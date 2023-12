Una reorganización del cuadro de mandos, de la conocida como "plana mayor", con un objetivo evidente: intentar controlar al actual jefe de la Policía Local, José María Conesa. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha dado orden al concejal de Seguridad, Julio Calero, de promover una reestructuración de la cúpula del cuerpo policial del Ayuntamiento que, en la práctica, supone concentrar en la mañana a todos los altos mandos, salvo a uno, el único que se queda en el turno de tarde, que se encuentra en una situación de interinidad.

Y es que, a partir de ahora, el comisario Miguel Box, afín a Calero e históricamente enfrentado con Conesa, se va a hacer cargo de dirigir la unidad administrativa, que hasta ahora estaba bajo el control del intendente Fernando Aldave, del entorno del actual jefe de la Policía Local. Ese cambio, según fuentes municipales, persigue estrechar el control sobre Conesa, al incluir a una persona ajena a su entorno en su teóricamente equipo más próximo. Conesa ni guarda afinidad con el alcalde ni tampoco con el actual concejal de Seguridad, quien era su subordinado como comisario en ejercicio hasta que decidió dar el paso a la política como número seis de la lista local encabezada por Barcala en las elecciones municipales del pasado 28M.

Esa decisión, al margen de los objetivos que busca en cuanto a poder policial, genera cierta descompensación en el cuadro de mandos, tal y como alertan fuentes municipales. Hasta ahora, en el turno de la mañana de esa plana mayor estaban el jefe de la Policía Local; el intendente Aldave, como responsable de la unidad administrativa -que tiene entre otras funciones realizar informes, organizar la formación y la planificación de la plantilla, junto a la compra de material-; así como el intendente Raúl Romero, en la unidad operativa, que se encarga del servicio de calle, donde también está sobre el papel el comisario Eduardo Guijarro, que se encuentra a las puertas de la jubilación. En la tarde, por su parte, estaba un comisario, Miguel Box, así como Vázquez, el único intendente aunque interino.

Con los cambios promovidos por Alcaldía, en la tarde se queda exclusivamente el intendente Vázquez, mientras que en la mañana habrá hasta cuatro altos mandos (los dos únicos comisarios del cuerpo, uno de ellos en rango de principal), además de Guijarro, en fase de salida por su jubilación y los dos intendentes con plaza. Uno de ellos, Aldave, relegado del puesto de la unidad administrativa, pasará a la unidad operativa junto al también intendente Romero, aunque encargado de unidades más específicas, como la Fox o la de aperturas, entre otras.

Así, Calero coloca en el turno de la mañana y en la unidad administrativa a una de sus personas de confianza, al comisario Miguel Box. Ambos, tanto Calero como Box, en su día, aspiraron a ocupar la plaza de comisario principal que se había quedado vacante y que finalmente amortizó el anterior gobierno municipal, integrado por el PP y Ciudadanos, para crear una plaza de intendente.

El máximo cargo de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante lleva en manos de José María Conesa desde mediados 2009, cuando fue nombrado por la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, en sustitución de Luis Gómez. Si no hay cambios en el órgano policial, Conesa se jubilará como jefe de la Policía en menos de cuatro años, prácticamente coincidiendo con las próximas elecciones municipales, de mediados de 2027. Sin embargo, nadie da por hecho que el alcalde, Luis Barcala, vaya a mantener a Conesa en el cargo, dadas las desavenencias existentes entre ellos, que se incrementaron con la polémica que envolvió a las últimas oposiciones al cuerpo de seguridad. La versión oficial, eso sí, es distinta. Según ha asegurado este martes el portavoz del gobierno municipal, Manuel Villar, el ejecutivo no tiene intención de reemplazarlo: "No hay nada pensando nada sobre él. No hay pensados posibles cambios. Hace su labor y se considera satisfactoria".

Cierto es que para sustituir a Conesa al frente del cuerpo se debe crear previamente otra plaza de comisario principal, ya que ahora solo existe la del propio Conesa. Esa plaza, por ahora, no figura en la oferta pública de empleo de 2024, según fuentes municipales.

Concurso de méritos

La reestructuración de la cúpula policial se conoce a la vez que la Junta de Gobierno ha aprobado este martes la convocatoria de un concurso de méritos para la creación de una bolsa para cubrir los puestos de trabajo de comisario de la Policía Local del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, se trata de la plaza vacante por la dedicación exclusiva de Julio Calero como concejal del Ayuntamiento de Alicante. Según el acuerdo aprobado por el ejecutivo de Barcala, "dada la necesidad de que los puestos convocados estén cubiertos de forma permanente para que no se vea perjudicado el funcionamiento de los centros, se considera adecuado abrir esta convocatoria de creación de una bolsa para coberturas temporales de los puestos al resto de funcionarios de carrera en una plaza de comisario de cualquier municipio de la Comunidad valenciana, que cumpla los requisitos de manera que, en la medida de lo posible, se cubra temporalmente las vacantes que se produzcan de una forma rápida hasta su convocatoria de forma definitiva".

Con todo, en entorno municipal se da por hecho que el proceso quedará desierto ante la dificultad de que ese concurso tenga éxito, por lo que ya se desliza que el siguiente paso del ejecutivo municipal será convocar un proceso de mejora de empleo a nivel interno, para que sea uno de los actuales intendentes de la Policía Local el que pueda dar el salto a comisario.