Un sueño de calidad es fundamental para nuestro bienestar físico, mental y social. Sin embargo, casi la mitad de la población adulta española y uno de cada 4 niños no tiene un sueño de calidad, según afirman los estudios de la Sociedad Española de Neurología. Pero, ¿a qué se debe? ¿Cómo podemos ponerle remedio? Para dar respuesta a estas y otras cuestiones relacionadas con el sueño y la relevancia que tiene en nuestra salud, INFORMACIÓN y BBVA organizaron el pasado martes un encuentro con Margarita Carrasco Fernández, psicóloga de BluaU de Sanitas; y Francisco Rey, director de Desarrollo de Negocio en BBVA Seguros, quienes expusieron la importancia creciente de tener una buena calidad del sueño como base de una buena salud física y emocional.

Moderado por Carmen Lizán, jefa de Sección de INFORMACIÓN, y bajo el título «Dormir bien para vivir mejor», los dos expertos en la materia analizaron la necesidad de ganar en calidad de vida a través de la prevención y el cuidado de la salud y ofrecieron consejos para conseguir una mejor conciliación del sueño, un asunto al que «históricamente le hemos dado muy poca importancia, ya que tenemos que producir de día, pero solo podemos producir bien y estar bien emocionalmente de día si hemos dormido bien», indica Margarita Carrasco.

Según la Sociedad Española de Neurología, 12 millones de españoles no descansan de forma adecuada y padecen algún tipo de trastorno del sueño crónico o grave. «Hay una gran parte de la población que no tiene un descanso de calidad. Esto ocurre porque no ponemos la atención suficiente a nuestros hábitos de higiene del sueño. El problema suele ser que esos hábitos los usamos de forma inadecuada. Ocurre mucho con el uso de pantallas en las horas previas antes de ir a dormir, que no tenemos un ambiente de orden en la habitación o no seguimos rutinas», explica Margarita Carrasco.

Es preciso que para tener una vida saludable logremos una buena calidad de sueño. «El sueño se convierte en una de las principales preocupaciones de nuestros clientes», comenta Francisco Rey, quien muestra que «a cierre de octubre, hay 80.000 nuevos clientes que han contratado con nosotros su seguro de salud, lo cual quiere decir que efectivamente existe esa preocupación por el bienestar, y nosotros intentamos poner remedio».

El experto de la entidad destacó también la notable cifra de más de cien mil nuevos clientes por tercer año consecutivo en el seguro de salud que BBVA mantiene con Sanitas, donde los clientes cuentan con la Unidad del Sueño enclavada en el departamento de Neurología. En ella, de una forma transversal, tratan de dar solución a los posibles trastornos que puedan tener los clientes, así como de una manera preventiva.

Pero ¿cómo pueden ayudar los seguros de salud en esta prevención? Rey puso en valor la prevención de las distintas patologías, ya que «prevenir es tan importante o más que acudir al médico cuando nos encontramos mal», matizó. Los seguros de salud de BBVA cuentan con los programas de salud que ayudan en esa prevención en ese tránsito del día a día. «Nuestros programas de salud cuentan con 140 profesionales sanitarios, tanto médicos como enfermeras, nutricionistas o entrenadores personales, que acompañan a nuestros clientes ofreciéndoles alternativas para que puedan tener vidas más sanas y evitar estados más avanzados».

Así, hasta agosto, la utilización de estos programas «ha crecido un 14% y se han gestionado 190.000 consultas, una prueba del éxito que está teniendo entre nuestros asegurados estas contrataciones», detalla el experto.

Factores que influyen en un buen descanso

Durante la mesa de debate, Carrasco lanzó una pregunta para su reflexión:¿Cuántas veces habéis descansado mal y habéis empezado el día con esas prisas de llegar tarde? Según explicó la experta, «los días que dormimos mal, tanto nuestra capacidad de atención como de memoria disminuyen, y esto compromete todas las tareas y obligaciones que teníamos pendientes de hacer ese día». Es decir, a menor rendimiento, mayor es el tiempo que tengo que invertir en terminar las tareas que tenemos pendiente, lo que da como consecuencia que se penalice y eliminen esos tiempos de ocio y descanso.

«Compensamos esta sensación de tener un mal día con estímulos que sean placenteros y muy inmediatos, y de esta forma solo conseguimos estimular nuestro organismo en un momento en el que lo tendríamos que tener desactivado y relajado, comenzando un ciclo no beneficioso», indica Carrasco. Durante el sueño se restaura nuestro organismo, tanto a nivel físico como psicológico, de ahí la gran importancia de tener una buena calidad del sueño.

Cabe destacar que en la sociedad española sólo está diagnosticado el 10% de las personas que padecen un trastorno del sueño, «lo bueno es que la gran mayoría de estos trastornos es que se pueden prevenir y tratar, sin embargo sólo por ahora un tercio de la población pide ayuda», indicó la experta.

En BBVA llevan varios años intentando aportar soluciones a sus clientes con el fin de mejorar su salud financiera y, si esta es adecuada, aporta tranquilidad. Hace cinco años, la entidad lanzó el Plan EstarSeguro, que permite agrupar en un solo recibo las primas de todos los seguros incluidos, y así fraccionar sus pagos en 12 mensualidades sin intereses. Además, se consigue más ahorro en el pago de los seguros con cada póliza que se incluya.

«De esta forma se evitan sobresaltos e imprevistos de la prima anual, que parece que siempre llega en el momento más inoportuno. El pago es cierto y conocido», aseguró Rey.

