El alcalde de Alicante, Luis Barcala, descarta que la implantación de la zona de bajas emisiones, que debería ponerse en marcha a principios de 2024, vaya a ser un problema para un acuerdo presupuestario con Vox, que como ya reconoció el vicealcalde, Manuel Villar, es la formación con la que el PP tiene más "afinidad" de las representadas en el Pleno de Alicante. Y es que la puesta en marcha de la herramienta de protección medioambiental, rechazada de plano por Vox, no será tal y como se informó a Europa para conseguir fondos para financiar las obras ahora en ejecución. "La zona de bajas emisiones es una cuestión de cómo aplicar la normativa europea. Nosotros tenemos muy clara la aplicación y eso son los proyectos que se están ejecutando, que contaron con el apoyo de Vox en su momento. Mientras las cosas se hagan con racionalidad, yo creo que todos tenemos puntos de encuentro. Todos estamos de acuerdo en que los proyectos mejoran la ciudad, la emisión de huella de carbono y no generan ningún problema", ha asegurado Barcala, a preguntas de los medios en el Congreso de Alicante Futura. Lo ha hecho apenas dos días después de que Villar no ocultase que el gobierno popular tiene "más afinidad" con un grupo, en clara alusión a Vox, con los que ha reconocido que tienen "avanzado el acuerdo".

Cuestionado sobre esa proximidad a la formación ultra, que ha sido aliada del gobierno en los últimos años, Barcala ha recordado que fueron junto a Compromís los únicos dos grupos municipales que hicieron propuestas para incluir en las cuentas. "Fue en septiembre cuando hicimos un llamamiento a la oposición para que las propuestas que tuvieran interés de que se incluyeran en los presupuestos se trasladaran porque estábamos trabajando en eso. Vox nos trasladó las suyas, así como Compromís. El resto de los grupos no trasladó ninguna", ha señalado el regidor popular, crítico con el PSOE y EU-Podemos: "Nosotros hemos trabajado teniendo en cuenta esas opciones. Esto es una cuestión de compromiso y colaboración. Quien ha dicho que 'no' desde el primer minuto, sin sentarse a trabajar, sin escuchar, no se encontrará identificado en los presupuestos; quien sí se ha puesto manos a la obra para colaborar para que Alicante tenga unos presupuestos, les gusten más o menos, ese está participando. Yo no puedo obligar a nadie conmigo si no quiere, pero quien quiera negociar está teniendo las puertas abiertas para ese diálogo".

Las palabras de Barcala llegan justo tras superarse el trámite de los patronatos, que ya permite al gobierno local a enviar a fiscalizar el proyecto del presupuesto. El acelerón en este arranque del mandato municipal, sin embargo, no va a ser suficiente para que la ciudad de Alicante empiece 2024 con las cuentas en vigor, como ya admiten desde el gobierno municipal. Ese "hito" no sucede en la capital alicantina desde 2015, después de que el gobierno de Sonia Castedo aprobase en tiempo y forma las cuentas para ese año.

Sin detalles sobre Alicante Futura

Pero Barcala no solo habló este jueves de los apoyos para aprobar los presupuestos, tras tener que prorrogar las cuentas este 2023 por falta de votos, sino también defendió la partida presupuestaria dedicada a Alicante Futura, al ser cuestionado por el recorte de un 40% en el dinero para la iniciativa digital, durante la previa del II Congreso Internacional Alicante Futura. "Alicante Futura ha venido contando con partidas presupuestarias que tenía Alia por un lado y por otro el desarrollo de parques industriales. Ahora lo hemos unificado para optimizar los recursos. Eso sin perjuicio con que las modificaciones de crédito y remanentes vayamos destinando partidas concretas que ya estaban previstas, y que no aparecen en los presupuestos, pero que nosotros las tenemos planificadas para acciones concretas", ha asegurado el alcalde, quien no ha concretado ni el presupuesto que se prevé ampliar ni tampoco para qué partidas: "Nuestra apuesta tiene reflejo presupuestario, pero también lo que hacemos es optimizar recursos, en lugar de dispersar las acciones con distintas contratas de gestión, unificamos en un pack, así tenemos un ahorro, pero se multiplica la efectividad de la gestión. La cantidad va a depender de los proyectos que se salgan de foros como este y las lineas ya definidas".