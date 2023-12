Un pleno sin contenido pero con bronca en Alicante

«Tiene que haber sido un récord», decía el alcalde al terminar la sesión. El último pleno del año (dado que el gobierno local no ha podido celebrar el de presupuestos este 2023) se zanjó ayer en menos de tres horas cuando habitualmente suele durar más del doble por el bajo número de iniciativas presentadas, ninguna por el PP. Pero, aunque vacía de contenido, la sesión no estuvo exenta de polémica y podría incluso terminar en los juzgados.

Ante el escaso peso político del orden del día, en el que la mayoría de las propuestas eran ruegos y preguntas que no requieren votación, los concejales centraron la intensidad de la sesión en el debate. En este apartado las críticas, los reproches y las llamadas al orden se centraron en un Rafa Mas (Compromís), por momentos sobreactuado, que entró al trapo en todos y cada uno de los turnos de palabra, cuando no buscaba la confrontación directa con sus compañeros de bancada, los ediles de Vox.

El primero de los «roces» del pleno lo han protagonizado, precisamente, Mas y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. En su intervención en defensa de la subida salarial de los funcionarios, el de Compromís ha aludido directamente al líder popular «No vuelva a repetir que es un privilegio», a lo que Barcala ha respondido tajantemente: «Es mentira, y una forma muy rastrera de hacer política». Hasta ese momento, el sexto punto del orden del día, el debate había transcurrido con normalidad. Incluso el vicealcalde, Manuel Villar, llegó a agradecer el tono en una pregunta recibida sobre las escombreras ilegales. Pero, después del cara a cara con el alcalde, las llamadas al orden se convirtieron en una constante.

En la siguiente pregunta, Mas volvió a criticar al equipo de gobierno, pero esta vez no estuvo tan fino: «Lleva usted doce años como concejala de Educación pero aún no ha visitado los colegios de Alicante», le espetó a Mari Carmen de España. La edil popular (que en realidad es cargo público hace doce años, pero no responsable de Educación) no desaprovechó la oportunidad: «Con la demagogia y la mentira no va a llegar a ningún lado: ya le hubiese gustado a ustedes que hubiera cogido yo la concejalía», señaló en referencia a la etapa del tripartito.

«Que conste en acta»

Aunque el momento de mayor tensión de la jornada se vivió a la hora de votar las declaraciones institucionales. Una vez más, el portavoz de Compromís (que ya había discutido con uno de los concejales de Vox en una iniciativa en defensa del pueblo palestino) cargó contra la formación de ultraderecha al señalar a Juan Utrera, uno de sus concejales, como autor de diversas expresiones peyorativas dirigidas al colectivo LGTBI, la personas racializadas y las mujeres: «Usted, con un altavoz, dice: moros no, España no es un zoo». Una afirmación que provocó una airada reacción en la bancada del partido ultra, que respondió a Mas con gestos de «qué cara más dura» y gritos de «mentiroso» hasta que, Robledillo, agarrando por el brazo a sus compañeros de partido, les advertía: «Tranquilos, que consta en acta», algo que pidió expresamente al alcalde con el objetivo de acudir a los tribunales tras el pleno. El de Compromís, tras escuchar la petición, dio marcha atrás rápidamente: «No me refería al señor Utrera, sino a la extrema derecha en general. Que conste en acta que rectifico».

A partir de ese momento, la crispación en el salón de plenos fue «in crescendo», con diversas acusaciones cruzadas e incluso intervenciones del público, especialmente participativo este jueves, al grito de «franquistas». Finalmente, el alcalde se vio obligado a intervenir para reconducir el debate. Pese a ello, la portavoz del partido de ultraderecha señaló al término del pleno que estudiarían emprender acciones legales por lo ocurrido.

Tras el punto álgido de la sesión, la portavoz socialista, Ana Barceló, que había mantenido un perfil bajo durante todo el encuentro, tomó la palabra para defender la postura de su formación. Su intervención arrancó el aplauso del público al asegurar, en alusión a Vox, que «No tienen credibilidad porque no pueden pedir respeto quienes no lo tienen». Tras la respuesta de los populares, se produjo la votación: aprobada la declaración institucional para declarar Alicante «ciudad antibullying» con los votos a favor del PP y Vox y el rechazo de la oposición de izquierdas.

Después de unas dos horas y media de intensas intervenciones, el alcalde despidió el año deseando a toda la Corporación «que haya entendimiento» en 2024 pese a que, para ser el pleno de Navidad, el espíritu navideño brilló por su ausencia.