Dicen que la alegría va por barrios. Y el Sorteo de Navidad ha repartido bastante en Virgen del Remedio, donde medio centenar de personas han sido agraciadas con el tercer premio, vendido íntegramente en una administración de Biar, pero del que distribuyeron décimos desde una droguería del barrio. En una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, los 50.000 euros que supone cada billete premiado han supuesto una gran noticia para los afortunados.

Entre los beneficiados se encuentra una familia que fue desahuciada hace apenas un mes. El pasado 17 de noviembre, la unidad familiar de cuatro personas, formada por dos personas mayores, un hombre y una mujer, la cual necesita una bombona de oxígeno para respirar; y otras dos jóvenes, también un hombre y una mujer, afrontaban una orden de desahucio. Este viernes, esa misma familia celebraba que tenía uno de los décimos del número 31938 agraciados con el tercer premio.

"Es una noticia muy buena, muy buena. Una gran alegría, no nos lo creemos. Vamos a intentar comprar una casa aquí, si podemos la misma en la que vivíamos, porque el propietario la quería vender", ha expresado entre lágrimas José Martínez. Su mujer, ha explicado, lo estaba celebrando desde el hospital, ya que este viernes tenía que acudir a realizarse unas pruebas médicas.

Carolina, amiga de la familia y la persona quien les había acogido durante este mes, explicaba la alegría que les había supuesto a esta familia: "Es una felicidad muy grande después de lo que han pasado. Estaban en mi casa, en una habitación que era de mi hija y la arreglamos para que se pudieran quedar ellos". La solidaria vecina también ha sido agraciada con uno de los décimos del tercer premio, que utilizará en parte para ayudar a su madre a comprar una vivienda en el barrio, que también tenía dificultades para pagar el alquiler de su vivienda.

En el barrio, incluso quienes no han sido agraciados no pueden ocultar su alegría: "Le ha tocado a los pobres", señala uno de los vecinos.

En algunas familias, eran varios los miembros que tenían varios décimos premiados. Es el caso de María José, Josefa y María, las dos primeras hermanas y la tercera hija de una de ellas, quienes tenían un décimo cada una: "Me pagan 4,50 euros la hora en el trabajo. Pagamos 400 euros todos los meses de alquiler. Ahora me voy a comprar mi propio piso, eso lo primero. Si me sobra dinero, me voy de fiesta, pero el piso va a ser lo primero", señalaba una de ellas mientras enseñaba el décimo agraciado.