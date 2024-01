El padrón oficial de habitantes a 1 de enero de 2023 cifra a población de la provincia en casi 5.000 personas menos que el censo con la misma fecha de referencia. Así, mientras que este último da 1.955.268 residentes para el conjunto de la demarcación, el recuento de los individuos que están domiciliados en los 141 municipios alicantinos se sitúa en 1.950.357. Esto quiere decir, en la práctica, que hay cerca de 5.000 hombres y mujeres que, aun viviendo de manera estable en el territorio alicantino o al menos pasando en él la mayor parte del año, mantienen su residencia de cara a la administración en otros lugares, bien de España o del extranjero.

La diferencia entre la cifra del censo y la del padrón es mínima, teniendo en cuenta el volumen de población de la provincia, pero se da la particularidad de que ambos recuentos han sido realizados por el mismo organismo, el Instituto Nacional de Estadística (INE), tienen la misma fecha de referencia y se han dado a conocer con apenas dos semanas de diferencia. Los dos datos tienen toda fiabilidad, obviamente, y teniendo en cuenta su parecido, con cualquiera de los dos se puede calibrar que la demarcación de Alicante es un territorio muy poblado, aunque con un importante vacío demográfico en el espacio montañoso central, que contrasta con las demás zonas.

Eso sí, la población oficial es a todos los efectos la del padrón. A partir de esas cifras se calculan aspectos como las asignaciones económicas que los municipios reciben de las administraciones superiores o el número de concejales de cada corporación municipal. Por lo tanto, puede decirse que resulta más acertado señalar que la provincia de Alicante tiene 1.950.357 habitantes y no 1.955.268, aunque la cifra real de personas que puebla el territorio probablemente se acerque más al último dato. En cualquier caso, no obstante, de lo que no cabe duda es de que se está produciendo un crecimiento notable de la población.

Así, en la provincia tienen fijado ahora mismo su domicilio 48.763 personas más que hace un año. La demarcación tiene tan solo 6.853 habitantes menos que Sevilla, que en el último año ha registrado un crecimiento de población muy leve, de apenas 9.000 empadronados. De seguir este ritmo, podría darse el caso de que Alicante recuperara el cuarto lugar en el ranking demográfico de España por provincias. Ya tuvo esta posición durante algunos años, hace ahora aproximadamente una década. Entonces, es sí, cabe recordar que el padrón superaba en casi 100.000 personas a la estimación de población realmente residente que elaboraba el INE.

Otra circunstancia muy llamativa es que los 4.911 habitantes más que da el censo frente al padrón es que la cantidad no se concentra de manera especial en ningún municipio, sino que puede decirse que está muy repartida. En muchas localidades, el primero de los recuentos da algunos residentes más que el segundo, presumiblemente por la citada situación de personas que viven de hecho en un lugar pero no tienen allí su domicilio oficial. El único caso significativo es Alicante, donde el censo habla de 350.598 habitantes y el padrón los reduce a 349.282. Con todo, supera ampliamente a Bilbao y se confirma como la décima mayor ciudad de España.

Tendencia al alza

Buena parte de los municipios de la provincia han ganado población en el último año. El ejemplo más ilustrativo también es en este caso Alicante, que crece en casi 11.000 personas, pero también es el caso de Elche, que suma 2.713 vecinos y alcanza los 238.293. Mayor aún es el crecimiento de Torrevieja, que con 5.743 habitantes más llega a 89.290. Orihuela asciende a 82.449, y Benidorm a 72.184; estos tres municipios, que cuentan con un gran volumen de población flotante, han destacado en los últimos años por animar al empadronamiento, dado el volumen de servicios que deben cubrir, muy por encima de lo que correspondería a ciudades con el mismo número de vecinos pero sin la misma actividad turística.

Crecen también las otras tres localidades con más de 50.000 habitantes, San Vicente del Raspeig, Alcoy y Elda, con 59.928, 59.493 y 53.034 vecinos, respectivamente. Los siguientes municipios en población son Dénia, Santa Pola, La Vila Joiosa, Villena y Petrer; este último es el único de los citados que baja ligeramente su padrón. Las demás localidades por encima de los 20.000 habitantes han crecido todas en relación al padrón anterior, con la sola excepción de l'Alfàs del Pi, que pierde 150 habitantes.

Si las elecciones municipales se celebraran en 2024, en vez de haber tenido lugar el pasado mayo, varias localidades verían aumentado su número de concejales, al haber superado barreras que determinan la composición de las corporaciones. Sax alcanza los 10.072 habitantes, mientras que Agost y El Verger llegan a 5.067 y 5.101, respectivamente; la primera tendría 17 concejales en vez de 13, y las otras dos 13 en lugar de 11. También Benferri pasaría de nueve ediles a 11, al llegar a 2.016 habitantes, y Parcent tendría nueve, con 1.003 empadronados. Incluso pequeños municipios como Beniardà y Benimassot verían crecer sus corpraciones, con 254 y 105 habitantes, respectivamente.