Entre otras carnes también típicas de las fiestas navideñas como el cordero lechal, el cabrito, el pavo y el solomillo, entre otros muchos, la jugosidad del cordero hace que en muchos hogares sea una apuesta año tras año. Por supuesto esto es un hecho que los carniceros con los que este diario ha podido hablar en el Mercado Central de Alicante han explicado.

Juan Manuel Moltó, de la carnicería Moltó, enumera cuáles son aquellas carnes que más le pide la clientela alicantina para Nochebuena y Navidad: «Destaca el cordero lechal, el cabrito, las carrilladas, el solomillo de cerdo ibérico, el entrecot, chuletones, pollos rellenos… Esa es la demanda de ahora».

En esta línea, Juan Manuel advierte que «han subido mucho los precios, sobre todo el cordero. Es el que más ha subido, por lo menos dos euros el kg. La gente se queja un poco, pero lo compra porque son fiestas». Los proveedores confirman que esta carne lleva subiendo desde septiembre y que el motivo de ello son las exportaciones de este producto al extranjero: «Hay un aumento de demanda del exterior, ya que se reconoce la calidad del cordero nacional», revelan.

Otra de las carnes populares de esta época que también ha visto incrementado su precio respecto al pasado ejercicio ha sido el solomillo: «Ahora está a 50 euros el kilo y el año pasado estaba a 45,90», esto es, un 11% más caro.

Por su parte, Jesús Díaz, carnicero de Hermanos Moltó reafirma que «todo ha subido un 25%, no solo la carne». Mientras que Vicente Moltó, de carnes Moltó confirma que «el precio está caro» y augura que «esta semana va a ser buena», en cuanto a clientela se refiere.

En lo referente al marisco, las reinas de las fiestas navideñas para los alicantinos son la gamba roja y la cigala, que según avanzan pescaderos del Mercado Central, el producto fresco subirá de la pasada semana a esta un 37 y 16% respectivamente debido a su alta demanda estas fechas.

Desde la presidencia de los Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ, tras consultar con «un puesto de referencia» de mariscos y lonjas sostienen que «la gamba roja hasta el sábado ha tenido el mismo precio que hace tres meses. Debido a paros biológicos y otras cosas ha mantenido un precio bastante alto». Por lo que respecta a la subida de precio de esta semana, señalan que «debido a la demanda tiene que subir algo, pero no barbaridades».

El propietario de uno de los puestos de pescados y mariscos Jesús López, avanza que «habrá una subida importante de precios de margen de 80, 90 y 100 euros más de esta semana a la que viene. De 190 euros el kg de cigala, pasará a 220 y la gamba roja de 160 euros el kg se pondrá a 260», por lo que será un 37% más cara, y aclara que «el marisco fresco se nota, el que viene de Angola no tiene nada que ver». López confiesa también que «cigala hay poca y por eso está más cara, pero dependerá del temporal esta semana, si hay poca aún sube más».

En esta línea habla también Rafaela Alcaide del puesto de pescados y mariscos Antonia Ortega: «La cigala está escasa, no se puede prever, no son como las gallinas que tienes tu corral, aquí depende de lo que puedan pescar. Si es poco está más caro y si hay mucho está más barato».

Otros clásicos de la Nochebuena y la Navidad son los pescados al horno como el rodaballo, el mero, la lubina o la dorada, que también aseguran están teniendo buena salida estos días.

Santi Mar, otro de los dueños de un puesto desvela que muchos clientes le compra la cigala hervida de cara a Nochebuena o Navidad, mientras que en Nochevieja se compra fresca para hacerla a la plancha: «Son días distintos y hacerla a la plancha te permite estar en un ambiente más festivo, mientras que en Nochebuena te apetece sentarte con la familia», comenta.

Los pescaderos confiesan que los moluscos, como las zamburiñas, suelen ser un producto que algunos clientes reservan para comer los últimos días del año. La pescadera Rafaela Alcaide sostiene que «estas semanas se han llevado mucho calamar para rellenarlo, gamba roja, cigala, quisquilla… Aunque ahora mucha gente la compra ya congelada. La quisquilla ha subido un 20% más que el año pasado». Para Alcaide «la gente está un poco despistada, la locura será esta semana, el que quiere congelar ya lo ha comprado y el que no se espera a comprarlo esta semana», aclara.

Durante estas últimas semanas los vendedores del Mercado Central han atendido a aquellos clientes «ahorradores» que según uno de estos profesionales representan el 60% de las ventas en esta época. Estos particulares son los que compran el género unas semanas antes y lo congelan para que salga algo más barato.

Algo que ratifica el presidente de los Mercados Municipales de Alicante, Paco Alemañ: «La gente está adelantando bastante las compras navideñas. Desde hace días los mercados están con una vida increíble». En esta línea, Alemañ asegura que particulares que no compran en los mercados de normal se acercan a ellos en Navidad para «encontrar la mejor calidad» y para «no fallar».

«Hay dos tandas de clientes, aquellos que vienen antes y congelan, se evitan líos y también se ahorran unos euros. Hay otros que les da igual y vienen en el momento», confiesa el carnicero Jesús Díaz. También están aquellos que, como comenta Juan Manuel Moltó «no se quieren encontrar colas».

En definitiva, el acudir a los mercados unos días antes de las fiestas navideñas para comprar tanto la carne como el pescado y después congelarlo con el fin de ayudar al bolsillo, responde a una práctica que cada año resulta más frecuente y se agrava por la tesitura económica.

Los salazones, aquellos manjares del mar que se han visto toda la vida sobre la mesas, son cada vez menos comunes. Y es que cuando se recorta, se recorta sobre todo en caprichos y los salazones, tal y como comenta Pacho Richart, que regenta un puesto de estos en el Mercado Central, lo son: "No hay dinero para gastar en salazones", revela el vendedor. Un año más, la venta de este producto se resiente. "Antes se llevaban un poco de todo y ahora solo se llevan una cosa, y si puede ser el taquito pequeño mejor", cuenta Richart, que aclara que "Hay poco dinero para gastar y los salazones son caprichos de uvas a peras". El vendedor teme que "ya no hay una generación de salazones" y aclara a su vez que "raramente la gente joven come y aprecia esto". Respecto al precio, el vendedor explica que "no sube" y que "está todo el año igual".