha mejorado mucho, pero tiene dos áreas de actuación necesarias, como la avenida de Miriam Blasco y la calle La Marjal. Por último, es necesario -según el profesor Olcina- que se plantee la posibilidad de crear una duna artificial, en la parte trasera de la playa, para proteger y regenerar esta playa frente a los temporales de levante que van a ser cada vez más frecuentes. Una experiencia que ya se ha puesto en marcha en otras playas del país, como Riazor, con resultado favorable».