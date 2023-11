Ni dos semanas después de cerrar sus puertas por falta de licencia, Puntapiedra volverá a recuperar su actividad este jueves en sus instalaciones situadas en primera línea de costa, junto a la Cantera. Así lo confirman desde la dirección del Forty Gestión, responsable de la gestión del local, a preguntas de este diario.

Y es que a principios de mes, la Concejalía de Urbanismo decretó el cierre del local por no disponer del permiso correspondiente, pese a que la concejala del área, Rocío Gómez, había asegurado ante el Pleno municipal, en la sesión de octubre, que la actividad seguiría adelante tras conseguir el local una licencia provisional. Finalmente no fue así, y el local tuvo que cerrar sus puertas, aunque por una cuestión administrativa, no por las quejas vecinales por el ruido generado sobre todo de noche. "La empresa presentó una declaración responsable para salón de banquetes, que se quedó sin efecto el 4 de julio por no ser la adecuada. El 13 de junio, solicitó una licencia ambiental, que ahora está en tramitación. En virtud de no tener la declaración responsable ni la licencia ambiental se ha emitido un decreto para que suspenda la actividad", aseguró la edil, que a su vez añadió ante la Corporación: "El 5 de agosto, lograron la licencia provisional para restaurante y salón de bodas con música ambiental, que sigue vigente hasta que la mercantil pueda obtener la licencia".

Tras el decreto de cierre del local, desde el Ayuntamiento se limitaron a señalar que "el establecimiento en cuestión ha cerrado el pasado fin de semana por decreto del Ayuntamiento al no estar en posesión de la preceptiva licencia ambiental", por lo que "la promotora lleva a cabo en la actualidad diferentes subsanaciones para poder presentar cuanto antes el citado permiso y poder retomar la actividad".

"Misma ilusión"

Ahora, casi dos semanas después de determinarse el cierre, la empresa ha informado que recupera su actividad. Así lo han anunciado además en sus redes sociales: "Continuamos mejorando cada día nuestra carta, espacio y servicio para que sigamos disfrutando. Estamos preparados para recibiros desde hoy al mediodía con la misma ilusión del primer día".

Durante estos días de cierre, según la dirección de la empresa, han aprovechado el cese de actividad para estrechar lazos con vecinos del entorno, tras las continuas quejas por el ruido. "Queremos ser preactivos con los vecinos. Se va a habilitar un teléfono para atender sus cuestiones y además se van a hacer análisis sonoros para ver si es necesario tomar cualquier tipo de medida para mejorar la convivencia", explicaron desde el grupo empresarial, que ahora se muestran "contentos" tras poder reabrir sus puertas: "No queremos molestar a nadie".