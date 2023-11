Un informe de la Abogacía de la Generalitat dice que el acuerdo de jornada de 35 horas ratificado el pasado 8 de marzo entre el anterior Gobierno del Botànic y la mayoría de sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad es "nulo" porque no había consignación presupuestaria.

Así lo revela el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una entrevista con EFE, en la que afirma que desde el primer momento tuvo "claro que era un acuerdo a revaluar porque entendía que no era de 35 horas real, sino de reducción de jornadas", y recuerda que estipulaba una reducción paulatina de once jornadas laborales de 2023 a 2025.

Según Gómez, ante "la duda de si era nulo o no porque no había consignación presupuestaria, se llevó a la Abogacía de la Generalitat", que en un informe fechado el pasado viernes, 24 de noviembre, dice que "es nulo porque no hay consignación presupuestaria".

En concreto, el informe jurídico de la Abogacía para incorporar la jornada de trabajo semanal de 35 horas señala que "lo negociado en la Mesa Sectorial del 8 de marzo de 2023 adolecería de un vicio determinante de su nulidad de pleno derecho en aplicación del artículo 26. b) de la Ley 1/2015, de la Generalitat, en relación con el 28.9 de la ley 9/2022, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2023".

"Estamos ante un 'pacto' o 'acuerdo ratificado' adoptado sin haber solicitado -como debería haberse hecho- el informe previo y favorable de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, siendo nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe", añade la Abogacía de la Generalitat.

"Quiero buscar el equilibrio y que los trabajadores atiendan en buenas condiciones a los ciudadanos, y lo que les he ofrecido ya es otro acuerdo de 35 horas reales, trabajando desde las 8 de la mañana del lunes a las 15 horas del viernes para el turno fijo ordinario, y para el rodado llegar a las 1.512 horas anuales", afirma.

La oferta "está hecha en la mesa sectorial. Entiendo que es legítimo que ellos protesten lo que crean oportuno, pero nosotros ya sospechábamos que iba a ser nulo, y ya nos lo han dicho", apunta el conseller.

"Antes de la certeza de que iba a ser nulo ya estábamos ofreciendo un acuerdo de 35 horas semanales de verdad", indica para agregar que quiere ofrecer un acuerdo "en el que no haya ningún tipo de ilegalidad" y, para eso, tiene que presupuestarlo.

Por eso "les he ofrecido empezar el 1 de enero de 2025 con este acuerdo, que cumplirá todos los requisitos necesarios para poderlo hacer, tanto los de la negociación en mesas técnicas como la aprobación en mesa sectorial y la dotación presupuestaria".

Preguntado por si el acuerdo podría entrar en los presupuestos de la Generalitat para 2024, el conseller señala que en estos momentos las cuentas del próximo año "son reales" y en el capítulo 1 se ha aumentado en más de 300 millones de euros el capítulo de personal, un tema que no estaba presupuestado, para asumir el personal de Manises y Dénia.

1 de enero de 2025

"Lo único que queremos es hacer lo que se había hecho antes, entrar con las 35 horas el 1 de enero de 2025. No entendemos que estemos vulnerando para nada ningún tipo de beneficio que ellos hubieran alcanzado en la mesa", aclara el conseller, que indica que la partida presupuestaria para ello entrará en los presupuestos autonómicos de 2025.

Gómez afirma que no quiere pensar en la posibilidad de aplicar la jornada de 35 horas de manera unilateral y señala que tiene claro que los sindicatos "son gente muy sensata, que defiende a los trabajadores", y está "convencido" de que "al final" se acabará llegando a un acuerdo.

El conseller señala que los sindicatos sabían que no había consignación presupuestaria porque no se había publicado en el Diari Oficial de la Generalitat, cuando se debería haber hecho porque cambiaba las condiciones laborales de otro decreto.

En relación con las acusaciones de los sindicatos de que la Conselleria ha "perdonado" 300 millones de euros a las concesiones, cantidad con la que se podría hacer frente al acuerdo de jornada de 35 horas, Gómez afirma: "No se ha perdonado ni se va a perdonar ni un solo céntimo de euro porque el dinero es de los valencianos"