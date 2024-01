A clase con bufanda, chaquetón y guantes. Cerca de 300 escolares del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Gabriel pasan frío en sus aulas, a 13 grados según las mediciones realizadas por el profesorado. El motivo: una fuga en la calefacción que no se ha reparado y de la cual la directiva del centro asegura que dio nota por primera vez al gobierno municipal en junio del pasado año, pero que en siete meses no se ha llevado a cabo su reparación.

Desde el centro han señalado que, el pasado junio, detectaron lo que parecía una fuga en los conductos de la calefacción y dieron parte al Ayuntamiento a través de la conserjería del centro. Seis meses después, en diciembre del ya pasado 2023, una empresa fue a arreglarlo, encontrando un nuevo problema en otra aula. La empresa les indicó que esta nueva fuga no estaba presupuestada, por lo que volvieron a dar parte a Educación, esta vez el 22 de diciembre, solicitando que se arreglara durante las vacaciones de Navidad para que no hubiera riesgo de peligrosidad para los alumnos y para que, a la vuelta a las aulas, estuviera solucionado. Una situación que no se ha producido.

Puesto este medio en contacto con el Ayuntamiento de Alicante, no ha realizado comentarios al respecto.

Sin reparar

La sorpresa la encontraron este lunes, han explicado desde el centro, con el inicio de las clases tras las vacaciones, cuando se encontraron la fuga sin reparar. Tras ponerse en contacto con la empresa, esta les comunicó que debían contactar con el Ayuntamiento, el cual —aseguran desde el colegio— les dijo que la reparación no se puede acometer al no estar contemplada en el presupuesto.

La temperatura en las aulas ha sido cercana a los 13 grados, según las mediciones tomadas por el profesorado. Desde el centro han apuntado que, por normativa, no puede bajar de 17. Unas condiciones que, consideran, no son buenas para que el alumnado reciba las clases de manera adecuada, en especial con la ola de frío y el aumento de contagios por gripe previstos para esta semana.

Los alumnos afectados han tomado las clases durante los dos primeros días tras la vuelta de las vacaciones abrigados, con chaquetas, bufandas, gorros y guantes en algunos casos. Algo que, como indican desde el centro, no se suele permitir, pero que se ha aceptado durante el lunes y el martes ante la situación acontecida. Los padres, madres y tutores de los alumnos recibieron esta semana un correo electrónico del centro recomendando que los escolares portaran ropa de abrigo y que no se la quitaran durante las clases, explicando a los mismos los motivos.

Los perjudicados por esta situación son los 300 alumnos de los distintos cursos de Primaria, mientras que los de Infantil, alrededor de 150, sí tienen acondicionadas sus aulas, según señalan desde el centro, desde donde han manifestado su incredulidad ante la falta de actuación.

La situación se produce a la par que el frío ha llegado a Alicante. Este jueves se espera que los termómetros den sus cifras más bajas, ya que una masa de aire ártico va a traer días de lluvia y algo de nieve a la provincia, según la previsión de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).