El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha activado ya las mediciones del ruido en el Casco Antiguo con el objetivo de extrapolar los resultados a todo el año. Así, con sonómetros tipo 1 —"los más avanzados tecnológicamente"—, según el Ayuntamiento- se prevé conseguir una radiografía de la contaminación acústica que sufren los vecinos en el barrio más tradicional de la ciudad. Eso sí, en las tres semanas en las que se medirá el ruido durante 24 horas con dispositivos instalados en tres viviendas del barrio, desde el pasado 3 de noviembre hasta el próximo 24 de noviembre, no se incluye ninguna jornada festiva, al iniciarse los registros una vez superado Halloween y finalizarse antes del puente de la Inmaculada.

Este es uno de los asuntos que se han abordado en la reunión de la comisión no permanente del Pleno celebrada este lunes, en la que han estado presentes todos los grupos municipales y representantes de las áreas implicadas (Medio Ambiente, Urbanismo y Ocupación de Vía Pública), con la excepción de Seguridad, ya que ni ha habido un técnico del área ni tampoco el concejal, Julio Calero. Sí que han asistido miembros de la asociación Laderas del Benacantil, mientras que para la próxima sesión se prevé invitar también a representantes de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo (ACA), y de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), que incluye al sector de los apartamentos turísticos.

Durante la sesión, el jefe de servicio de Medio Ambiente ha explicado que el Ayuntamiento está realizando un "censo" de las actividades del Casco Antiguo con el objetivo de detectar los problemas relativos al ruido. Además, ya avanzado que en breve, posiblemente la próxima semana, se prevé que haya actuaciones policiales para el control de horarios de los locales.

Por otro lado, el funcionario municipal ha dado por hecho que la ordenanza del ruido, que se aprobó inicialmente a finales del pasado mandato, entrará en vigor antes de terminar este año. O, al menos, eso son los tiempos que manejan los técnicos municipales, que se encuentran en la fase de respuesta de las alegaciones presentadas. "Lo lógico sería aprobar antes la ordenanza [que el plan zonal del Casco Antiguo], que una cosa vaya detrás de la otra", añadió el técnico responsable redactar el borrador.

Y es que en la sesión de este lunes se ha tratado el borrador del Plan Zonal Acústico, que ha redactado el gobierno municipal, a través del área de Medio Ambiente y cuyo contenido adelantó este diario la pasada semana. En ese texto, al que los grupos y asociaciones podrán aportar sugerencias, se habla de limitar horarios, tanto en el interior como en el exterior (terrazas) de los locales, así como prohibir la apertura (o cambio de actividad) de nuevos establecimientos ligados principalmente a la hostelería y el ocio nocturno. "Se dará un plazo para las consideraciones oportunas para que se puedan hacer proposiciones", apuntó el edil de Medio Ambiente, Manuel Villar, durante la comisión de este lunes.

Horarios y licencias son las medidas correctoras más relevantes que el gobierno municipal propone para intentar reducir el problema del ruido en el Casco Antiguo de la ciudad de Alicante. El documento técnico del plan zonal, que por ahora consta de una treintena de páginas, subraya que el plan zonal tendrá como objeto "establecer las medidas correctoras aplicables en la ZPAE del Casco Antiguo de Alicante, cuyo ámbito regulando, entre otros, el régimen limitativo de implantación o modificación de las actividades con el fin de reducir progresivamente la contaminación acústica hasta alcanzar los niveles establecidos por la normativa vigente".

Sin embargo, según el texto, si transcurridos cinco años, las medidas correctoras incluidas en el plan zonal y aquellas otras que puedan adoptarse en cumplimiento de otros planes municipales como el de movilidad no pueden evitar el incumplimiento de los objetivos de calidad acústica se procederá a la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS), que supondría un endurecimiento de las medidas para hacer frente al ruido.

