Compartieron espacio y tiempo por primera vez en Alicante tras las elecciones del 28M que cambiaron el panorama político en la Comunidad Valenciana, aunque con una distancia de seguridad suficiente para no cruzarse. Que hubiera un millar de personas en el restaurante Maestral, entre los salones y el jardín, el espacio elegido para la celebración del siempre multitudinario cóctel solidario de la Bienvenida a la Navidad de Vectalia, también facilitó que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón (PP), y su antecesor en el cargo, Ximo Puig (PSPV), no se vieran anoche las caras, y no por poco. No fueron los únicos, aunque tal vez los que más hicieron para que no sucediera el para muchos esperado reencuentro.

Cierto es que aunque compartieron espacio y lugar anoche en Alicante no fue durante toda su estancia en el evento que socialmente marca el pistoletazo de salida a la Navidad alicantina. Y es que Puig fue de los primeros en entrar y Mazón, el último, ya que llegó hora y media después del inicio oficial, directamente de un acto celebrado en València. Entre ambos, unas dos horas de diferencia. Cuando llegó Puig no había aún ningún otro socialista en la sala. El resto de dirigentes del puño y la rosa lo hicieron después. De los primeros en dejarse ver fueron los diputados autonómicos José Díaz, Yaissel Sánchez y Marisa Navarro. Poco después llegó la histórica Juana Serna y el director de Casa Mediterráneo, Andrés Perelló. La nómina local estuvo representada por la portavoz municipal, Ana Barceló, junto a concejales como Trini Amorós y Miguel Castelló. Por parte del partido, el secretario local, Miguel Millana, y el líder en la sombra, Ángel Franco, que llegaron separados por escasos minutos. Más tarde apareció la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, que cerraba en la ciudad una jornada de agenda alicantina, con actos por la comarca del Medio Vinalopó. Junto a ella, su «dos», el subdelegado provincial, Carlos Sánchez Heras. En los círculos socialistas anoche se habló mucho de los nuevos cargos en el segundo escalón del Gobierno central. En concreto, de la llegada de Arcadi España a la Secretaría de Estado de Política Territorial, para el que Puig sonó como ministro en algunos mentideros políticos, y de Rebeca Torró como «número dos» del Ministerio de Industria y Turismo. No solo se habló de los nombramientos, sino de la forzada reorganización del grupo parlamentario del PSPV en las Cortes tras la inminente salida de Torró y España, que hasta ahora eran la síndica y su adjunto en el Parlamento valenciano, llevando la voz cantante en la oposición a Mazón. De posibles candidatos se especuló, aunque sin respuestas por ahora claras. Si cuando llegó Puig no había ningún otro socialista en el restaurante, cuando lo hizo Mazón ya estaban todos los suyos dentro. Con una excepción, la de Toni Pérez, presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, que aguardó en la puerta a la llegada del president, junto a Javier Sendra, secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, que salió para recibir al jefe. Con ellos, el CEO del Grupo Vectalia, Antonio Arias, que hizo de anfitrión toda la noche, así como el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vectalia, Ezequiel Moltó. Apenas unos minutos antes se dejó ver la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, que llegó con parte de su equipo y mantuvo de inicio una animada conversación con Paco García, secretario general de CC OO en l’Alacantí y Les Marines, quien arrancó una reunión para hablar de asuntos pendientes. Solo, en cuanto a compañía, entró con exquisita puntualidad el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, quien durante la noche pudo conversar con los máximos mandatarios de las dos universidades alicantinas, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, acompañada por Carles Cortés, y su homólogo, Juan José Ruiz, junto a José María Gras, entre otros dirigentes. Juntos, exhibiendo unidad, llegaron la mayor parte de los concejales del Ayuntamiento de Alicante, que entraron escoltando al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, que llegó al coctel navideño directo de grabar el villancico del Hércules. Tras él, en fila, su «número dos», Manuel Villar, además de Julio Calero, Nayma Beldjilali, Lidia López, Cristina Cutanda, Begoña León. Minutos después, ya por separado, entraron Toni Gallego y algo más tarde Cristina García y Carlos de Juan. Cuando los concejales populares accedieron