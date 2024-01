Los médicos inspectores de la Seguridad Social están convocados a una huelga para mañana viernes 12 de enero tras la renuncia por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a la mediación de la Inspección de Trabajo y “agotada la posibilidad de negociación" con esta entidad, según informa UGT.

Los convocantes de la jornada de huelga reivindican mejoras en las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales, ponderación y reparto de las cargas de trabajo, clasificación de sus puestos acorde con las nuevas responsabilidades y funciones que se les han asignado y el tratamiento colegiado y multidisciplinar de los casos de mayor complejidad, recaídas y reclamaciones previas a la vía jurisdiccional.

Los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que valoran, entre otras cosas, si los pacientes continúan o no de baja médica afirman que desde el 17 de mayo se ven obligados a decidir sobre la marcha en una única consulta con tiempo y datos insuficientes si emiten o no el alta a un paciente. Es decir, se ha modificado su normativa de trabajo, haciendo desaparecer el tribunal médico, por lo que los inspectores tendrán una mayor carga laboral que entienden perjudicará al ciudadano.

Adiós al tribunal

Según explica el colectivo en un comunicado, hasta la reforma legislativa de marzo pasado los pacientes, a partir del año de baja, pasaban por el tribunal médico, donde el inspector médico valoraba a los pacientes y emitía un informe proponiendo alta, prórroga o incapacidad.

A continuación, un órgano colegiado (equipo de valoración de incapacidades formado por inspectores médicos del INSS y del Servicio Público de Salud, un inspector de Trabajo, un subdirector de prestaciones del INSS y un secretario- letrado y funcionarios del INSS) lo valoraba en relación a la profesión y otros datos administrativos y decidía si dar el alta, prolongar la baja o jubilar al paciente por enfermedad, bajo resolución de un director provincial.

"Ahora, todo eso se lo han cargado de un plumazo. Y no nos engañemos. ¿Se espera ahora que un único médico asuma esa responsabilidad con todas las garantías en una sola consulta con tiempo y datos insuficientes? Pues según el INSS sí. El criterio que se ha seguido es puramente económico, acortar tiempos de IT (incapacidad temporal) y ahorrar jornadas de trabajo de funcionarios sobrecargando a otros, ya que las plantillas están mermadas en toda la Seguridad Social y no hay un proyecto serio de reposición y/ o ampliación de las mismas", según explicó recientemente el colectivo en un comunicado.

El comité de huelga, para evitar “el grave perjuicio para los administrados”, se puso a disposición de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la Subsecretaría del Ministerio para, “hasta el último momento”, negociar un acuerdo que evite una huelga que de otro modo “se prorrogará el tiempo que sea necesario”.

Como apuntaron desde UGT, estas medidas “se promueven en defensa de las condiciones de trabajo del colectivo afectado, pero también en defensa de los derechos y garantías de la ciudadanía afectada por procesos de incapacidad y frente a los criterios meramente economicistas con los que el INSS está afrontando”.