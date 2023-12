"Que unos políticos amnistíen a otros políticos, a cambio de sus votos para poder continuar en el poder, es inmoral". Así de categórico se mostró hace justo un mes el obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, a través de su perfil personal en redes sociales. Este 6 de diciembre, día de la Constitución, Munilla ha sido más ambiguo en su mensaje durante la misa por el patrón de Alicante, San Nicolás, celebrada esta mañana en la Concatedral. "Estamos en un momento delicado en la historia de España. Tenemos que poner el acento en el bien común y no en el interés general. La lucha por el poder acaba siendo un escenario en el que se visualiza la pérdida de valores. Solo existe la lucha por el poder", ha señalado Munilla en la homilía, en la que ha puesto en valor la importancia de los valores: "O tenemos una identidad común o solo nos une la cuenta de resultados".

Munilla, en su intervención ante autoridades como el alcalde de Alicante, también ha criticado las leyes educativas autonómicas. "El que no conoce su historia, el que pretende que el futuro nazca con él, tiene una actitud soberbia. Así está condenado a repetir los errores del pasado. Hay que conocer nuestra historia y nuestras leyes educativas no ayudan a resolver el problema. Existen tantas lecturas, tantos acercamientos a la historia con leyes autonómicas... No existe una lectura conjugada desde la historiografía y no desde las ideologías de la cancelación", ha señalado el obispo.

Al hilo, ahondó en que "España se configuró desde la identidad cristiana". "En estos momentos en el que nos secularizamos y perdemos nuestra identidad, entra en peligro la unidad de los pueblos de España. Es como si un cuerpo se queda sin alma. Entonces, se descompone", ha añadido el prelado, para añadir sin alusiones directas al 'conflicto' catalán aunque con referencias evidentes: "Algo tiene que configurar a los pueblos. Si nos avergonzamos de nuestra historia y perdemos nuestras raíces cristianas, ¿qué nos aglutina? Y ahí es cuando surgen las cuentas de si sale a cuenta o no. Así ocurre por ejemplo con el Brexit. Por falta de identidad con la que compartir la historia con los demás, más allá de mi interés de poder o pecuniario".

Además, ha añadido que "esto acontece en una sociedad plural, con mucha inmigración, pero eso no es contrario para redescubrir el alma cristiana". Para finalizar, Munilla ha pedido a los presentes rezar unidos. "Ante la proximidad de la Inmaculada Concepción es una oportunidad muy buena para rezar todos el santo rosario, rezarlo como parroquia, como familia. Una familia rezando unida tiene una potencialidad que solo Dios sabe".