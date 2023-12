Por el momento, el equipo de gobierno local del PP no ha dado a conocer su borrador de los presupuestros municipales para Alicante más allá de un escueto comunicado donde se detallan apenas media decena de inversiones. Al contrario que otros años, este 2023 aún no se ha celebrado ninguna presentación oficial, aunque sí han trascendido las inversiones planteadas por el ejecutivo que dirige Luis Barcala.

Pese a que gran parte del peso del presupuesto se concentra en los gastos de personal (un 35% del total) y en las nuevas contratas de Parques y Jardines, Limpieza y Transporte, el capítulo de inversiones es el que refleja aquellos proyectos y actuaciones en las que el Ayuntamiento pretende centrar su acción de gobierno durante el próximo año. En este apartado, destacan principalmente proyectos en la zona de playas y en el centro de la ciudad, así como algunas inversiones en infraestructuras deportivas.

Entre estos proyectos, destaca la remodelación de la comisaría de Playa de San Juan, que contará con un presupuesto de tres millones de euros; la construcción del parque inundable de La Almadraba, por casi tres millones; la tercera fase de la reurbanización de la avenida de Niza, con casi un millón de euros, y el último pago de las obras de ampliación del espacio peatonal y la iluminación en el eje conformado por los paseos de Federico Soto, General Marvá y Doctor Gadea.

Fuera de estas zonas, el gobierno local plantea en su borrador destinar cinco millones de euros a la ampliación y construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal; 4,5 millones a la reforma integral de la plaza de San Blas y sus calles adyacentes y un total de cinco millones a dos partidas denominadas «edificios y otras construcciones» e «inversiones en distritos municipales».

Al margen de estos proyectos, las infraestructuras deportivas también se cuelan en la lista de las inversiones con mayor dotación presupuestaria. En este caso, destaca la primera fase de la construcción del pabellón deportivo de Tómbola, con un presupuesto de 1,8 millones de euros; y la reforma de la pista de atletismo municipal Joaquín Villar, con 1,3 millones de presupuesto.

En cuanto a las inversiones necesarias para la Zona de Bajas Emisiones (una exigencia de Europa y una de las grandes líneas rojas de Vox para apoyar las cuentas) únicamente aparece una partida denominada «implantación zona anillo Gran Vía», con un presupuesto asignado por menos de un millón de euros.

Partidas de futuro

Por último, entre las ya famosas partidas de un euro (que se incluyen con esta cantidad simbólica en el presupuesto con el objetivo de poder ampliar su financiación más delante con modificaciones de crédito) destaca la adquisición de vehículos y armamento para la Policía Local, que no ha podido llevarse a cabo este año por un error administrativo del Ayuntamiento, y la construcción del Colegio de Educación Especial El Somni y el CEIP de La Cañada del Fenollar, cuya financiación depende de fondos autonómicos.

Críticas de la oposición

La portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha criticado hoy el proyecto presupuestario aprobado por el equipo de gobierno del PP y ha mostrado su rechazo a los "significativos recortes previstos en servicios sociales, educación, igualdad o mayores", entre otras áreas.

Para la líder de los socialistas alicantinos, “estamos ante unos presupuestos que siguen manteniendo los desequilibrios entre barrios, que no dibujan un modelo de ciudad porque Barcala no lo tiene y que no incluyen inversiones para infraestructuras que no admiten más demora". Además, Barceló sostiene que "sin duda saldrán perjudicados los alicantinos y alicantinas”.

En Compromís, su portavoz, Rafa Mas, asegura que "no nos salen las cuentas" y defiende que el equipo de gobierno del PP "tiene, por un lado, decenas y decenas de millones de euros en un cajón en los bancos sin gastar" aunque, por otra parte, "piden préstamos por valor de 29 millones que generan intereses que pagamos todos al mismo tiempo que devuelven ayudas y subvenciones de todas las Administraciones".

El edil de la coalición valencianista señala que se trata de unos presupuestos "fake", confeccionados por un gobierno que "no sabe gestionar ni planificar".