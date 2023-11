El Ayuntamiento de Alicante ya ha dado a conocer la fecha para conseguir las entradas gratuitas para visitar la Casa de San Nicolás, donde Papá Noel recibe a los niños de la ciudad. Lo hizo en la tarde del jueves y a preguntas de este medio. Este viernes, solo una hora antes de la apertura de la cita previa, ha ampliado la información, a través de un comunicado.

La adquisición se podrá realizar de manera online, a través del sitio web del Ayuntamiento. La ubicación de la Casa de San Nicolás será la plaza Séneca, donde también estuvo el año pasado. Su primer día de visitas será el 1 de diciembre y el último, el día de Nochebuena, 24 de diciembre.

Una recogida online de las entradas que no ha estado exenta por los problemas de funcionamiento de la página web. En las primeras horas desde su apertura, a las 10.00 horas, varios usuarios han mostrado sus quejas por la imposibilidad de acceder a ella. Algunos ciudadanos han mostrado sus protestas en las propias redes sociales del Ayuntamiento: "No carga la página, ¡qué desastre!", "todos los años lo mismo, es imposible conseguir citas, da errores la web" o "no pueden reservarse citas, otro desastre más", han sido algunos de los mensajes.

La apertura de la cita previa es hoy viernes, a las 10.00 horas. Una información que adelantó el jueves por la tarde, a unas 15 horas del inicio del reparto y sin realizar ninguna comunicación oficial, y que ha ratificado este viernes a la ciudadanía a través de un comunicado remitido a la prensa y publicado en la página web del Ayuntamiento, solo una hora antes del inicio.

La Casa de Papá Noel abrirá sus puertas el próximo viernes 1 de diciembre, a las 19.00 horas. Ese día, el recinto estará abierto hasta las 20.45 horas.

El resto de horarios serán los siguientes:

De lunes a viernes, excepto los días 6 y 8 de diciembre: de 10.30 horas a 13.00 horas y de 16.00 horas a 21.00 horas.

Fines de semana y los festivos del 6 y 8 de diciembre: de 10.00 horas a 14.00 horas y de 15.30 horas a 21.00 horas.

Según fuentes consultadas por este medio, la novedad de este año es que las entradas se podrán obtener también a través de los ciberkioscos municipales, introduciendo el DNI, además del portal de cita previa por el que se pudieron obtener en años anteriores.

El Ayuntamiento estima que sean 6.144 las citas las que se obtengan a través de la web municipal. Cada una de ellas permite el pase a seis personas, por lo que se espera un total de 36.864 personas. El resto de entradas hasta completar las 40.000 previstas estarán destinadas a colegios y centros de educación especial. Para los colegios, el sistema de obtención de cita previa es a través de fiestas@alicante.es.

Cómo pedir cita

Para conseguir las entradas a la casa de Papá Noel, había que acceder a la página web de citas previas del Ayuntamiento de Alicante. En "Tipo de servicio", había que seleccionar la opción "Fiestas"; en "Gestión", había que elegir "Casa de San Nicolás". Una vez hecho eso, se desplegaba un menú con todos los horarios. Los días con citas disponibles aparecían marcados en verde. En el calendario, había que ir a diciembre y seleccionar el día en el que se quería la cita. Una vez seleccionado el día, aparecían los horarios disponibles. Era obligatorio introducir nombre, apellido, DNI o pasaporte, teléfono, correo electrónico y motivo. En este último, solo era necesario escribir "Solicitud de cita previa". Una vez realizados esos pasos, había que hacer clic en el botón azul en el que se indicaba "Pedir cita". Se espera que este año se repita el proceso, aunque aún no ha sido confirmado por el gobierno local.

La cita previa se puede obtener a través de la página web municipal.

La Casa de San Nicolás ha acumulado polémicas desde su apertura. Una de las más recordadas fue la idea de cobrar 5 euros por cada foto con Papá Noel en 2018, ya que no se permitía realizar fotos con el teléfono móvil. Barcala apuntó: "¿Quieres una foto con Papá Noel? Pues la pagas". Días más tarde llegó la rectificación, según la concejal Mari Carmen de España, porque el alcalde había sido "sensible a las quejas", y permitieron realizar fotos con el móvil.