Los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad -salvo el Sindicato Médico y de Técnicos de Enfermería CESMCV-SAE - emprenderán un calendario de movilizaciones para exigir que el conseller, Marciano Gómez, cumpla con el acuerdo de jornada laboral de 35 horas, firmado el pasado 8 de marzo con su antecesor, Miguel Mínguez. "Parar las movilizaciones está en su mano", advierten. Este pacto preveía implantar las 35 horas en horario ordinario de forma progresiva hasta que fuese completamente efectiva el 1 de enero de 2025.

El sindicato de Enfermería Satse junto a CCOO, UGT, CSIF e Intersindical Valenciana detallarán este jueves el calendario de las protestas después de la mesa sectorial en la que se analizará con la administración los decretos de reversión de los departamentos de Dénia y Manises y la OPE de 2023. En el orden del día no se ha incluido establecer la jornada de las 35 horas a pesar de la petición que le trasladaron las fuerzas sindicales el pasado martes al respecto.

Por contra, CESMCV -que se abstuvo de la firma del acuerdo- se desmarca de estas movilizaciones tras la reunión telemática que han mantenido este miércoles todos los sindicatos y muestra su "satisfacción" por la intención de Gómez de querer implantar la jornada de 35 horas por semana, de lunes y viernes, una reivindicación "irrenunciable". El conseller de Sanidad ha recalcado este miércoles que ofrece con "todas las garantías" una jornada "real" de 35 horas.

Al respecto, Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, ha señalado que se manifestarán hasta que el conseller se "replantee" su negativa a aplicar este acuerdo porque "no existe una razón que justifique su incumplimiento". Por ello, ha apuntado que las movilizaciones irán "creciendo en función de la capacidad de diálogo que demuestre".

En ese sentido, ha señalado que el acuerdo del 8 de marzo es de aplicación a todo el personal sanitario, incluido el personal con turno rodado, y no solo para el turno fijo. "La Sanidad y los hospitales abren las 24 horas los 365 días al año, también los sábados y los domingos".

"Gómez esta diciendo que quiere renegociar para lograr un acuerdo de jornada real, pero lo que está haciendo es trabajar para anular un acuerdo que beneficiaba al conjunto de la plantilla, porque el personal sanitario no es solo médicos con turno fijo" Rosa Atiénzar - Secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV

"Gómez está diciendo que quiere renegociar para lograr un acuerdo de jornada real, pero lo que está haciendo es trabajar para anular un acuerdo que beneficiaba al conjunto de la plantilla, porque el personal sanitario no es solo médicos con turno fijo, en sus condiciones laborales y retributivas y que contribuía a mejorar la calidad asistencial", ha señalado.

Críticas a las formas

En la misma línea, Mari Ángeles Gómez, secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC OO, critica las formas del conseller puesto que han conocido la decisión de Sanidad "de tumbar el acuerdo" por los medios en lugar de "reunirnos para explicarnos las dificultades que hay y sus propuestas".

Al igual que Atiénzar, ha señalado que el acuerdo de 35 horas se cerró para todos los trabajadores, "y donde no se podía aplicar hay que acordar otras fórmulas de organización por turnos, que son potestad de la Administración". De ahí que entienda que se está creando un conflicto innecesario. "Los acuerdos están para cumplirlos y más cuando ha habido prácticamente unanimidad en la parte social".

."Los acuerdos están para cumplirlos y más cuando ha habido prácticamente unanimidad en la parte social" Mari Ángeles Gómez - Secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC OO

Del mismo modo, Eva Plana, secretaria del sector Salud de UGT Servicios Públicos PV, ha insistido en que "existe un acuerdo, negociado y pactado con la mayoría sindical para implantar la jornada de las 35 horas". "No conocemos los detalles de la propuesta del conseller por lo que sin conocer la letra pequeña es difícil valorar", ha señalado.

"En la sanidad se trabaja los 365 años, de lunes a domingo, mañanas, tardes y noches y además de la Atención Primaria está la atención especializada. La causística es muy variada" Eva Plana - Secretaria del sector Salud de UGT Servicios Públicos PV

No obstante, ha apuntado que en principio, tal como está planteada, les parece "insuficiente" porque "vemos muy complicado que esta fórmula pudiera aplicarse a todo el personal y en todos los casos". "En la sanidad se trabaja los 365 años, de lunes a domingo, mañanas, tardes y noches y además de la Atención Primaria está la atención especializada. La casuística es muy variada", ha señalado.

Carlos Buchó, secretario autonómico de Acción Sindical de SATSE, también ha criticado que no se les haya comunicado directamente a los trabajadores "y a la cara" lo que consideran un "incumplimiento de los acuerdos del 8 de marzo" con el Botànic. "No es la forma ni el fondo como actúa el conseller. Haremos movilizaciones porque entendemos que se recorta algo que ya está pactado y firmado; y que en algunos centros se estaba aplicando". "No vamos a permitir que empiece la legislatura con recortes de algo cerrado" para aplicación a todos los sanitarios, "aunque no todos tienen la misma jornada porque un 30% de los trabajadores tienen distintos horarios", por ejemplo, en los hospitales, que tienen turnos rodados.

"Haremos movilizaciones porque entendemos que se recorta algo que ya está pactado y firmado; y que en algunos centros se estaba aplicando" Carlos Buchó - Secretario autonómico de Acción Sindical de SATSE

JORNADA REAL

Por contra, desde el Sindicato Médico CESM han manifestado su satisfacción ante las últimas declaraciones de Gómez por "su compromiso manifestado de implantar la jornada de trabajo de 35 horas/semana" y "no como lo pretendió establecer el anterior conseller mediante días de libre disposición que hubiesen provocado un auténtico caos en la organización de los servicios, sobrecarga asistencial en los profesionales y habría repercutido negativamente a la ciudadanía, incrementando las "listas de espera".

Además, solicita de forma urgente, la apertura de la Mesa Sectorial para establecer la jornada de 35 horas en los términos recogidos en su reivindicación, sino también para abordar toda una serie de medidas tanto en la Atención Primaria como en la Hospitalaria. Entre ellas, señalan la racionalización de las agendas en Atención Primaria, regularización de los contratos de Atención Continuada/Guardia Médica, adecuación a la legalidad del servicio SAMU, o priorización de los planes de autoconcierto.

También reclaman que se reconozca la labor del colectivo TCAE (técnicos de cuidados auxiliares de Enfermería) "con una más que necesaria y urgente regulación de sus funciones, la creación de la figura del coordinador y adjuntos a las direcciones de Enfermería". "Tras más de cuatro meses desde el nombramiento del conseller se deben ya acometer cambios tanto estructurales como organizativos de manera urgente pues la sanidad no puede esperar más", ha apostillado.