De la oposición a los vecinos

Desde el grupo municipal socialista, el concejal Raúl Ruiz ha reprochado al concejal de Seguridad, Julio Calero, "su ausencia" en la comisión específica sobre el Plan de Acción Zonal del ruido en el Casco Antiguo. "Si uno de los principales problemas que se registran en el Casco Antiguo es el ruido que se genera por el funcionamiento de ciertos locales que, con frecuencia, incumplen la normativa en vigor, nos parece inaceptable que el máximo responsable de Seguridad Ciudadana no haya participado. Por tanto, no ha querido escuchar lo que han relatado en primera persona las asociaciones que han asistido para explicar cuáles son los problemas que está generando la actividad y que impiden el descanso de los vecinos”, ha explicado el concejal.

El grupo socialista ha reclamado, por otro lado, al gobierno del PP que "se implique para poder establecer medidas con las que se consiga garantizar la convivencia en el barrio puesto que, en los últimos cinco años con Barcala al frente del Ayuntamiento, no se ha avanzado nada". Por su parte, la portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, ha asegurado que ahora existe "una magnífica oportunidad para cambiar el paradigma del Casco Histórico”. Al respecto, ha anunciado que los socialistas propondrán crear una comisión específica para abordar esta cuestión.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Mario Ortolá, ha defendido que el "borrador que va por buen camino", a la vez que ha destacado que "los horarios de cierre son discrecionales", por lo que se necesitan "los resultados de los sonómetros y la opinión de los expertos para saber si son acertados los propuestos o no". "Es un gran error que no haya venido nadie de la Policía Local puesto que es una petición reiterada de Vox y si bien en el borrador se determina que habrá más control policial no nos queda claro si las masificaciones en la vía pública, principales causantes del enorme problema de descanso de los vecinos, no conocemos absolutamente nada del protocolo que van a aplicar en este asunto. Además, desde Vox llevamos años —según ha agregado Ortolá— advirtiendo de este problema y no se ha hecho prácticamente nada", ha señalado Ortolá, quien ha añadido: "Hay que abordar los problemas que tiene de por sí el Casco Antiguo como los problemas de iluminación que hay, solares y locales abandonados. Es esencial trabajar en qué camino va a tener zona. No se puede trabajar a ciegas y desde Vox estamos a favor del equilibrio entre hostelería, ocio, comercio, artesanía y, principalmente, el descanso de los vecinos para que deje de ser una zona en decadencia".

Desde Compromís, el portavoz municipal, Rafa Mas, ha apuntado que "el Partido Popular tiene dos opciones: aprovechar esta comisión del ruido para transformar el Casco Histórico en un referente patrimonial, cultural y artístico, donde sea compatible el ocio y la restauración con, obviamente, el derecho al descanso vecinal; o no hacer nada como hasta ahora y que siga adelante el casco histórico como hasta ahora, sin poder permitir el descanso vecinal y con el patrimonio esté hundido, que haya delincuencia y suciedad". "Que elija qué modelo de ciudad quieren, que hasta el día de hoy no sabemos exactamente qué quiere hacer el señor Barcala con la ciudad", ha agregado Mas, quien asegurad que su grupo lo tiene "muy claro": "Vamos a utilizar esta comisión, que fue propuesta por nosotros y por los vecinos y vecinas, para transformar la ciudad, esta zona tan importante para Alicante".

Por último, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha asegurado que "es necesario acelerar la modificación de ordenanza del ruido de esta ciudad que data de 1991 y está totalmente desfasada respecto a legislación vigente". "Además, es necesario contar cuanto antes con el diagnóstico del problema del ruido en el casco antiguo y las posibles actuaciones en consecuencia", ha añadido Copé.

Durante la comisión también tomaron la palabra representantes vecinales invitados a la sesión, como Joaquín Gangoso, quien aseguró que el borrador recoge "la esencia del problema", a la vez que invitó a quien tenga dudas sobre la limitación de horarios a "acudir a dormir" a una vivienda del barrio.