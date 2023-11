"La gente joven busca el coreano, está de moda por las películas y la música"

La Escuela de Idiomas de Alicante celebra este viernes 50 años de actividad con una jornada en la que ha realizado un recorrido histórico de la actividad en las últimas décadas y ha analizado los retos de futuro con antiguos directores y profesores. Asimismo, se ha proyectado el cortometraje "50 años en 50 segundos" y se ha dado a conocer el programa de actos de este aniversario.

La escuela cumple medio siglo...

Es ya una historia de recorrido largo. La escuela empezó en 1974 en el Náutico Pesquero, en el Puerto, donde estuvo hasta finales de los años 70 o principios de los 80. Empezó con cuatro idiomas y poco a poco fue creciendo y pasó a un edificio en Babel, lo que llaman al Politécnico. Allí estuvo hasta el curso 90-91, cuando se hizo el cambio a la sede actual. Seguimos allí con cambios de todo tipo, a nivel metodológico, a nivel de normativas y leyes. Ha ido mejorando y por lo que cuentan los directores y profesores que han estado dicen que ha sido un cambio muy grande desde que la escuela empezó en Alicante hasta el día de hoy. Da un servicio excepcional a la ciudad. La gente continúa formándose y cada vez más. Hay más competencia también, y muchísima gente que quiere aprender idiomas. Es una parte de la vida y es necesaria para cualquier persona que tenga una profesión y para el mundo laboral en general.

¿Cuántos idiomas se imparten?

Doce idiomas. Los últimos en integrarse han sido euskera y japonés. Para el primero de ellos hay demanda en Alicante, un perfil de alumnado que lo busca más que por necesidad por curiosidad, porque le gustan los idiomas o investigar otras lenguas. La gente que se matricula en estos idiomas se mantiene constante. El japonés está de moda, por las series manga o la música, sobre todo entre gente joven. Son modas pero están funcionando bastante bien.

"El japonés está de moda, por las series manga o la música, sobre todo entre gente joven. Son modas pero están funcionando bastante bien"

¿Y el inglés?

Sigue siendo el idioma predominante porque es lo que la sociedad demanda. El español para extranjeros también es muy demandado porque hay muchos foráneos en Alicante y provincia, es muy necesario.

¿Es suficiente el edificio actual?

Ahora mismo tenemos aulas cedidas por el instituto Miguel Hernández. Seis aulas que desde hace unos años nos prestan por falta de espacio. Tenemos un horario muy amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche; solamente a mediodía hay un parón de unas dos horas. Contamos con una gran diversidad de grupos y de franjas horarias para dar cabida a todo tipo de alumnado, porque tenemos estudiantes de ESO y Bachiller, gente que va a la Universidad, personas que están trabajando, e intentamos dar cobertura a todos.

"Ahora mismo tenemos aulas cedidas por el instituto Miguel Hernández. Seis aulas que desde hace unos años nos prestan por falta de espacio"

O sea, la escuela se queda pequeña…

Exacto. Se queda un poco pequeña. La sede tiene 7.250 metros cuadrados con seis plantas y 32 aulas pero la demanda es grande. Contamos con más de 5.000 alumnos actualmente y es un centro con bastante capacidad. Sin embargo, en inglés sobre todo hay que cubrir esa falta de espacio con el IES Miguel Hernández y gracias a ellos tenemos ahora sitio. Está a 200 metros y nos viene perfecto.

¿Hasta qué edades hay alumnos?

No hay límite de edad por arriba. El límite es desde cuándo. Se permite matricularse desde los 14 años siempre que sea para un idioma distinto al que el alumno aprenda en su centro. Es lo que dice la normativa. Por arriba no hay límite. Tenemos gente de 80 años, de muy cerca de 90 años, siempre que estén bien y que tengan la parte cognitiva en condiciones. Hay mayores que se conserva muy bien y la escuela les sirve de centro social pues conocen gente, etc, Tenemos a gente de la tercera edad y mucho jubilado, cada vez más. Los intereses han cambiado, ahora un jubilado no es como hace 30 años, viajan y es diferente. El perfil ha cambiado bastante. Hay de todas las edades.

