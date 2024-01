El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, no descarta "para nada" que la mascarilla sea obligatoria en ambulatorios, como han pedido los médicos de Familia, por lo que su departamento contempla esta medida "de forma seria en lugares de reunión como salas de espera de hospitales y centros de salud" ante el fuerte repunte de virus respiratorios. Eso sí, ha puntualizado que es algo que determinan los "excelentes" servicios de medicina preventiva de Conselleria.

Marciano Gómez ha hecho estas declaraciones en respuesta a la reclamación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) de la implantación de medidas de protección "extraordinarias" en los centros de salud ante el repunte de casos de gripe y covid-19, como la recuperación del uso de la mascarilla obligatoria, la dispensación de geles hidroalcohólicos, la determinación de espacios de separación o medidas de ventilación específicas para salas de espera; además, piden acudir a estos centros "solamente" cuando se precise atención médica.

Tal y como recuerda esta sociedad científica, la coyuntura actual está desembocando en la creencia de la población de que se está generando una "tridemia", cuando la realidad es que se trata de "un término inadecuado, puesto que podría dar la sensación de una coinfección de dos o más de estos virus y por lo tanto de mayor gravedad", explica el portavoz del Grupo de Trabajo en Enfermedades Infecciosas de la entidad, José María Molero. "Realmente, existen escasísimos casos de coinfección".

La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) también ha pedido este jueves recuperar el uso de la mascarilla obligatoria en los centros sanitarios para frenar el ascenso de la incidencia de gripe A, covid-19 y bronquiolitis.

Preguntado el conseller por si la ola ha pillado desprevenida a la Generalitat, ha recalcado que la sobrecarga actual no es "extraordinaria", ya que afecta al resto de España, la ha achacado a las navidades y a que la Comunidad Valenciana es "hospitalaria" y ha defendido la campaña de vacunación iniciada a mediados de octubre.

La Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública ha criticado la baja cobertura de vacunación este año.

Plazas MIR

Respecto a la necesidad de personal, ha aprovechado para instar al Ministerio de Sanidad a que "no se ponga de perfil" y aumente las plazas MIR en las comunidades autónomas, como ha asegurado que trasladó tanto al exministro José Miñones como a la ministra Mónica García.

"Tenemos un problema real de falta de personal: no es tanto que no queramos contratar como que no podemos", ha aseverado, y ha garantizado que se cuantificará la cifra necesaria cuando den resultado estas medidas.

Y cuestionado por los reacios a vacunarse, Gómez ha reivindicado como médico, científico y "pragmático" que es algo necesario como se demostró con el covid-19. "El que no se quiere convencer y está en una posición negacionista es algo íntimo y ajeno a cualquier tipo de racionalidad. Confianza ciega en lo que tiene evidencia científica", ha enfatizado.

Rechaza comparecer

Por otro lado, sobre la petición del PSPV de que comparezca este mes en las Cortes para explicar las medidas sanitarias, se ha limitado a afirmar que cada uno debe "hacer su trabajo" y el suyo es la planificación de la sanidad. "La comparecencia es un tema absolutamente puntual", ha dicho el conseller.