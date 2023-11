¿Eres de los que bebe agua del grifo o, por el contrario, prefiere el agua embotellada? Si eres de Alicante seguramente apuestes más por la segunda opción bajo el falso mito de que “el agua de Alicante es mala”, sin embargo absolutamente todo el agua que ingerimos directamente del grifo de nuestras casas cumple escrupulosamente con todas las certificaciones, controles y medidas sanitarias para su consumo.

Así se demostró en la cata de agua “a ciegas” en la que participaron 25 profesionales de la Medicina de una amplia variedad de especialidades, entre ellos, los miembros de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA). La actividad, organizada por Aguas de Alicante junto al COMA, tiene el objetivo de poner en valor entre el colectivo de facultativos el consumo de agua del grifo como hábito saludable y sostenible y sus beneficios tanto para la salud, como para el medioambiente. Todo ello, como acción conjunta y conmemorativa del aniversario de ambas organizaciones, que en 2023 cumplen 125 años de recorrido.

Conducida por David Ribes, gerente de Calidad del Agua y director del Laboratorio de Aguas de Alicante, en la cata se degustaron aguas procedentes de distintos orígenes (superficial, desalada o subterránea), así como de distintas localidades de España o de distintas partes de la ciudad de Alicante. Los asistentes debían valorar los aspectos organolépticos del agua (su sabor y olor, principalmente) para definir sus preferencias y hábitos de consumo, y descubrir finalmente cuáles han sido sus percepciones.

¿Cómo se hace una cata de agua?

La metodología es la propia degustación “a ciegas” a través de muestras de aguas: embotelladas que presentan diferentes características (mineralización muy débil, media y fuerte); aguas de abastecimiento “de grifo” de diferentes orígenes, localizaciones y tratamientos, también con características diferentes (procedentes de desaladora que ha sido remineralizada; agua superficial, procedente de pantano/embalse; agua superficial procedente de pantano/embalse y que ha podido ser mezclada con aguas procedentes de desaladoras; o aguas de pozos de la provincia de Alicante de mineralización media).

Y, todo ello, a través de tres sentidos principales: vista, gusto y olfato, que suministran información para poder tener un criterio respecto a las sensaciones que se obtienen del agua que se está probando; en el análisis visual, estableciendo una escala para la luminosidad, la fluidez, el color y la opacidad; en el caso del análisis olfativo, distinguiendo entre olores naturales y olores químicos; y, por último, en el caso del análisis gustativo, a través de cuatro percepciones: dulce, salado, ácido y amargo.

Según declara Javier Díez, “mediante todo tipo de campañas y acciones como esta, en alianza con otros organismos y con la participación de diferentes colectivos, Aguas de Alicante se compromete con la sensibilización sobre la calidad del agua del grifo, estableciendo además un diálogo constante con la ciudadanía en relación con el cuidado del recurso y la preservación del medioambiente”.

El doctor Hermann Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante, asegura que han querido colaborar con Aguas de Alicante para sensibilizar tanto a sus propios profesionales como a la población de que “el agua que bebemos del grifo tiene una seguridad de control sanitario y unas buenas características para ser una bebida habitual sin tener que recurrir a otro tipo de aguas”. “El agua del grifo se puede beber y es de buena calidad”, añadía.

El presidente del COMA recomienda a todos los vecinos que “tengan esta experiencia porque te das cuenta realmente de que tu percepción personal está muy condicionada por tus creencias o por el sitio en el que habitualmente bebes agua. Me ha sorprendido mucho esta cata porque, probando distintas aguas, no he sabido distinguir si era agua embotellada o del grifo”.

Laboratorio de Aguas de Alicante: 10.000 muestras de agua al año

Aguas de Alicante organiza regularmente catas en colaboración con diferentes colectivos, como la multitudinaria cata organizada este año para un centenar de alumnos de la Universidad de Alicante; o las organizadas para los asistentes al Congreso de la Asociación Valenciana de Estudiantes de Farmacia o para la Asociación de Restauración de Alicante, con la participación de reputados chefs alicantinos.

El control de la calidad del agua es el principal objetivo del Laboratorio de Aguas de Alicante. Para ello, como declarado David Ribes, se analizan más de 10.000 muestras de agua al año, lo que supone ensayos de más de 50.000 parámetros anuales, de los que más de 35.000 corresponden a agua de consumo humano. Así, el agua potable es uno de los recursos más controlados del mundo, pasando por todos los controles exigidos, desde sus orígenes en la naturaleza hasta que llega al grifo de sus clientes.

La compañía analiza exhaustiva y constantemente el agua que distribuye en Alicante, San Vicente del Raspeig, El Campello, Sant Joan d’Alacant, Petrer y Monforte del Cid, a partir de análisis microbiológicos y fisicoquímicos, observando más de 80 parámetros (metales, plaguicidas, pH, bacterias, turbiedad, olor, color, sabor, etc.).