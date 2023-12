Las Urgencias de los hospitales de la provincia empiezan a saturarse a pocos días del inicio de las fiestas navideñas pues tal y como sucede todos los años, con la llegada del frío se produce un incremento de las atenciones por virus respiratorios, que los médicos consultados cifran entre un 15 % y un 20 %, con mayores cargas asistenciales. Aunque la situación no llega a ser de colapso, los facultativos admiten cierta saturación en el servicio.

Según el Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira) de la Conselleria de Sanidad correspondiente a la última semana, publicado este miércoles, la incidencia de las infecciones respiratorias en la Comunidad detectadas en Atención Primaria duplica la media estatal, con 1.116 casos por cada 100.000 habitantes; afectando especialmente a los niños de 0 a 4 años, con 4.322 casos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del resto de edades. Los departamentos de salud más afectados son el de Orihuela, en nivel rojo (con una tasa de hasta 1.515 casos por 100.000 habitantes), y los de Alcoy y Elda en nivel amarillo (hasta 1.260 casos).

77 años

En lo que respecta a los ingresos en los hospitales, la Comunidad Valenciana también está por encima de la media estatal, aunque no tanto (17,2 casos por cada 100.000 habitantes frente a 15,5) y son los mayores de 80 años los más afectados con una tasa de 118 ingresos por cada 100.000 habitantes. Desde la semana 40 el año, la edad media de ingreso por covid (la OMS advierte de una nueva cepa) es de 77 años; por gripe 71 años, por bronquiolitis un año y por otros virus respiratorios 54 años. El mayor nivel de ingresos en UCI es por gripe (11 %) pero los afectados por coronavirus pasan más días en el hospital hasta recibir el alta, seis de media. La letalidad de la gripe es del 11,1%, del covid 4,9 % y de la bronquiolitis un 7 %.

"Hay más insuficiencias cardiacas descompensadas y enfermedad pulmonar crónica descompensada" Pere Llorens - Jefe de Urgencias del Hospital de Alicante

En el caso del Hospital General de Alicante han aumentado los casos de descompensación de enfermedades crónicas de los pacientes, en general de ancianos; así como insuficiencias cardíacas descompensadas, enfermedad pulmonar crónica descompensada y en general deterioro funcional del anciano, explica el responsable de Urgencias, Pere Llorens.

Con la bajada de las temperaturas de los últimos días, el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Sant Joan d’Alacant ha registrado un aumento de este tipo de atenciones como es habitual. Así, hay más casos de covid-19, de gripe y de VRS (virus respiratorio sincitial), causa de la bronquiolitis en bebés y niños muy pequeños.

Vacunas

“Si tenemos síntomas respiratorios como tos o mocos debemos ponernos mascarilla y extremar la higiene de manos para evitar contagiar a otras personas y debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros mayores y con las personas vulnerables, tal como aprendimos durante la pandemia” ha indicado la jefa de Urgencias del Hospital de Sant Joan, Elena Díaz.

En el servicio de Pediatría también se ha registrado una mayor incidencia de los ingresos por virus respiratorios, fundamentalmente por el virus respiratorio sincitial, causante de la bronquiolitis.

No obstante, el jefe del servicio de Pediatría, Raúl González, ha apuntado que “ante el inicio de la inmunización contra este agente infeccioso este año, hemos detectado una menor gravedad en los casos y los ingresos son también más breves”. González insiste en el uso de la mascarilla y en la higiene de manos y pide a los padres que si sus hijos tienen síntomas respiratorios no los lleven al colegio.

Otros pediatras señalan que ha aumentado la bronquiolitis en niños de meses, con ingresos hospitalarios. "Está empezando la ola de virus sincitial que en otros años era anterior. Este se ha retrasado o la nueva vacunación masiva puede haberlo modificado". También hay otros cuadros respiratorios.

Desde la Conselleria de Sanidad se recuerda asimismo que las agendas de los centros de salud siguen abiertas para vacunarse frente al covid-19 y la gripe. “Las vacunas son seguras y han demostrado su efectividad y son una herramienta que todos tenemos a mano para protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos y a la población en general frente a estas infecciones respiratorias", ha recalcado la directora de Enfermería de Atención Primaria del departamento de salud Alicante-Sant Joan d’Alacant, Fabiola Marrades.

Contagios en Navidad

También Víctor Espuig, vocal de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SoVaMFiC, señala que en esta época empiezan a llegar más pacientes con gripes, catarros o bronquitis. Este tipo de paciente con patología respiratoria sobrecarga la atención sin cita no demorable y en aquellos casos más graves como cuando se produce insuficiencia respiratoria se deriva al hospital.

La incidencia y los contagios se dispararán no obstante a partir de este próximo fin de semana con el inicio de las celebraciones navideñas, lo que repercutirá en la presión asistencial. Los médicos esperan lo peor para las dos primeras semanas de enero, a la conclusión de las fiestas.

En el reciente congreso sobre inmunología celebrado en Alicante, la investigadora Margarita del Val explicaba que la pandemia de covid-19 nos ha permitido recordar que los agentes infecciosos respiratorios se transmiten por los aerosoles que flotan en el aire en habitaciones mal ventiladas, en comidas de Navidad en que no abrimos la ventana y estamos con los abuelos, “y que no solo transmiten el coronavirus, sino que pueden transmitir la gripe, una tosferina, una tuberculosis, aunque hay muy pocas...cualquier enfermedad respiratoria se favorece su transmisión cuando las habitaciones están mal ventiladas. Ya no es solo el covid. No es solo lo que pasó en la pandemia el aprendizaje que nos tiene que quedar. Vamos a protegernos de las infecciones respiratorias que este invierno, como todos, nos amenazan con darnos trancazos; y por las personas más vulnerables”.

Las farmacias de la provincia registran un incremento en la demanda de test combinados de covid y gripe ahora que se aproximan las fiestas y desde finales de noviembre ha subido la venta de anticatarrales y antigripales, al nivel de los años previos a la pandemia.

Venta de mascarillas

La farmacéutica de Alicante Silvia Vives apunta que incluso llegan personas a comprar mascarillas, algo que ya se había perdido, o bien que entran con ella a comprar. "Siempre aconsejamos que la usen si se van a juntar con gente mayor en las fiestas, en medios de transporte, centros de salud o donde hay mucha gente sobre todo si son cerrados. Parece que es ya una costumbre que hemos cogido".