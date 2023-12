Opiniones encontradas entre los colectivos de Ampas de la provincia de Alicante ante el borrador de la conselleria de Educación para modificar la ley del plurilingüismo. La intención de la Generalitat es la de consultar a las familias para elegir la "lengua base" de cada centro educativo, en Primaria y Secundaria. Para el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, la medida propuesta ahora por el Consell se trata de una pérdida de tiempo, puesto que las familias ya se están pronunciando sobre estas cuestiones en los consejos escolares y que la intención última del gobierno valenciano es la de reducir el valenciano en las aulas. Mientras que para el portavoz de la Concapa en la Comunidad, Rafael Araujo, se trata una medida necesaria ante una situación de ocho años de imposición en los que las familias estaban en minoría dentro de los consejos.

«Tal y como está planteada la ley ahora, ya se nos consulta. Las familias participamos en el consejo escolar, que es donde se tiene que consultar una decisión de este tipo», aseguró a este diario Rubén Pacheco. «Si esto se plantee por libertad de elección, nosotros ya elegimos libremente. Si la finalidad es que el alumnado aprenda valenciano, se hace con lo que ya está ahora», aseveró. A su juicio, el argumento de que se asegura el aprendizaje base del alumnado «es tan pobre que se les puede volver en contra, ¿Lo trasladamos también al inglés? Es intelectualmente increíble que nos vengan con esta mamarrachada».

Pacheco aseveró que «está muy claro que el objetivo de la Generalitat es reducir la presencia del valenciano en las aulas». Y subrayó que «no tiene sentido que las familias consideráramos aceptable que saliesen nuestros hijos con una formación deficitaria en una legua cooficial». En este sentido señaló que el plan plurilingüe aseguraba esta mejora. En su opinión, los padres y madres de alumnos ya «participamos plenamente en el consejo escolar. Si ése es el problema, que nos den más presencia en los consejos». A su juicio, tiene sentido que a las ampas se les trasladen cuestiones como una ampliación de la jornada escolar, «esto, no».

Desde la Concapa, Araujo se mostró a favor de que sean las familias las que decidan la lengua base. «Después de ocho años de imposición lingüística, con esta petición se hace justicia con el hecho de que el consejo escolar no sea quien tome la decisión. Ahí estamos en minoría», dijo. La cuestión es que los que estén en el centro puedan participar en una votación para que elijan qué lengua base es mejor. «El que elija valenciano, será respetado; tanto como el que elige el castellano», subrayó. Araujo quiso expresar su «felicitación al conseller por el borrador, a falta de ver la letra pequeña. No conocemos el texto, pero, por lo que hemos leído, estamos a favor. Es un paso en la dirección de devolver a las familias el derecho a elegir la lengua vehicular».

Este diario intentó conocer la opinión del Ampa Enric Valor sobre la noticia, pero su petición no pudo ser atendida.

Te puede interesar: Comunidad Valenciana Informe PISA: Los estudiantes de la Comunidad Valenciana mejoran y se salvan del descalabro en toda España tras la pandemia

UGT

Por su parte, desde el sindicato UGT se expresó su sorpresa por "la rapidez con la que el gobierno de coalición de PP-Vox, del president Mazón y el conseller Rovira quieren suprimir el conocimiento y la práctica del valenciano, lengua cooficial y propia en nuestra Comunidad, de nuestro sistema educativo que debe ser plurilingüe y multicultural". El responsable de Educación de UGT, Javier Zurita, señaló que esta eliminación arrancaba primero con la supresión de las materias a impartir en valenciano dentro del sistema educativo básico, l"o que perjudicará inexorablemente en la formación de la ciudadanía valenciana, que verá, con esta medida política, mermadas sus oportunidades de trabajo y desarrollo profesional en nuestra comunidad, generando ciudadanos valencianos de primera y ciudadanos valencianos de segunda". A su juicio, ahora además anunciando la profundización en esta brecha social y ciudadana, con la reforma integral de la Ley de Plurilingüismo, sometiendo a las comunidades educativas, según su localización geográfica (zonas o comarcas valenciano hablantes y zonas o comarcas castellanohablantes), a tener una “lengua base” y a perpetuar y mantener una división y separación lingüística histórica entre la ciudadanía y los territorios que se debe superar (y es obligación de los poderes públicos hacerlo) en una Región o Comunidad Autónoma que debe aspirar a ser totalmente bilingüe, es decir, a que todos sus ciudadanos y ciudadanas sean conocedores y tengan el derecho y la posibilidad de usar las dos lenguas oficiales en su vida diaria. "Y eso no será posible si se limitan las posibilidades y herramientas para conocer y usar nuestra lengua propia en el sistema educativo. Es una limitación que no se comprende y que no podemos asumir, de la misma forma que si se limitara o suprimiera de las escuelas el conocimiento de la ciencia o de las matemáticas. Para UGT son planteamientos regresivos en la incorporación y normalización del valenciano en nuestros centros educativos", dijo.