La Navidad en Alicante, en lo que se refiere a los belenes, está siendo más que agitada. Un niño Jesús secuestrado en San Vicente y un nacimiento desaparecido en Elda. Ambos casos se solucionaron en 24 horas, pero marcaron el inicio de unas fiestas que ahora ya sí muestran su cara más amable. Lo han hecho en internet, donde una popular cuenta con miles de seguidores se ha hecho eco de un original pesebre que ha enamorado a la red.

El singular belén se encuentra expuesto en la plaza de la Montañeta y su principal particularidad ha conectado de lleno con todos aquellos que fueron niños de las últimas décadas del siglo XX. ¿El motivo? Los diferentes artículos con los que los Reyes Magos y la comitiva de pastores obsequian al Niño Jesús en una representación que se toma sus propias licencias a la hora de plasmar este pasaje bíblico.

Homenaje a la nostalgia

Y es que en este caso, no hay ni incienso, ni oro, ni mirra, sino una caja de Juegos Reunidos, varios Scalextric y un surtido de emblemáticos juegos de mesa como Risk, Cluedo, Monopoly... Todos ellos, en su versión más vintage. Objetos de deseo para los más nostálgicos reconvertidos en piezas de un belén que no ha escapado al radar de 'Yo fuí a EGB', un perfil multitudinariamente seguido por miles de usuarios amantes de una época que no tiene suficiente con no quedarse en el pasado, sino que es capaz de colarse en eventos (históricos o no) como el nacimiento de Jesucristo, o al menos, en su recreación.

Las imágenes en primer plano del pesebre, en las que se puede apreciar cómo las piezas en miniatura han sido elaboradas hasta el último detalle, han encandilado a la red tanto como los propios juguetes conquistaron hace años el corazón de una legión de niños, que ya de adultos, han querido homenajear a esos artículos que tanto les hicieron soñar.