A principios del pasado año, el Ayuntamiento de Alicante modificó el tráfico en varias calles de la ciudad con motivo de las obras de reurbanización del Centro. Entre ellas, la Rambla de Méndez Núñez, donde se eliminó un carril de bajada, manteniendo dos exclusivos para autobuses y taxis. Una medida que generó una oleada de multas entre los conductores, que denunciaban que la señalización no era clara. Ahora, el gobierno local vuelve a pintar las marcas viales para resolver la situación.

Tras los cambios, la céntrica avenida que conecta Alfonso el Sabio y la Explanada cuenta con un único carril en sentido de bajada y tres de subida, donde dos están destinados únicamente al paso de autobuses y taxis. Estos carriles restringidos están, además, vigilados mediante cámaras de tráfico, por lo que no son pocos los alicantinos que han recibido en los últimos meses una multa tras pasar por la Rambla.

El problema, según denunciaban varios afectados a INFORMACIÓN, es que las marcas pintadas en el suelo eran insuficientes. Pese a que existen varias señales verticales y un cartel fluorescente que alerta de la zona videovigilada, al entrar en la avenida desde la calle Altamira los carriles de subida y de bajada se confunden. Además, a ciertas horas, el brillo de la luz del sol saca a relucir las marcas viales anteriores, despistando a multitud de conductores.

Mari Carmen, una vecina del Raval Roig se puso en contacto con este diario para denunciar la situación hace solo unas semanas: "Me han multado dos veces en los últimos tres meses", señalaba, "siempre he pasado por ahí y no me había dado cuenta, cuando recibí la primera multa ya había cometido la segunda infracción".

Solución

Para resolver el problema que estaba generando la nueva configuración del vial a los conductores de la ciudad, el Ayuntamiento de Alicante ha optado por volver a pintar las nuevas líneas blancas de la calzada. Ahora, una doble línea continua separa el carril de bajada del primero en sentido de subida.

A continuación de esta, una segunda marca, en este caso de doble grosor, indica la zona de paso del transporte público. Además, al inicio de la avenida en dirección a Alfonso el Sabio se han remarcado las palabras "SOLO BUS TAXI", para advertir a los conductores que se incorporen al vial.

Con esta medida, se espera resolver un problema que había generado confusión en una de las calles más transitadas de Alicante donde, además, "conviven" los vehículos particulares, los camiones de reparto, los autobuses públicos y los taxis.