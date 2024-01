El frío sigue poniendo en jaque a los colegios de Alicante. Con las ventanas abiertas por el aumento de contagios de virus respiratorios y ante el vaticinio de las bajas temperaturas que llegarán este jueves, son al menos cinco los centros públicos con la caldera o la calefacción rota, y en la que cerca de 1.500 alumnos reciben sus clases ataviados con chaqueta, gorro y bufanda.

Unas averías que son responsabilidad del Ayuntamiento de Alicante y no de la Conselleria de Educación, como han indicado desde la Asociación de Directores de Colegios de Educación Infantil y Primaria. Puesto este medio en contacto con el gobierno local, no ha realizado declaraciones al respecto.

Son hasta cinco los centros escolares los afectados por esta situación, los colegios San Gabriel, Voramar, Emilio Varela, Oscar Esplá y Rabassa.

Desde la dirección de uno de los centros han señalado que tienen la caldera rota desde verano: "A final del pasado curso, vino el Ayuntamiento y detectó una rotura en la caldera. Vino el técnico, pero hasta ahora. No hemos tenido calefacción en todo el curso. No ha sido un problema hasta ahora, porque no ha hecho demasiado frío, pero pensábamos que durante estas vacaciones lo arreglarían".

Una situación que coincide no solo con la ola de frío, sino también con el aumento de contagios por infecciones respiratorias, que obligan a abrir las ventanas para ventilar las aulas: "Por situación sanitaria procuramos ventilar, así que el poco calor humano que puede haber sale", indican desde uno de los colegios afectados.

En otro centro, señalan que son los tres pabellones de infantil los afectados: "La cuestión es que siempre estamos con la misma pelea para cualquier mantenimiento. Siempre es la misma contestación: que no hay dinero".

Además, desde las direcciones de los centros lamentan que es un problema que queda encallado en la burocracia: "Cosas pequeñas como que se rompa una cerradura se resuelve rápido, pero cuando el problema tiene cierta envergadura se pierde en la burocracia", lamentan.

Los centros exigen que se resuelva la situación con celeridad: "Pensábamos que era algo urgente. Estamos a la espera de que el Ayuntamiento dé el 'ok' para que vengan a repararlo, es lo que nos dicen. Tenemos un aula con niños pequeños y creo que es infame, a nadie le gustaría para sus hijos", considera la dirección de uno de los centros educativos.

Reacciones

Desde el PSOE han criticado esta situación: "No es posible que la señora De España siga de vacaciones. La responsable de la concejalía aseguró que había visitado personalmente los centros educativos, pero demuestra que desconoce la realidad que sufren los colegios. Es inaceptable la nefasta gestión y la falta de inversiones. Y eso es algo que no se va a corregir porque en el presupuesto pactado entre el PP y Vox para este 2024 la inversión en el mantenimiento de los colegios es irrisoria".

También Rafa Mas, concejal de Compromís, se ha manifestado a este respecto: "La concejala de Infraestructuras ha estado muy ocupada montando y desmontando todo el tinglado navideño de la ciudad, en montar el belén gigante, las figuras gigantes, las luces de Navidad, los escenarios, pero se ha olvidado de algo que es esencial, que es el mantenimiento de las infraestructuras educativas de los colegios públicos, que es competencia municipal. Otro colegio sin calefacción. En este caso, el colegio público Voramar, en el Cabo la Huerta, un colegio que tiene la caldera estropeada".