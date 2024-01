Los vecinos de la calle Músico Moisés Davia de Alicante se enfrentan cada día a una carrera de obstáculos. En especial aquellos que tienen movilidad reducida y que precisan de un andador o una silla de ruedas para desplazarse. El motivo son unos escalones, por partida doble. Frente al portal del número 10, tanto en el edificio residencial como en el local comercial, hay unos peldaños que exceden el espacio de la finca y se adentran en la vía pública, impidiendo el paso a sillas de ruedas o escúter eléctricas. Al final del tramo y en su cruce con la calle Enrique Pérez Cascales, otros escalones, esta vez parte del diseño urbano, impiden de nuevo el paso a las personas con movilidad reducida.

"Con un carrito de la compra es complicado entrar y salir y los aparcamientos están a ras de la acera y siempre están ocupados. Tenemos varios vecinos que tienen complicado acceder. Es algo general de la calle y muy concreto en el portal. La situación es complicada porque hay personas mayores que utilizan andador, otras en silla de ruedas, y algunas personas llevan hasta dos años sin salir. Queremos una solución para poder llegar hasta el ascensor", explica Ainhoa de Simón, vecina e hija de una de estas personas mayores afectadas por la situación.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha explicado si hay algún planteamiento para adaptar esta vía.

Hace ya más de dos años, en diciembre de 2021, los vecinos realizaron un requerimiento al gobierno local a este respecto con el objetivo de "que se garantice la accesibilidad total a la calle Músico Moisés Davia y, en particular, al portal 10 de la misma. Mientras se tramita el acceso total, los vecinos del portal 10 necesitamos una solución transitoria y rogamos que quede prohibido el estacionamiento de vehículos frente al portal 10", se podía leer en un escrito para el que, hasta la fecha, no han obtenido respuesta, aseguran los residentes.

Accesibilidad universal

Las calles y el espacio público deben de cumplir con garantías de accesibilidad universal, como recuerdan urbanistas y representantes de asociaciones de personas con movilidad reducida. El ingeniero y urbanista José Ramón Navarro Vera ha explicado que "el espacio público debe de estar regido por las condiciones de la accesibilidad universal", algo que este tramo de la calle Músico Moisés Davia "no cumple".

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Alicante (Cocemfe), Antonio Ruescas, ha apuntado que es la propia ley la que obliga a que se cumpla esto: "Según el artículo 5 de la orden ministerial TMA/851/2021, para que los itinerarios peatonales sean accesibles deben de poseer en todo su desarrollo una anchura libre de paso no inferior a 1,80 metros y que no presentará escalones aislados. En la calle Músico Moisés Davia, en la que la acera de por sí mide menos de 1,20 metros, no es admisible según la normativa que haya obstáculos o estrechamientos en la misma ni elementos que entorpezcan el paso libre".

Ruescas ha añadido que "la instalación de estos peldaños seguramente se deba al desnivel que existe para acceder a los locales y zaguanes de viviendas, pero no puede ser a costa del espacio público, el cual en este caso ya es muy estrecho y no cumple las medidas mínimas que exige la normativa. El acceso a estos espacios —ha subrayado Ruescas—, y la mejora de la accesibilidad debe de solventarse en el interior de los mismos".

Una visión que ha compartido su homólogo en el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de la Comunidad Valenciana, Luis Vañó: "Es intolerable que la ciudad de Alicante presente barreras que limitan el tránsito libre y seguro de las personas con discapacidad".

Vañó ha apuntado que "los obstáculos tales como escalones en las aceras y la ausencia de rampas en accesos cruciales como una salida de un patio de viviendas son un desacato a la normativa de accesibilidad y un atentado contra los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. La presencia de estas barreras —ha proseguido Vañó— no solo infringe la ley, sino que también son una muestra de la indiferencia hacia la necesidad de participación e inclusión de todas las personas en la vida social".

En este sentido, Cermi, al igual que Cocemfe y los propios vecinos, ha exigido "la adopción urgente de acciones para corregir estos graves fallos en la planificación urbana; ya que la transformación hacia una accesibilidad universal es imperativa y debe considerarse como una inversión necesaria en la calidad de vida de nuestra comunidad, no como una carga".

También desde el ámbito político se han manifestado en contra de esta situación. Es el caso del concejal de EU-Podem en el Ayuntamiento, Manolo Copé, quien ha manifestado que "las escaleras que son el único acceso a las viviendas, junto a los escalones de la propia calle, presentan dificultades para el paso. Se está solicitando que el Ayuntamiento habilite el espacio que hay justo frente a la puerta para que las personas puedan salir". En este sentido, ha añadido que "aunque todas las personas de este bloque son mayores, no hay ninguna con el grado de discapacidad como para que se pueda hacer de manera formal", por lo que ha remitido un escrito a las concejalías afectadas para que pongan solución a este asunto.

Problemas recurrentes

No es la primera vez que vecinos y colectivos de personas de discapacidad se movilizan para solventar un problema de accesibilidad en Alicante. El ascensor de la pasarela del Postiguet, que une el arenal con el Raval Roig, superó en diciembre los cien días de rotura. Un problema recurrente en una infraestructura clave de la ciudad y que obliga a las personas mayores o con movilidad reducida a tomar las escaleras, que además "son antiguas y de piedra, que se va degradando con el tiempo", como recordaban algunos de los vecinos el pasado mes.

Sobre este ascensor, fuentes del equipo de gobierno señalaron que "a comienzos de 2024, se instalará la pieza que falta para que vuelva a funcionar el ascensor y que tiene que llegar del extranjero". En octubre dijeron que era inminente.

Una falta de accesibilidad que también se produjo durante las obras que afectaron al frente litoral de la ciudad. Y es que el acceso provisional que se habilitó en la Explanada durante el mes de julio, permitía cruzar desde el puerto a través de una rampa de obra, pero no se hizo accesible también el paso a la Explanada, donde existía un bordillo insuperable para sillas de ruedas y vehículos motorizados para personas con discapaciadad.

Vañó ha subrayado que en Alicante debe de haber cambios en la forma de entender la movilidad "para que Alicante deje de ser una ciudad del pasado en términos de inclusión y se transforme en un entorno acogedor para todos por igual".