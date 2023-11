El Síndic cuestiona que niños menores de seis años estén en centros tutelados por el Consell

Sobre el papel un niño tiene derecho a crecer y a desarrollarse en una familia y no encerrado en un centro de menores. En la práctica, hay un sistema que permite tener en acogida a estos niños con una familia, pero que deben estar internados en un centro tutelados por la Administración autonómica mientras hay listas de espera para que las familias acogedoras sean evaluadas y un decreciente número de inscritos en el programa hartos de la burocracia. Éste es el panorama que dibujó el Síndic de Greuges Ángel Luna en unas jornadas dedicadas al Derecho de los Menores a vivir en Familia y organizadas por esta institución por la Facultad de Educación en la Universidad de Alicante.

Luna incidió en que en el caso de la Comunidad Valenciana «los avances son muy escasos, por no decir que hay retrocesos». Y en ella, la provincia de Alicante está claramente a la cola. «Hay unos desajustes que no se resuelven. Cuestiones difícilmente comprensibles como que haya un elevado número de niños internados en instituciones residenciales y muchas familias en listas de espera y que ni se les facilitan, ni se les valora para poder dárselo», aseguró. Los últimos datos facilitados por la Conselleria de Bienestar Social al Síndic apuntaban a un total de 62 niños ingresados en residencias, 21 de ellos con necesidades especiales, frente a 52 familias en proceso de ser valoradas . Unas esperas que superaban con creces los plazos de tres meses máximos que deben pasar entre que se asume la tutela de un menor por la Administración y se le encuentra una familia acogedora.

Para Luna no se trata sólo de un problema de falta de medios. «Hay un problema de organización, procedimientos inadecuados, rigidez de las administraciones y falta de capacidad para coordinarse», señaló.

En esta misma línea, el adjunto segundo al Síndic, Carlos Castillo aseguró que «tenemos una legislación muy avanzada en protección de menores y familias de acogida. Pero el sistema no funciona adecuadamente. La Administración no incentiva, sino todo lo contrario. Existen familias sometidas a periodos largos de evaluación, mucha burocracia que entorpece que se adopten las medidas, de manera que los menores acaban en residencias en lugar de estar en familias». A su juicio, la Administración debe incentivar de manera proactiva el mecanismo de acogida. Que las familias se sientan atraídas por este sistema y se sientan confortables. También abogó por evitar las transiciones innecesarias del menor. «Si hay una evolución favorable, no puede interrumpirse el acogimiento porque se ha acabado el periodo. Más allá de los protocolos y los plazos, lo importante es el interés del menor».

Sin políticas estructurales

La conferencia inaugural de estas jornadas corrió a cargo del catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de València y miembro del Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas, Jorge Cardona, la situación de estos menores en la Comunidad «es como una montaña rusa. Hay años que parece muy bien, entre 2019 y 2022 se redujo mucho el acogimiento residencial. Pero en cambio, a principios de 2022 se duplicó el número de niños de entre 0 a 6 años». Cardona lamentó que «no hay una política estructural efectiva para ir reduciendo estas cifras», por lo que las situaciones son «algo coyuntural». «No hay familias acogedoras por falta de apoyo y difusión de la Administración y ésta no cuenta con recursos suficientes. «Los funcionarios están desbordados», aseveró. Cardona apostó por adoptar políticas de cambio, incidiendo en que se le hace mucho daño por no estar una familia.

La psicóloga Concepción Martínez Vázquez abordó el papel reparador que tienen las familias acogedoras para estos menores, ya que en el fondo, "un niño abandonado, es un niño que tiene un trauma". Cada niño tiene su propia experiencia. Desde quienes tienen a sus padres en prisión, a aquellos que han sufrido maltrato, aunque señaló que éste no necesariamente tenía que consistir en una agresión o en abusos. Un padre que, por su estado mental no lo puede cuidar, o por una conducta negligente, es un tipo de maltrato. La psicóloga destacó que los importante para estos niños es «crecer en un contexto de afectividad y de calidad en las relaciones»·.

Las jornadas abordaron también el papel de las familias acogedoras en una mesa moderada por el profesor UA y técnico de intervención Ignasi Navarro. En dicha mesa se abordó la necesidad de una atención más individualizada y más intensa en el caso de los menores con necesidades especiales. También se lamentó cantidad de recursos destinados a la valoración de las familias acogedoras, sin tener en cuenta que las circunstancias cambian a lo largo del tiempo. "Si no te llaman hasta dentro de dos años, las circunstancias pueden haber cambiado". También incidió en que se pierden acogedores en el camino por el retraso. "Los procesos lentos y farragosos", señaló. Otra gran queja proviene de la situación que se genera para familias que acogen durante un tiempo limitado, En muchas ocasiones, se cumple el plazo sin que llegue el expediente se haya podido acabar y el niño debe volver al centro de menores. "Es un gran drama. Estas familias se ofrecen a seguir y hacen un sacrificio". Pero a su juicio, ampliar plazas para que el niño no tenga que volver al centro no es viable.