La Diputación negocia con varias navieras para que establezcan en Alicante su puerto base para cruceros

El Patronato Provincial de Turismo y la Asociación por el Turismo de Cruceros buscan nuevas navieras para que establezcan su puerto base en la terminal de cruceros. La inestabilidad geopolítica que ha causado el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina ha causado una revisión de itinerarios de los cruceros que navegan por el Mediterráneo, en la que las compañías tratan de evitar las zonas de riesgo. En este contexto, el traslado a València del barco MSC Orchestra ha dejado a Alicante sin ningún barco con puerto base en Alicante. Desde la empresa se asegura que están muy satisfechos con el puerto de Alicante y que se trata de una situación temporal, pero en la práctica Alicante se ha quedado sin puerto base en un momento en el que se espera cerrar un año récord en llegada de cruceros y se espera que el año que viene se alcanzarán aún más. La revisión de itinerarios está afectando a otras navieras y desde las distintas entidades turísticas se está tratando de llegar algún acuerdo para que otras compañías llenen este hueco o refuercen la oferta.

Las fuentes consultadas por este diario señalaron que por el momento no hay nada cerrado y los acuerdos están en el aire, pero en la mira del Patronato están algunas de las grandes empresas norteamericanas. Un mercado con el que se ha tratado de estrechar lazos, fomentando el establecimiento de vuelos directos y así como la captación del turismo idiomático entre colectivos de estudiantes. Algunas de las navieras estadounidenses como Royal Caribbean ya ha hecho escalas en el puerto alicantino estas últimas semanas con barcos que debían partir de Haifa y que ahora tienen un nuevo recorrido. El Mar Rojo se está considerando una zona de riesgo y una zona a evitar por los cruceros. Sin embargo, esta revisión de itinerarios podría extenderse a otras zonas del norte de África. Alicante intenta posicionarse para ser incluida en estas nuevas rutas.

MSC Orchestra ha venido teniendo su puerto base en Alicante a lo largo de este año y el pasado 5 de noviembre partió por última vez desde el puerto alicantino. Ahora tiene su base en València en una travesía limitada al Mediterráneo. La empresa ha previsto traslados en autobús gratuitos desde Alicante para el embarque para suplir este traslado. Mientras que mantiene inmovilizado al barco MSC Symphony debido a la reestructuración.

Un año de récord

El Puerto de Alicante va camino de cerrar el año con mayor número de cruceristas de su historia y, pese a la pérdida del puerto base el año que viene aumentarán en un veinte por ciento las escalas de cruceros que llegarán a Alicante. Desde la Asociación por el Turismo de Cruceros, su director Roberto Martínez aseguró que para el año que viene ya hay confirmadas las escalas de 105 barcos y la llegada de 250.000 pasajeros, mientras que la previsión para este 2023 es de 220.000. Una cifra que todavía podría ser mayor en caso de que se consigan captar nuevos buques que programen visitas a la ciudad. Sin embargo, se trataría de escalas de estas travesías. La asociación estima que cada barco que sale de Alicante como Puerto Base tiene una repercusión económica cercana al millón de euros para la ciudad, entre alojamientos en hotel de cruceristas antes del embarque o los gastos que puedan hacer en la ciudad. La incidencia económica de las escalas es algo inferior. Motivo por el que se buscan navieras interesadas en establecer su puerto base en Alicante. Unos contactos que en circunstancias normales podrían tardar meses o años en cristalizar, pero en el panorama actual podría tener resultados más a corto plazo.

Las asociaciones y entidades consultadas por este diario coincidieron en señalar que la decisión de MSC era algo coyuntural y temporal, motivado por la situación geopolítica. El director general en España de esta naviera, Fernando Pacheco, tiene previsto dar a conocer este jueves cuáles son sus previsiones para la ciudad de Alicante para el próximo 2024 en el transcurso de unas jornadas organizadas por la Asociación de Turismo de Cruceros de Alicante. Pacheco recibirá por la noche un premio por su Contribución a la visualización de Alicante Costa Blanca como Destino de Cruceros. Este colectivo hará unas jornadas a lo largo de este jueves en las que el sector turístico hará balance del incremento del turismo de cruceros y en las que intervendrán representantes públicos y empresariales.

Desde la Autoridad Portuaria, el presidente Luis Rodríguez destacó que "las cifras no hacen, sino poner de relieve la importancia estratégica creciente que está adquiriendo el puerto de Alicante en el sector cruceros, resultado del esfuerzo y la colaboración de la Autoridad Portuaria de Alicante y otras entidades a través del Observatorio de cruceros, cuya mesa de trabajo lidera el departamento comercial impulsando la colaboración público-privada".

