Acción, reacción. El Ayuntamiento de Alicante atenderá la demanda ciudadana de que no se fume en las playas. Así, al menos, lo ha asegurado el alcalde, Luis Barcala, al ser preguntado por el resultado del cuestionario impulsado por el Ayuntamiento de Alicante para conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la limpieza, dentro de los trabajos previos para redactar una nueva ordenanza.

En esa encuesta, entre otras cuestiones, el 62,08% de los alicantinos contestaron afirmativamente a la propuesta de "prohibir fumar en la playa para evitar que se echen colillas a la arena", mientras que solo un 36,67% rechaza la idea, aunque a su vez obligarían a los fumadores a "portar ceniceros y multar a quien fume y no los lleve".

Barcala ha asegurado que estas encuestas se hacen para tenerlas en cuenta, durante una atención a los medios en un acto en la Zona Norte. "Estas consultas se hacen para tenerlas en cuenta, aunque luego se diga que no hay participación. Hay y probablemente más que nunca. Esas consideraciones las tenemos que atender. Si la mayor parte entiende que las playas pueden ser espacios libres de humo, hay que atender esas reivindicaciones. Ahora tenemos que estudiar la propuesta", ha asegurado Barcala, quien ha admitido que le ha llamado "la atención el nivel de concienciación respecto a lo que hay que poner para mantener limpia la ciudad. En eso hemos insistido mucho". "El Ayuntamiento -según ha añadido- tiene una obligación que es ineludible, que es poner los medios para limpiar, pero todos tenemos la responsabilidad compartida de colaborar no ensuciando. Y mientras va mejorando la limpieza en general, la gente va tomando conciencia de que las colillas no las tiramos nosotros por la mañana, así como las cacas de los perros o los papeles en las calles".

Eso sí, Barcala también ha asegurado que el Ayuntamiento será implacable con quienes incumplan la ordenanza. "Cuando ya se haya concienciado, luego vendrá la sanción. Quien infrinja, hay que sancionarlo. Porque es una minoría, pero hace mucho daño. Si queremos más a la ciudad, el salto cualitativo será muy importante. Estamos en un momento clave", ha explicado el alcalde.

Desde el gobierno municipal, y con el aval de los ciudadanos según el resultado de la consulta, tiene previsto que los inspectores municipales también puedan poner sanciones, para así incrementar las multas a los incívicos. En la encuesta, a la pregunta "¿Considera que sería una buena medida que, en materia de limpieza y recogida de residuos, se incrementara el número de denuncias a imponer a los infractores, atribuyendo más facultades a los inspectores municipales?", dos de cada tres alicantinos (66,39%) apuestan por que "debe incrementarse el número de denuncias y el personal para ello", mientras que el 22,17% defiende que las denuncias "solo las deben realizar los policías" y el 11,44% aseguran que "no es necesario poner más denuncias".

Presupuestos, a la espera de Intervención

Por otro lado, el alcalde ha estimado que Intervención podría dar el visto bueno al presupuesto de 2024 la próxima semana, lo que permitiría la aprobación inicial en Junta de Gobierno. "Estan ya en Intervención. Esperamos que a lo largo de la próxima semana estén informados y ahí lo pasaremos a la Junta de Gobierno para su aprobación. El interventor es un ente autónomo, por decirlo de alguna manera, pero tengo su compromiso de máxima celeridad", ha finalizado el regidor popular durante una visita a la Zona Norte.