a las instalaciones de Vectalia ya estaba dentro Asunción Martínez, que todo apunta que este martes será nombrada coordinadora general de Gestión Municipal. La ex de Aguas de Alicante e Hidraqua participó activamente en corrillos con Barcala. En uno de ellos, además del actual director general de Aguas de Alicante, Javier Díez, también estaba presente Victoria Puche, que estuvo en quinielas para la Dirección General de Turismo en el Ayuntamiento, por ahora vacante. En los círculos populares se dejaron ver Juan Francisco Pérez Llorca, secretario general del PPCV, así como Julio de España, expresidente de la Diputación y de las Cortes, Lola Peña, diputada autonómica, y el secretario autonómico del Gabinete del President y Comunicación, José Manuel Cuenca. También estuvo presente en el cóctel solidario el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez. Los primeros en llegar del Ayuntamiento fueron los representantes de Vox, con la portavoz municipal, Carmen Robledillo, al frente, quien estuvo junto al edil Juan Utrera y dos asesores. Más tarde se dejó ver el «dos», Mario Ortolá, y Óscar Castillo. Tampoco faltó ningún representante local de Compromís, con Rafa Mas y Sara Llobell al frente. No se quisieron perder el cóctel solitario habituales como el anterior portavoz municipal, Natxo Bellido, y el exconseller de Transparencia Manuel Alcaraz. También hubo otros «ex» como los concejales Antonio Manresa, María Conejero, José Juan Bonet, Andrés Llorens, Belén González y Fernando Sepulcre, entre otros. Del Ayuntamiento además acudió el jefe de la Policía Local, el comisario José María Conesa, y el intendente Raúl Romero. Aunque por parte de las fuerzas de seguridad se vieron otros representantes, como José Hernández Mosquera, coronel jefe en la Comandancia de Alicante, y Manuel Lafuente, comisario jefe provincial de la Policía Nacional. La empresa y la fiesta Al margen de representantes políticos y de dirigentes de las fuerzas de seguridad, el mundo empresarial también tuvo a sus destacados. Entre ellos, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño. También su antecesor, Juan Riera. Entre los «ex», el antiguo dirigente de Uepal, el comerciante Juan José Sellés. El sector también estuvo representado por Vicente Armengol, presidente de la asociación Corazón de Alicante y vicepresidente de la Federación de Comercio y Pymes de la provincia (Facpyme). Por parte de Mercadona acudió Luis Consuegra, el director provincial de Relaciones Externas; de la Plaza de Toros de Alicante, Nacho Lloret; de El Corte Inglés, Silvia Aguilar, y de Coca Cola, Ramón Alonso. Entre los asistentes también estuvo Armando Sala, exvicepresidente del consejo de administración de la CAM. La fiesta alicantina también tuvo a sus destacados. Muy bien representadas estuvieron las Hogueras de Alicante, con el presidente de la Federació, David Olivares, y la Bellea del Foc, Belén Mora, junto a sus damas y otros miembros del órgano gestor. La Federación de Moros y Cristianos de la ciudad de Alicante tuvo a su presidente en el cóctel, Juan de Dios Bermúdez, quien recordó el desfile del próximo 6 de diciembre, con motivo del día del patrón de Alicante, San Nicolás. Y el Hércules tuvo a los suyos también: el presidente del club, Carlos Parodi, que llegó junto a Enrique Ortiz hijo, y el director deportivo, Paco Peña. También estuvo el exjugador blanquiazul Pepe Sellés, ahora abogado. Tampoco quiso faltar al cóctel solidario el director general de Contenidos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Juan R. Gil, así como el director y el gerente de INFORMACIÓN, Toni Cabot, y Ángel Angulo, respectivamente. De otros medios de comunicación acudieron Eduardo Rosales, Carlos Arcaya, junto a los periodistas Jaime Esquembre, Pere Rostoll, Sonia Rodrigo, Pino Alberola, Luz Sigüenza e Isabel Egido, entre otros, como la recién nombrada gerente de Alacantí TV, Esther Brotons. La presidenta de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante, Rosalía Mayor. Y todo esto, el cóctel solidario de Vectalia, para recaudar fondos para Centro San Rafael. Por parte de la entidad estuvieron presentes la directora, Ana Carratalá, y Alberto Ferrer, presidente del Patronato. En años anteriores, el acto de Vectalia permitió donar fondos económicos a entidades como Cruz Roja, APSA, Apnea, Cáritas, Cocemfe Alicante, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante (Adema), Fundación Alinur y AODI, que el año pasado logró con 40.779 euros para un proyecto.