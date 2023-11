Sí los hubo en 2022 (con la Concejalía de Igualdad en manos de Ciudadanos) pero no los habrá este año, con el gobierno en solitario del PP. El Ayuntamiento confirma que no instalará puntos violeta en Nochevieja, pese a que asegura que condena la violencia machista.

El equipo de gobierno municipal ha enviado este miércoles un comunicado anunciando que el próximo 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desplegará una pancarta en la fachada del ayuntamiento y celebrará un acto institucional. Eso sí, fuentes del ejecutivo local han confirmado a INFORMACIÓN que esta noche de fin de año no se instalarán espacios de atención específicos para las mujeres que sufran episodios de acoso o violencia machista.

A pesar de este gesto, el comunicado asegura que "cuanto más cercana es la administración, más eficaces son las medidas". Además, las mismas fuentes inciden en que Barcala no eliminará por completo los puntos violeta, sino que "en breve se confeccionará el calendario para su instalación durante 2024". No obstante, no aclaran cuáles serán las fiestas o eventos que cuenten con este servicio.

Estos puntos violeta ya fueron noticia en el mes de abril, cuando fue la Subdelegación del Gobierno la que se hizo cargo de su instalación durante la romería de la Santa Faz, ante la negativa del Ayuntamiento Alicantino. Sin embargo, la pasada Nochevieja, el ejecutivo local (entonces conformado por el PP y Cs, con los naranja al frente de Igualdad) sí puso a disposición de la ciudadanía diferentes carpas entre las 23:00 y las 5:00 horas para atender este tipo de situaciones contra las mujeres.

Críticas

La decisión del PP de eliminar estos espacios seguros de la noche de fin de año ha sido duramente criticada por la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien sostiene que "es absolutamente inconcebible una noticia tan cruel como este paso atrás que ha dado el Partido Popular en ayuntamientos como el de Alicante".

Bernabé, que se encontraba este miércoles en la ciudad participando en la conferencia "Juntas avanzando contra la violencia de género", ha recordado que, especialmente en una celebración como Nochevieja, las mujeres pueden ser víctimas de una agresión sexual . La delegada del Gobierno considera que, dado que la ciudad de Alicante (como muchos otros municipios) recibe 139.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, "deben responder y deben explicar por qué no ponen los puntos violeta".

En el Ayuntamiento, la bancada de la izquierda tampoco se ha mostrado satisfecha con la decisión del equipo de gobierno. La concejala de Compromís Sara Llobell ha manifestado que "no podemos permitir que se elimine una medida tan efectiva", ya que no disponer de estos espacios en fiestas "denota la falta de sensibilidad del gobierno de Barcala".

La edil valencianista ha instado además al ejecutivo local a "trabajar de manera transversal en materia de igualdad y seguridad" para reforzar la instalación de estos puntos en zonas de ocio en Nochevieja. La retirada de los puntos violeta es "un atentado directo contra la seguridad de las mujeres", ha señalado Llobell.