El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ante el repunte de enfermedades infecciosas, ha recalcado: "Ante la ausencia de medidas por parte del Ministerio, las estoy tomando yo porque mi obligación es cuidar y velar por la salud de los 5 millones de valencianos".

Gómez, en una entrevista a la cadena Ser, se ha referido así a la decisión de su departamento de establecer la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitarios y sociosanitarios (de mayores) como medida preventiva ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.

Al respecto, ha señalado que defenderá en el Consejo Interterritorial del próximo lunes la obligatoriedad de la mascarilla en "todos los centros donde haya personal vulnerable, tanto los centros sanitarios, públicos y privados, como en todos los centros sociosanitarios". "Es imprescindible proteger a las personas vulnerables y es imprescindible prestar asistencia sanitaria y sociosanitaria con altos niveles de calidad y de producción", ha defendido.

Preguntado por "si vamos tarde", ha señalado: "Yo creo que el Ministerio tenía que haberse adelantado. Nosotros estamos tomando medidas de una forma paulatina para anticiparnos en la medida de lo posible a los acontecimientos porque ante una situación vírica estacional como la que estamos viviendo es imprescindible la promoción y la prevención para intentar que el paciente no enferme".

De este modo, ha apostado por ser "proactivo" y "tratar de prevenir antes que curar". Por eso, ha destacado que en la Comunitat Valenciana se apuesta por la vacunación global --se está "invitando" a la vacunación desde hace ya bastante tiempo y desde el próximo lunes se podrá sin cita previa--, además de otras medidas como reprogramar las intervenciones para "acoplar y aplacar las tensiones" sanitarias y ahora la obligatoriedad de la mascarilla.

"En Sanidad nunca se puede ir por detrás, siempre hay que estar alerta, siempre se tiene que ir un paso por delante de los acontecimientos para intentar prevenir" Marciano Gómez - Conseller de Sanidad

"No se puede ir por detrás"

"Yo creo que se tenían que haber hecho bastante antes porque desde el último Consejo Interterritorial del 21 de diciembre hasta ahora ha subido la incidencia a nivel nacional a mil casos por 100.000 habitantes y nosotros en la Comunidad tenemos 1.500", ha expuesto. En ese sentido, ha señalado que en Sanidad "nunca se puede ir por detrás, siempre hay que estar alerta, siempre se tiene que ir un paso por delante de los acontecimientos para intentar prevenir".

En esta línea, ha apuntado que en los temas epidemiológicos estacionales, tales como la gripe, al tener un territorio nacional tan amplio la situación va variando de modo que en Galicia se empezó a últimos de septiembre por cuestiones geográficas y climatológicas mientras que en la Comunitat Valenciana el 16 de octubre. No obstante, ha subrayado que "el ministerio no se puede ponerse de perfil, y no puede decir están transferidas las competencias y que es el problema de la comunidad". "El ministerio tiene que coordinar de una forma proactiva real los problemas de salud pública de 17 comunidades autónomas", ha reivindicado.

Del mismo modo, ha vuelto a exigir al departamento de Mónica García que se aumenten las plazas de formación de médicos MIR. "Es imprescindible porque la incidencia de los virus respiratorios se puede agravar por la carencia de personal sanitario", ha señalado.