¿Está previsto incorporar algún nuevo idioma en breve?

Nosotros hacemos sondeos. No se nos ha planteado y propuesto incorporar más idiomas de momento pero no descartamos en el futuro más o menos inmediato ampliarlos. En el último sondeo que hicimos la gente buscaba el coreano. También está de moda, por las películas, la música y entre la gente más joven está pegando bastante fuerte, aunque de momento no hay gestiones al respecto.

"Hay gente que se asombra cuando ve que por un módico precio, por menos de 100 euros, se pueden matricular en un idioma con tanta calidad"

¿Y para el futuro?

El alumnado se mantiene por sí solo porque hay un interés generalizado. El reto es luchar por una escuela pública donde haya mucha calidad de enseñanza. Nosotros lo tenemos, con profesionales estupendos. Hay gente que se asombra cuando ve que por un módico precio, por menos de 100 euros, se puede matricular en un idioma con tanta calidad. Los profesores están muy preparados, son licenciados, estamos formándonos continuamente, ahora mismo con las nuevas tecnologías y en todo momento hacemos cursos de formación para estar al día en todo lo que está pasando.

¿Qué otros retos se marcan?

Un poco la flexibilidad de horarios. Antes no había tantas academias de idiomas, ahora hay más oferta de los centros privados y quizá esa es la amenaza porque pueden hacer horarios más a la carta. Pueden realizar ese tipo de oferta y nosotros estamos más limitados. Aunque tenemos un amplio abanico de horarios. Se necesita a lo mejor una enseñanza semipresencial. Estamos viendo cómo se generan los tiempos y las necesidades del alumnado para adelantarnos a los diferentes perfiles porque la sociedad es cambiante. Y hay que adaptarse a los nuevos tiempos.

¿Hay algún idioma que haya dejado de funcionar?

Los idiomas no se pueden comparar. El inglés es el idioma universal, el que te va a servir en todas las partes del mundo. El euskera, o el ruso, tienen su público y no se pueden comparar con el inglés porque son idiomas distintos, tienen distintas aplicaciones. Cada idioma tiene su sitio, su utilidad y su éxito, cada uno es un mundo. Euskera o japonés son más minoritarios y solo van a servir en un lugar en el mundo. Pero no viene menos gente a clase de esos idiomas sino la que tiene que venir. Inglés, francés, alemán... son idiomas que siempre se han estudiado y han estado ahí pero otros pequeños y minoritarios son los que dan el prestigio a una escuela.

¿Se cubre la oferta de los idiomas pequeños?

En realidad no se cubre pero eso lo sabemos de antemano y pasa en todos los centros. Lo importante no es que se cubran sino que se dé un servicio y que la gente pueda estudiar estos idiomas. El que una escuela como la nuestra enseñe idiomas cooficiales de otras comunidades me parece perfecto. Decimos euskera en Alicante, qué raro que la gente venga a estudiarlo. Pero qué bonito porque damos servicio a las personas que tienen algún nexo con el País Vasco o que estudian porque les apetece y sienten curiosidad por el idioma. Para mí no es un fracaso si no se cubre o hay menos gente. Lo veo por la parte positiva, es un servicio que se da a la población y a la provincia.

"Decimos euskera en Alicante, qué raro que la gente venga a estudiarlo. Pero qué bonito porque damos servicio a las personas que tienen algún nexo con el País Vasco o que estudian porque les apetece y sienten curiosidad por el idioma"

¿Se queda fuera gente que quiere estudiar Inglés?

Sí claro, en inglés este curso se ha quedado gente fuera. Depende en qué niveles pero han faltado plazas en algunos grupos, sobre todo en los básicos, que este año han arrasado. Nos han faltado plazas. Inglés es un idioma que básicamente se llena. Tiene demanda en los niveles altos, los B1 o B2 también, salvo en alguna franja horaria. Hay gente que busca horario a las 8 de la mañana porque se va a trabajar, es gente muy constante, que nunca abandona; ese grupo se llena. Igual a mediodía alguno no, pero en inglés casi toda la oferta se completa prácticamente.