En este sentido, destacaron que la importancia estratégica de Alicante "está avalada por una de las compañías líderes en el sector de los cruceros, como es MSC, que apuesta firmemente por el puerto de Alicante, al margen de las temporales decisiones operativas, que se puedan tomar por la cambiante situación geopolítica de los países del arco mediterráneo". La Autoridad Portuaria subrayó que el director general de MSC Cruceros en España, Fernando Pacheco, les ha destacado que "Alicante se ha convertido en un puerto clave para MSC, no solo por el atractivo turístico de la ciudad, sino porque nos brinda la oportunidad de trabajar con el Puerto de Alicante y todos nuestros colaboradores en la región”.

Reacciones

Por su parte, la concejala de Turismo de Alicante, Ana Poquet, aseguró que "el compromiso de MSC Cruceros con Alicante continúa intacto y volverá a operar como puerto base en 2024, tal y como nos confirman desde la compañía. El cambio en la temporada de invierno se ha producido por la complicada situación geopolítica en Oriente Próximo, pero estamos seguros del compromiso de la naviera con la ciudad. De hecho, Alicante está batiendo récords de cruceristas este año y tenemos muy buenas perspectivas de cara al futuro".

Por su parte, el director del Patronato de Turismo, José Mancebo, señaló que esperaría para pronunciarse a conocer los planes de la empresa y que hará púbicos en las jornadas de este jueves. En la misma línea se expresaba el presidente de la Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (Apha) Luis Castillo que declinó pronunciarse hasta escuchar los planes de MSC.

Hay una expectativa en el sector turístico de que se podría hacer un gran anuncio por parte de MSC. Y en el sector turístico se coincidió este miércoles en señalar que el traslado del puerto base a València era una situación momentánea. El director de la Terminal de Cruceros y presidente de la Asociación por el Turismo de Cruceros, Francesco Balbi, señaló a este diario que "desde MSC se nos ha trasladado que siguen apostando por Alicante y nuestro puerto sigue batiendo récords en llegada de turistas". A su juicio, la actual situación también nos puede beneficiar. El director de Alicante Costa Blanca Turismo y Cruceros Roberto Martínez destacó que a lo largo del año que viene las escalas de barcos se iban a incrementar en un 20 por ciento en lo que se considera que será otro año de récord, que superará a un gran 2023.

El presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol, aseguró a este diario que "MSC tiene que seguir apostando por Alicante durante todo el año y no sólo durante unos meses concretos". A su juicio, la experiencia ha demostrado que la ciudad ha sabido desestacionalizar el turismo gracias a la llegada de estos barcos y en el comercio sí que se ha notado la llegada de estos visitantes. "No podemos dejar escapar a esta empresa y es fundamental que siga apostando por esta ciudad", aseguró. Por su parte, el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), Javier Galdeano, señaló que "se trata de una situación que nos preocupa poco porque nos han dicho que se trata de algo temporal. Es obvio que este tiempo que no estén zarpando los cruceros desde aquí va a causar un perjuicio, pero es algo limitado en el tiempo". En la misma línea se expresaba también la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante, Gabriela Córdoba, que subrayó que "se trata de cambios que no son definitivos y con el tiempo se va a revertir", aunque "todo lo que sea la llegada de menos turistas nos afecta negativamente".

Premios

La Asociación Turismo de Cruceros celebrará este jueves por la noche, con posterioridad a las jornadas, una gala especial que en el Hotel Meliá Alicante a las 20.00 horas, donde se entregarán los primeros Premios y Reconocimientos que otorga esta Asociación y que "pretenden reconocer aquellas empresas y profesionales que hayan destacado en el impulso, promoción y visualización de Alicante Costa Blanca en el sector de destino de cruceros en los últimos años".

El Jurado que otorga dichos Premios y Reconocimientos, compuesto por profesionales del sector, colaboradores y patrocinadores, en relación con las candidaturas presentadas, se reunió el pasado 9 de noviembre. Los premiados de entre las candidaturas presentadas, en las 8 categorías de Premios, son los siguientes:

-Innovación en la Promoción del Destino Alicante Costa Blanca: Proyecto Innoteams/CEEI Elche.

-Trayectoria Histórica Empresarial. Autocares Carcelén.

-Sostenibilidad Turística. Proyecto Active Alicante Blue Valley.

-Trayectoria Gastronómica. Moncho Riquelme.

-Excelencia en la Trayectoria Profesional. María y Mila García. Antiguo Kiosko Rafael.

-Mejor Propuesta de Ocio y Entretenimiento. Agustina Nogueroles.

-Mejor Empresa de Servicios Turísticos de Alicante Costa Blanca. Esatur.

-Contribución a la visualización de Alicante Costa Blanca como Destino de Cruceros. MSC Cruceros.

Durante la gala, también se otorgarán dos Reconocimientos Especiales, que se conocerán en el transcurso de la misma.