Entre 5.000 y 9.000 bajas al día están dando los médicos de Familia de la provincia de Alicante en plena oleada de infecciones respiratorias por gripe y covid, según estimaciones realizadas por sanitarios. Una cifra que supera las 22.000 en la Comunidad Valenciana, una elevada cantidad de procesos de incapacidad temporal que no solo tienen un importante coste empresarial sino que satura las consultas de Atención Primaria.

El primer nivel asistencial sufre una enorme presión cada vez que hay un pico estacional de estas infecciones, con hasta 20 pacientes no demorables adicionales por consulta a los que ya están citados, muchos de ellos a por la baja al no estar en condiciones de trabajar. Los médicos están atendiendo en lo que va de año cupos de más de 60 enfermos diarios en Primaria, y también hay hospitales con Urgencias colapsadas algunos días.

De ahí que los facultativos de Primaria vean en general con buenos ojos la propuesta que ha puesto sobre la mesa la ministra de Sanidad, Mónica García, de las autobajas de tres días para que los trabajadores puedan “justificar una enfermedad leve” mediante “una declaración responsable”, sin necesidad de acudir al centro de salud. Y no solo para epidemias de gripe pues las declaraciones responsables de salud (autobajas) serían también útiles para dolencias leves que pueda tener un trabajador como una migraña o un dolor de espalda.

"Es una iniciativa que llevamos reclamando desde hace años desde nuestra sociedad científica dentro del paquete de medidas de desburocratización de la Atención Primaria. Con voluntad política y mucho diálogo y negociación no es imposible, pero es complejo porque requiere del acuerdo entre varios ministerios y cambios legislativos", apunta la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), Mari Ángeles Medina.

"Es un ejemplo de madurez de la sociedad, no tiene por qué provocar picaresca entre los trabajadores ni suspicacia entre los empresarios. Pero desde luego hay que implementarlo correctamente escuchando a todas las partes implicadas" Mari Ángeles Medina - Presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC)

"Consideramos que si en otros países europeos se ha implementado, ¿por qué en España no? Es un ejemplo de madurez de la sociedad, no tiene por qué provocar picaresca entre los trabajadores ni suspicacia entre los empresarios. Pero desde luego hay que implementarlo correctamente escuchando a todas las partes implicadas", añade Medina, médico de Familia en Elche, que indica que en época gripe pueden representar entre tres y cinco trabajadores diariamente por cada facultativo los que acuden a por la baja. La provincia tiene algo más de 1.700 médicos de Familia.

También Víctor Espuig, vocal de la sociedad científica, considera que con esta medida se podrían evitar citas de pacientes no demorables que acuden sin cita a por la baja, "lo que desburocratizaría la Atención Primaria disminuyendo la demora y la sobrecarga asistencial; y haría más atractivo a los médicos de familia quedarse" a trabajar en el primer nivel asistencial.

Espuig señala que estos días "un gran porcentaje de los pacientes no demorables por patología vírica respiratoria viene a por la baja. Depende de cada cupo y de cada área de salud según incidencia. Yo estoy haciendo entre 4-5 bajas al día por este motivo".

Reducción de citas

En mensaje en vídeo, asegura la autodeclaración de baja laboral para procesos leves y autolimitados supondría reducir hasta en un millón el número de citas de pacientes que consulta urgente, no demorable o que no tiene cita en la agenda programada como ya sucede en la mayoría de países de la UE, siendo Portugal el último en sumarse el pasado verano. "Lo que no tiene sentido es decirle a la gente que no acuda al médico ante un cuadro leve, que sea breve, y que por otro lado la empresa le obligue a llevar el justificante o la incapacidad temporal. Ya era hora que desde el ministerio se emprendieran acciones que disminiyan de forma real la sobrecarga y saturación que tenemos en los centros de salud".

"Lo que no tiene sentido es decirle a la gente que no acuda al médico ante un cuadro leve, que sea breve, y que por otro lado la empresa le obligue a llevar el justificante o la incapacidad temporal" Víctor Espuig - Vocal de SoVaMFiC

Desde las mutuas laborales han notado un incremento importante en los últimos días de este tipo de incapacidad temporal "pero son procesos no gestionables por nosotros". Estas cooperativas laborales se abstienen de comentar la propuesta de la ministra, "se acatará si se toma la decisión ministerial", señala una de ellas.

Otra de las consultadas apunta que "ahora mismo no podemos valorar una propuesta siendo que no hay nada en firme ni un desarrollo de la misma. Preferimos ser cautos y esperar a ver cómo evoluciona la normativa".

Una de ellas, Umivale, confirma que las bajas por problemas respiratorios en la provincia de Alicante se han incrementado un 109% en las tres últimas semanas que tienen datos (desde el 11 de diciembre al 31 de diciembre de 2023, 649 bajas) respecto a las tres semanas anteriores (del 20 de noviembre al 10 de diciembre, 311 bajas). Son bajas de su población protegida, que son 179.200 personas en la provincia de más de 17.300 empresas.

Por tipologías destaca sobre todo las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior (299), gripe y neumonía (160), enfermedades infecciosas de las vías respiratorias inferiores (70) y enfermedades crónicas de las vías respiratorias (66).

Prestaciones

La secretaria general de UGT en la provincia de Alicante, Yolanda Díaz, señala que no se pueden pronunciar sobre un asunto que el Gobierno no les ha trasladado de manera formal y que han conocido a través de los medios.

"No sabemos ni cómo ni de qué manera se va a proceder para llevar a cabo esta cuestión. La Ley General de la Seguridad Social dice que a partir de una visita médica inicial se emite un justificante. Sin la intervención de un médico no se puede iniciar un periodo de baja. Esto afecta a todas las prestaciones por incapacidad temporal tanto si duran un día como cuatro o más de 20. Si que es verdad que en UGT nos apena una vez más que el Gobierno y la ministra de Sanidad han preferido dar la noticia a los medios antes de realizar una consulta con los agentes sociales".

"El periodo de baja laboral por una incapacidad temporal -insiste Díaz- comienza con una baja del médico o de la médica, un justificante de la sanidad pública. A partir de ese día de baja se desarrolla la prestación por incapacidad temporal según marca el marco normativo y no sabemos qué matizaciones o si han considerado un nuevo procedimiento".

Francisco García, secretario general de CC OO en Alicante, señala que "llevamos bastante tiempo y análisis hechos para quitar el estigma que contra la clase trabajadora española existe. No somos los más absentistas de Europa ni lo hemos sido nunca, ni los más improductivos ni nada de todos esos mitos que las derechas y las patronales siguen difundiendo. En cuanto a las bajas, está demostradísimo que somos hiperresponsables. Puede haber alguna excepción pero no por eso tenemos que regular contra el malvado, el tramposo o el escaqueador. Lo que tenemos que hacer es aligerar una cuestión sencilla y que ya habíamos experimentado. Si una persona está indispuesta para acudir a su puesto de trabajo que pueda autojustificarlo".

En el caso de CC OO, aplauden esta propuesta, "exigimos que se lleve el ámbito de la negociación colectiva, que es donde nos compete hablar".

La Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) no está realizando de momento declaraciones sobre el tema.