BBVA trabaja con el objetivo de facilitarle la vida a las personas. Ejemplo de ello es la reciente incorporación en la App de la entidad un nuevo espacio en el que los clientes pueden acceder al uso de todos los seguros, incluso pueden concertar una cita con su médico y cuentan con toda la información que precisan para hacer gestiones en el ámbito de los seguros.

«Queremos que nuestros clientes puedan tener acceso a los seguro y además les sea muy sencillo utilizarlo», comenta Rey. Y es que «invertir en salud es la mejor decisión, y si invertimos en seguros de salud invertimos en el estado inicial, en la prevención», asegura el experto. En BBVA contribuyen a aportar vidas más saludables y felices, y para conseguirlo apuestan por otorgarle un valor fundamental a la prevención.

«Con Sanitas nos apoyamos mucho en soluciones que nos aporta la tecnología y generamos un espacio en el que damos a nuestros clientes la opción de acceder a nuestros seguros de salud», añadía Rey. Como apunta el profesional, «la tecnología es un aliado», tanto en la personalización de cada paciente como en la prevención, el diagnostico y el tratamiento de cualquier afección.

Conseguir calidad de vida a través de un sueño reparador

Margarita Carrasco Fernández, psicóloga de BluaU de Sanitas, expuso durante su intervención que los trastornos del sueño más comunes son los relacionados con el insomnio, existiendo diferentes tipos y los que más se necesitan solucionar en consulta. El primero de ellos es la conciliación del sueño, para lo que se recomienda la técnica del tiempo fuera. «Si a los 20 o 30 minutos no me he dormido, salgo de la habitación, hago una actividad relajada y, cuando me vuelva a sentir adormecida, vuelvo a la habitación, y esto hay que repetirlo las veces que haga falta», explicaba la psicóloga.

Otro tipo de insomnio son los despertares durante la noche. En este caso, aplicamos la misma técnica, pero menos tiempo. «Si en 15 minutos no nos hemos dormido ahí el nivel de activación es muy alto, así que salimos de la habitación, nos calmamos, hacemos esa actividad tranquila, como leer, hacer un suduko o un pasatiempo, no abrimos el ordenador del trabajo ni recojo la casa».

El tercer trastorno más frecuente según la experta es el despertar temprano. «Por ejemplo, me tengo que levantar a las ocho de la mañana, pero desde las seis y media estoy despierta. En este caso hay que seguir de forma estricta las pautas de higiene del sueño para que nuestro cerebro condicione la habitación con la respuesta de conciliación del sueño». Carrasco recomienda evitar mirar la hora y cerrar bien las persianas para no ver nada de luz. Si no son suficientes, podemos utilizar una técnica de relajación como la respiración abdominal, que consiste en meter el aire en la zona del abdomen y soltar, o realizar una meditación guiada.

Además puso el foco en que es importante saber cuándo hay que pedir ayuda profesional. «Si no dormimos las suficientes horas durante la noche que me permitan estar descansado y tienes somnolencia durante el día, es el momento de hacerlo».

Consejos a seguir para tener una higiene del sueño:

Mantener una rutina : acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, independiente del tiempo que hayamos dormido porque hay que ajustar nuestro cuerpo y organismo a ritmos circadianos que sean estables.

: acostarnos y levantarnos siempre a la misma hora, independiente del tiempo que hayamos dormido porque hay que ajustar nuestro cuerpo y organismo a ritmos circadianos que sean estables. No dormir durante el día: se recomienda llegar a la noche con sueño y con cansancio. La siesta se debe hacer de 20-30 minutos con el fin de no compensar de día aquello que no se ha dormido de noche.

se recomienda llegar a la noche con sueño y con cansancio. La siesta se debe hacer de 20-30 minutos con el fin de no compensar de día aquello que no se ha dormido de noche. El entorno en el que se duerme : la habitación tiene que ser un lugar de orden y descanso y no es recomendable tener la agenda o el ordenador en el cuarto. El cerebro se debe desactivar en el momento de dormir.

: la habitación tiene que ser un lugar de orden y descanso y no es recomendable tener la agenda o el ordenador en el cuarto. El cerebro se debe desactivar en el momento de dormir. Seguir un estilo de vida saludable, con ejercicio, evitar cenas copiosas y el consumo de excitantes o cafeína.

Carrasco recomienda reducir la intensidad lumínica de la pantalla dos horas antes de ir a dormir porque la luz azul inhibe la secreción de melatonina, la hormona que nos ayuda a inducir el sueño. De igual forma, se debe evitar ver redes sociales o noticias en las horas previas a dormir, ya que de esta forma el cerebro se pone en alerta y de lo que se trata es de evitar información que nos active el área de las preocupaciones. Asimismo, la experta afirma que «hay que evitar estresores justo antes de dormir, como por ejemplo los correos del trabajo que muchas veces los tenemos muy accesibles».

La psicóloga aconseja poner especial atención en la higiene del sueño, a través de la técnica llamada "llegada del tren del sueño", que consiste en imaginar esa llegada del sueño con un tren que nos traslada. «A cada uno nos va a llegar la sensación de adormecimiento y si la dejamos pasar nos activamos y no sabemos cuándo vuelve a venir», matiza.

También es importante prestarle atención al hecho de no resolver temas con la almohada: «Debemos mandarle al cerebro el mensaje de que éste no es el momento, así que tenemos que aplazar esas tareas, nuestro cerebro acepta mejor aplazar a que le digamos que no piense en ello. Una buena técnica es dejarlo escrito y así sabemos que no se nos va a olvidar y el cerebro se calma».