El Ministerio del Interior quiere extender a los agresores sexuales las pulseras de control que llevan los maltratadores para velar por el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. El Gobierno ya cuenta con nuevos dispositivos telemáticos mucho más modernos y avanzados que prevé empezar en funcionamiento a partir del próximo 2024. Estas pulseras, que llevaban tanto los agresores como las víctimas de la violencia machista, habían venido causando numerosos problemas por falsas alertas, de manera que era muy bajo el número de dispositivos que se estaban usando.

De los más de 5.000 casos activos en la provincia de Alicante, tan sólo 128 mujeres estaban utilizando pulseras telemáticas. En el caso de Valencia, con más de 6.000 denuncias, el porcentaje no es muy diferente, ya que sólo hay 286 terminales. El motivo es que los juzgados desconfían del sistema por los numerosos problemas que planteaba. Desde falsas alertas por cruces casuales entre agresores y víctimas a largas esperas para las víctimas en el juzgado para que se les diera una de estas pulseras. Fuentes judiciales señalaron que se trataba de unas pulseras incómodas de llevar para las propias víctimas.

Todas ellas van a ser reemplazadas por otras más modernas y precisas a partir del año que viene, según trascendió en la última comisión de Policía Judicial celebrada en la Audiencia Provincial. Se trata de unos dispositivos mucho más modernos y precisos capaces de diferencias cuando se trata de un cruce casual entre agresor y víctima y cuándo hay realmente una situación de acoso de la que se desprenda que hay un riesgo real para las víctimas. Las mismas fuentes señalaron que se trata de unas pulseras mucho más fáciles de llevar para las propias víctimas.

Las posibilidades de estos nuevos aparatos han hecho que desde el Gobierno se planteen ir mucho más allá y utilizarlas también para los agresores sexuales. El sistema permite tener controlado, por ejemplo, que un mismo agresor no se acerca a víctimas diferentes. Desde la Subdelegación del Gobierno, la responsable de la Unidad de Violencia sobre la Mujer, Modes Salazar, aseguró a este diario que el objetivo es usar las pulseras contra todo tipo de violencia contra las mujeres, pero que su uso depende de que los jueces se decidan o no a aplicar su uso. "Es una medida que afecta a derechos fundamentales, por lo que son los juzgados los que tendrán que decidir sobre su uso", dijo.

Con motivo de la celebración este sábado 25 de noviembre del Día Internacional contra la Violencia de Género, a lo largo de esta semana se han estado celebrando en distintos organismos públicos de la provincia de Alicante actos conmemorativos. Actos que han arrancado con bronca. En el Ayuntamiento de Alicante, equipo de gobierno y oposición han desplegado por separado sus pancartas para protestar contra esta lacra social. Mientras en Dolores, decenas de personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento en repulsa por la violación grupal que sufrió una joven del municipio de manos de otros menores de edad. Las broncas políticas y la gravedad de los delitos sufridos por las mujeres, unido al hecho de que ni los casos de maltrato, ni los asesinatos están bajando hacen sentir a los profesionales la sensación de que hay algo que está fallando. Sobre todo, porque el mensaje negacionista de la violencia de género empieza a calar entre los más jóvenes. Algo que evidencia para los expertos que aún hay poner especial empeño en la Educación.

La abogada de Alicante y vicepresidenta nacional de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Lydia García Olcina, detrás de este retroceso está la existencia de fuerzas políticas que quieren minusvalorar la violencia machista y tratan de confundir a la gente con cosas que no son ciertas. Un panorama que puede poner freno al hecho de que las víctimas denuncien por desconfianza en el sistema, "Las agresiones sexuales son cada vez más brutales y es un escándalo lo que está pasando, con menores que se educan sexualmente a través de la pornografía", recalcó.

Falta de juzgados especializados

La responsable del turno de oficio en el Colegio de la Abogacía de Alicante, Catalina Alcázar, señaló que a pesar de que se ponen los medios y hay formación entre los profesionales, todavía falta juzgados especializados. Alicante no cuenta todavía con juzgados de lo Penal especializados para enjuiciar todos los casos de violencia de género. Los asuntos se van repartiendo entre todos los órganos de lo Penal, La pretensión era dedicar dos de estos órganos en asumir los casos de toda la provincia, pero el Gobierno sólo creó uno. El Poder Judicial descartó especializar ese único juzgado, por el riesgo que suponía dejar que asumiera todos los casos de violencia machista y acabara colapsado. Necesitaba al menos otro más. Pero por lo pronto, el otro juzgado está pedido y a estas alturas del año no se sabe aun si el Gobierno lo autorizará o no para 2024. El Palacio de Justicia de Benalúa ha habilitado espacio dando por hecho que la petición será positiva. Pero los datos evidencian que ya va siendo necesario un cuarto juzgado en Alicante para atender todas las denuncias que se presentaban

La Oficina de Atención a las Víctimas de Violencia de Género ha cumplido este viernes un año de existencia. La responsable de estas dependencias ubicadas en los juzgados de Benalúa y que están atendidos por la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat presentó esta semana en un acto organizado por la Subdelegación del Gobierno los datos de este año: se atendieron a 730 mujeres y cerca de 440 denunciaron. "No todas vienen a denunciar, al principio se presentan diciendo que sólo quieren hablar con un abogado o un psicólogo", dijo, pero más adelante, una vez que identificaban su situación algunas de ellas lo acababan haciendo. La profesora de Sociología y responsable de Igualdad en la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante, Malena Fabregat, señaló que se están alimentando bulos que la ciencia desmiente, como que la violencia de género es algo privado o algo que se produce en las clases más desfavorecidas. "Si entramos en caminos negacionistas, ponemos en riesgo los avances conseguidos", dijo.

Para el magistrado del Tribunal Supremo y miembro del Observatorio contra la Violencia de Género, Vicente Magro, de las 50 mujeres que fueron asesinadas el año pasado "sólo dos habían denunciado. Es difícil de creer que el crimen fuera el único episodio de maltrato en esa relación". Algo que evidenciaba que aún había una bolsa de casos que se quedan sin denunciar y ocultos al sistema. "Sólo un 28 % de los casos se denuncian", dijo. Mientras que el presidente de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos Cerón, señaló que "nadie está escatimando esfuerzos en la lucha por la violencia de género, pero es obvio que las denuncias siguen subiendo. Quizá falla la Educación", dijo.

El congreso de la Diputación se retrasa

Por primera vez en veinte años, la Diputación no celebrará este 2023 su Congreso sobre la violencia contra la mujer. Según explicaron fuentes del ente provincial, el evento va a cambiar el formato, basándose en las sugerencias de participantes de congresos anteriores, con mejoras en la organización, lo que implica que el plazo de preparación se haya alargado. Algunas consisten en el incremento de sesiones semiplenarias, mayor número de ponencias que permitan un abordaje multidisciplinar de la materia, constitución de comité científico para la elaboración del programa y mayor plazo para la presentación de comunicaciones, entre otras. "La idea es hacerlo cada dos años y en otra fecha para facilitar la asistencia del personal técnico de los ayuntamientos que en noviembre tienen muchos actos en sus municipios. El 20 congreso será el 3 y 4 de octubre de 2024 y a partir de enero se irá informando de todas las novedades en redes sociales.