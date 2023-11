Las partidas rurales de Alicante llevan desde el inicio del pasado 2022 sufragando con sus propios medios el consumo eléctrico de cientos de farolas ubicadas en las vías públicas en la Cañada del Fenollar o el Moralet. Así lo ha señalado hoy el concejal Raúl Ruiz, del PSOE. El representante del grupo socialista señala que el Ayuntamiento lleva aplazando todo este tiempo la liquidación de deuda con los vecinos, con familias que "afrontan los pagos con dificultad en muchos casos por las exiguas pensiones que perciben".

La deuda del gobierno local con muchos de los afectados supera ya los 500 euros, añaden. Una situación que consideran "insostenible" y que el principal grupo de la oposición exige que se solucione de inmediato. "Los impagos del Ayuntamiento no debe recaer sobre las economías familiares. El alcalde debe abonar la deuda a los perjudicados y ejecutar ya las obras prometidas para conectar las luminarias a la red pública", ha enfatizado Ruiz.

Las luminarias de estas partidas rurales están conectadas a las acometidas eléctricas particulares. El importe que costean los residentes se cifra en cerca de 90 euros anuales por cada farola. El PSOE señala que Barcala se comprometió a ejecutar inversiones para conectarlas al tendido eléctrico municipal y, además, sustituirlas por otras más modernas y eficientes, pero que "sus palabras han quedado en papel mojado y los vecinos y vecinas afectados están hartos de tener que costear un consumo energético que debe de abonar el Ayuntamiento, como se hace en el resto de viales del término municipal, y que da servicio a todo aquel que transita por la zona". Ahora, los vecinos amenazan con forzar un apagón general en la zona para obligar al equipo de gobierno del PP a que se abone la deuda y se acometan las inversiones necesarias.

La presidenta de la asociación de vecinos Santiago Apóstol de la Cañada del Fenollar, Dori Pastor, asegura que "cuando no existía alumbrado en las partidas rurales, hace cuarenta años, nuestra asociación fue la primera en promover estas farolas subrogadas para garantizar la iluminación y la seguridad de las partidas, pero esto siempre fue una solución provisional, ya que es el Ayuntamiento quien debe responsabilizarse de iluminar la vía pública. No tenemos que hacerlo los vecinos. Ahora, no solo seguimos con las farolas enganchadas a nuestro contador, es que además tenemos que soportar la deuda del Ayuntamiento de todo 2022 y todo 2023 porque no se han preocupado de abonar el consumo a los cientos de familias afectadas, muchas con una economía verdaderamente vulnerable".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Jubilados de El Moralet, Pepi Martínez, asegura que "no es de recibo que el Ayuntamiento cargue sobre las espaldas de los vecinos el consumo eléctrico de su alumbrado público. Pero tiene todavía menos lógica que consientan una deuda acumulada con nosotros de dos años, porque muchas de estas farolas las pagamos personas jubiladas con pensiones que a veces no llegan a los seiscientos euros. Y no tenemos otra opción que pagar, porque si no lo hacemos, la compañía eléctrica nos corta también la luz de nuestra vivienda".