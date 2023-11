La provincia de Alicante afronta el otoño más seco de los últimos 50 años con la reserva hídrica bajo mínimos. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha tenido que empezar a establecer reducciones en el regadío a fin de garantizar la disponibilidad de recursos. Las fuentes consultadas por este diario señalaron que los problemas no están tanto en los próximos meses como en lo que puede pasar cuando llegue la primavera y continúe sin llover. Las reservas en los pantanos de la CHS se han situado esta semana por debajo del veinte por ciento de su capacidad, un 19,8 %. Una cifra que con toda probabilidad va a seguir a la baja, debido a la falta de precipitaciones y sin perspectivas de que vayan a llegar en los próximos días.

Por lo pronto, las restricciones al regadío ya empiezan a afectar al cultivo de la hortaliza de invierno. El presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores de Alicante (ASAJA), José Vicente Andreu, aseguró a este diario que el inicio de la cosecha de la alcachofa lleva más de veinte días de retraso debido tanto al calor como a la falta de agua. Las hortalizas necesitan frío y la actual climatología amenaza a que puedan ser atacadas por hongos que comprometan su crecimiento. Asimismo desde la CHS ya se está aconsejando a los agricultores y a los regantes que ajusten sus plantaciones a los recursos hídricos de los que puedan disponer. Empezar a plantar ahora, supondría tener que mantener el suelo húmedo para favorecer las condiciones de crecimiento, por lo que la cosecha no estaría garantizada si no se va a poder disponer del agua necesaria. Las restricciones en la cuenca del Segura son de un 25 por ciento para el agua de regadío (un 20 por ciento para los cultivos tradicionales y un 30 por ciento para los no tradicionales) mientras que se consideran cubiertas el abastecimiento para el consumo de la población.

Cítricos

La otra gran preocupación para el sector agrícola es la campaña de cítricos, que empezaría durante la primavera. El presidente de Asaja aseguró que los recortes que ha venido aplicando el Ministerio de Transición Ecológica en las aportaciones del trasvase Tajo-Segura está motivando que la provincia tenga que afrontar el otoño más seco que se recuerda con cerca de 20 hectómetros cúbicos menos que se han ido recortando en las distintas cantidades aprobadas por el Consejo de Ministros desde la primavera. “Esto va a causar que lleguemos a la primavera casi sin reservas”, señaló Andreu, que recordó que para el cultivo de los cítricos es importante mantener determinados niveles de humedad en el suelo. “A más calor, hace falta más agua”, subrayó. En el sector se tiene puesta la vista en el cielo, confiando en que esta es la época del año de las lluvias y que en algún momento aparecerán para aliviar la situación de los campos. “De poco vale tanta infraestructura si al final sólo vamos a tener que confiar en el cielo”, dijo.

Te puede interesar: Alicante El anormal calor en noviembre impide a los agricultores plantar cereales en la provincia de Alicante

Por el momento, las lluvias sí que han hecho su aparición en la cuenca del Tajo, donde las precipitaciones han permitido ir incrementando el volumen de reservas. Los embalses de Entrepeñas y Buendía continúan acumulando agua, aunque si llegaran los problemas allí pronto se volverían a niveles críticos. En estos momentos las reservas superan los 500 hectómetros cúbicos. Por debajo de 400, se tendrían que cerrar los trasvases al Segura.

Para el director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, las restricciones son inevitables si continúa la actual situación de sequía. “Esto debe hacer reflexionar a la agricultura del sureste sobre su necesidad de cambiar el modelo de gestión hídrica, excesivamente dependiente de los recursos superficies y del trasvase”, dijo.