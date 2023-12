Cuenta en sus trabajos el dolor de cosas pasadas, de superar ese daño cosiendo con hilo o lana de color rojo, que representa parte de su obra: una veintena de piezas, una parte de su serie «Filant prim» (2020) y otras de nueva creación que incluyen algodón y pinturas en las que predominan los blancos, los negros, los rojos y los grises. Expresionista abstracta, cuenta es sus trabajos todas sus influencias: la historia, el dolor, los recuerdos. Pinceladas de nostalgia en un amable y ordenado estudio que antes fue galería de arte. En sus obras, cuenta sentimientos, a través del gesto, el color y el cosido para cicatrizar heridas del alma.

María Perceval Graells (Elche, 1983) es una pintora expresionista que ha expuesto sus trabajos por todo el mundo: Berlín, Los Ángeles, París y por diversos territorios España. Algunas de sus obras se conservan en museos de Nueva York, Alicante y en la Casa de Cultura de Tarazona de la Mancha, el pueblo de su madre, Antonia, donde expuso por primera vez. Su pasión por el arte fue temprana. Tiene un hermano, Toni, algo menor. Y una hija, Altea, de siete años.

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, continuó su formación en Valencia, Milán y Berlín. Y en más paraderos de colores. Entre sus referencias se encuentra la escuela abstracta de Nueva York o influencias de artistas como Antoni Tàpies o sus profesores Albert Gonzalo Carbó y Sebastià Miralles. Siempre ha estado lejana al realismo. Le aburría. Está más pendiente de sus emociones. Su estudio, el local que albergó la galería Casar, regentada en su tiempo por Manolo Casarrubias, está perfectamente ordenado: obras perfectamente empaquetadas, lápices y pinceles firmes en tarros de cristal, libros y catálogos sutilmente alineados en estanterías.

Su trayectoria, dentro del campo de la pintura gestual, ha sido una constante experimentación. Proyectos que se caracterizan por su carácter autobiográfico. «Vivencias, viajes y memoria son la inspiración de mi trabajo. Instantes de sueños, dolor, alegría...a modo de diario salen a la superficie a través del color y las formas», asegura Perceval Graells. En esta investigación, es muy importante para la artista el juego que se crea entre fondo y figura, que ha ido variando en los últimos años. «Al principio, había una clara diferencia entre el fondo y la figura, pero, poco a poco, el juego de planos me llevó a descubrir la estrecha relación que existe entre ellos para, de esa manera, dejar de ser tan evidente». Utiliza pinceles y lápices de distinto grosor para poder jugar con el espacio sobre tela o papel. También utilizar el collage para crear otro tipo de plano más, y, por último, emplea el hilo o la lana para crear otra dimensión. Jugar con tantos materiales y planos le permite ensayar y encontrar nuevas formas de expresión.

En sus obras recientes utiliza lana para coser esa pequeña cicatriz que lleva en la vida: «No quiero expresar el dolor, ya que coser significa cerrar esa herida de una manera sutil, sino reflejar el sentimiento de la felicidad que hubo en un momento determinado y que quedará conmigo en mi memoria». La idea surge de la necesidad personal de metamorfosear el dolor y el sufrimiento en paz y sosiego a través de la gestualidad y el arte de coser que tradicionalmente realizaban las mujeres. El hilo rojo es el eje conductor con el que cose esas heridas del alma y donde siempre quedan visibles las cicatrices. Considera importante tenerlas presentes «para saber que somos capaces de reponernos y hacernos más fuertes».

A través de estas obras, cuenta con colores su mundo interior: «Con el gesto, el cosido y el color expreso mi visión personal del mundo. Soy una persona muy sensible y todo lo que me rodea me afecta e influye en mi obra. Me gusta mucho trabajar sobre el tiempo, la historia, el dolor, los recuerdos». Creo que con un toque de nostalgia en todo ello.

Movida por la corriente expresionista, Perceval Graells traza una evolución pictórica cuya intención es crear un nuevo lenguaje, único y subjetivo que sea capaz de inundar con emociones al espectador. Esta tarea la realiza gracias a su perseverancia dentro del taller trazando formas que se desprenden de la descripción de sensaciones, tarea no siempre fácil. Sus obras se componen sustancialmente del gesto, de la pincelada expresiva y abstracta. Perceval Graells trata de transmitir lo que ve sin entrar en lo específico del objeto o sujeto tratando de buscar equivalentes visuales. Es, a partir de estos trabajos gestuales, donde se ve la realidad interior y la visión propia de la artista.

La falta de espacios en Alicante para que los artistas expongan con cierta continuidad sus obras y la proliferación de mercadillos navideños en estas fechas, han bastado para que un grupo de creadores se haya agrupado en Alacant Open Studios, un fin de semana para la exhibición y venta de arte: ayer por la tarde hasta las dos de la tarde de de hoy, domingo. La iniciativa, que en otras ciudades se organiza en colaboración con instituciones públicas, consiste en una ruta por tres lugares de trabajo de cuatro artistas alicantinos: Miguel Bañuls, Carolina Diego-Ana Pastor y Perceval Graells, que abren sus talleres para mostrar las obras de de 22 autores, algunos de ellos procedentes de otros puntos de la provincia, distribuidos entre los tres estudios, ubicados en calles cercanas: Teniente Durán, Teniente Aguado y Marco Oliver, en el centro de Alicante.

Escribió sobre ella el profesor José Luis Ferris: «El trazo no se medita, se lanza, se atempera al alma, se suelta como un latido firme, seguro, convencido, dinámico, se sincroniza con la libertad de la sangre, a veces del dolor. Todo se libra en una simple batalla: un soporte y un espíritu que dispara sobre él, a quemarropa, sus emociones, sus formas, sus colores. Gesto, color, huella de una emoción caída sobre el lienzo como una estrella sobre el mar o un meteorito sobre las anchas cordilleras de la conciencia».

Cuenta una leyenda oriental que las almas destinadas a conocerse están conectadas por un hilo rojo invisible, que siempre está atado a los dedos, a pesar del tiempo y la distancia.

Todo lo que le afecta influye en su obra. Trabaja sobre la vida, el momento, el dolor, los recuerdos. Con pinceladas de nostalgia repletas de fuerza y velocidad. Hablamos en su estudio durante casi una hora, pronto. Acababa de dejar a su hija en el colegio. No tomamos café. Ni agua. Muy amable. Jamás me hubiese envuelto en un relato de las cosas del arte. Pero llegó el día. La chica lo merece.