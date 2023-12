Habrá tercera generación de la saga de los Gómez Fonseca en las Hogueras. Tras el abuelo, Mauricio, y los hijos Mauricio, Juan Miguel, Rafael y José Francisco (el único de los hermanos que sigue en el oficio), llega Iván Gómez Villalba, el más joven de una familia de artistas. Debuta con el monumento infantil de Florida-Plaza de La Viña, que plantará en 2024 en Segunda categoría.

La emoción del joven, el mediano de tres hermanos, se mezcla con el orgullo de su padre, José Francisco. "Estudió un ciclo formativo, pero la cabra tira al monte al final. Es un chico muy trabajador y consciente de la dificultad del oficio. Él lo ha vivido todo desde pequeño. Le gustan los remates muy grandes. Se nota que es muy alicantino, va a seguir el estilo de su familia", explica José Francisco, quien subraya que al joven artista "le gusta mucho el dibujo y la pintura, y además es muy foguerer: ha sacado lo mejor de cada abuelo". De Mauricio, el "querer ser artista de hogueras"; de José Antonio, fundador de Pla Metal, el ser "muy festero". De hecho, Iván ejerció de banderín de la Federació, además de ser presidente de su hoguera, San Blas Alto: "Le gustan los 'playbacks', desfilar...".

Iván, en el taller donde quiere construir sus sueños, admite que intentó buscar otras salidas profesionales, pero que al final no pudo con el destino. "Intenté tirar por otro lado, estudiando Letras... No me gustó, no era lo mío. Luego hice bachillerato artístico, pero lo que me gustaba era estar en el taller, y desde pequeño", explica Iván, quien se muestra sereno ante el reto de firmar su primera hoguera: "Vamos a dar el máximo. Durante un par de años he estado diseñando y haciendo mi hoguera infantil, aunque la firmaba mi padre".

El joven artista recuerda a su abuelo Mauricio, que falleció en junio de 2012, un día de la Cremà, mientras dos de sus hijos veían quemar la Hoguera Oficial y los otros dos, el segundo premio de Especial, en Séneca. "Mi abuelo fue el primero que me enseñó, recuerdo estar con él de pequeño", explica Iván. Al respecto, su padre cuenta una anécdota muy reveladora: "Mi padre siempre le decía que iba a ser panadero. Y él venía llorando, diciendo que quería hacer hogueras".

De su padre, dice, se fija en cómo "liderar el taller y en la carpintería". "Y de mi tío Mauri en la pintura, que siempre ha sido su especialidad". ¿Su sueño? Diferente al de su familia, al menos por ahora. Iván no habla de plantar la Hoguera Oficial o de construir el mejor monumento. "Mi sueño es plantar esta hoguera y en un futuro si se puede plantar en Especial, pero en categoría infantil. Eso sería muy sueño. Me quiero centrar más en Infantil, por los detallitos".