Bartolomé Pérez Gálvez destaca que el Plan de Salud Mental es un documento que sale a principio de legislatura con 4 años por delante para desarrollarlo.

¿Qué destacaría del plan?

Un plan tiene que partir del estado de situación. Nos encontramos con la mayor prevalencia registrada de trastornos mentales, con un 25,1 % frente al 15 % de promedio estatal. Cuadra con otras cosas como que seamos los segundos en depresión, algo que cuesta entender porque estamos en el Mediterráneo y esta patología debería ser más baja pero es la que es. El mes pasado se publicó la última encuesta de salud de la Comunidad Valenciana (2020-2022) y nos sale que el 42 % de mujeres y el 40 % de hombres mayores de 14 años tienen riesgo de mala salud mental. Este estudio se hace con un instrumento de screening que se utiliza también a nivel nacional. Y en los menores de 15 años sale el 11 %.

¿Y en casos atendidos por ideación suicida?

En ideación, porque los intentos no llegan a Primaria, tenemos la segunda tasa más elevada del país, según datos del Ministerio de Sanidad. Estamos a la cabeza en consumo de alcohol, de cannabis, de tabaco, y entre escolares, número 1 en consumo de tranquilizantes con y sin receta, y a mí me preocupa eso de sin receta; y en cabeza en uso compulsivo de internet. En cuanto a recursos, según el Libro Blanco de Salud Mental de la Sociedad Española de Psiquiatría, estamos a la cola. Una de las cosas que más me asusta es el tema de la formación. Somos la tercera Comunidad con la tasa más baja de especialistas en psiquiatría, psiquiatría infantil, psicología clínica y enfermería de salud mental. Es un dato que se olvida.

"Las comunidades se están pegando por los psicólogos, por los psiquiatras y por todo. Van circulando las ofertas por wasap"

¿Cuál es el motivo?

Si se está diciendo voy a crear tantas plazas y se genera solo una cuarta parte, por ejemplo, es evidente que es imposible. No se puede decir, como pasaba en el plan anterior, voy a crear 85 plazas de enfermero de salud mental. Si hay 15 plazas acreditadas, en el caso hipotético de que se creen todas en la Comunidad Valenciana, se necesitarían 6 años (para tenerlos). Es imposible. Hay un problema grave porque si nos quitan la capacidad de formar, y con la ley en la mano la perderíamos por la falta de recursos que hay, no habría ninguno. El problema es económico pero fundamentalmente es que no tenemos especialistas. Las comunidades se están pegando por los psicólogos, por los psiquiatras y por todo. Van circulando las ofertas por wasap. Nosotros tenemos que ofrecer ya jamón pata negra. La formación se ha ido dejando.

¿Hasta qué punto?

Psiquiatría ha pasado a cinco años, así que en 2027 no saldrán titulados. Es como trabajar para el gobierno de dentro de 20 años. Si no lo hacemos, esto cada vez va a peor. Hay unas normas para generar residentes. Una unidad docente solo puede pedir su acreditación o su renovación cada dos años. Este es un problema, esa unidad ha de tener los recursos. Esto es algo similar a lo que pasa con la Universidad: se dice que faltan médicos pero es mentira. Faltan especialistas pero la formación especializada y de asistencia están desconectadas. Nos encontramos esta situación en toda España y en todas las especialidades, y en salud mental es quizás más grave. Faltan psiquiatras. Cuando hablamos de hospitales de día no es por al amor al arte, hacen falta para la población y para que estén las unidades docentes. El ministerio dice que si queremos residentes MIR en salud mental hay que tener un hospital de adultos o infantil en cada departamento.

"Todos los departamentos van a tener hospitales de día de infancia porque el que se abrió recientemente público (en Alicante por el Botànic) no ha suplido nada. Se ha disparado el gasto en privado. Es necesario, por su supuesto, pero fue una foto bonita, se hizo para lo que se hizo, una campaña electoral"

¿Qué plazos hay para los hospitales de salud mental?

Todos los departamentos de salud de la provincia (y de la Comunidad) van a tener por lo menos un hospital de día de adultos y otro infantojuvenil por separado, que vamos a sacar a concurso. Van a ser con oferta privada regularizando el mercado que hay ahora. Luego habrá alguno específico para trastornos de alimentación refractarios, que la mayoría son atendidos en la privada. El planteamiento de equidad es fundamental. Ya tengo diseñados los crecimientos de los cuatro años, los recursos que tiene cada uno y qué unidades. ¿Cómo hago en cuatro años para que suban las áreas que tienen menos psiquiatras por población y estén igualadas? Vamos a planificar, que hasta ahora no se hacía. Aquí todos somos miembros de una empresa pública que se llama Conselleria de Sanidad y estamos para dar servicio. Hay departamentos muy debilitados y tiene que haber alguien que se preocupe de eso: tan respetable es un ciudadano de un sitio como de otro.

¿Cuándo serán realidad los hospitales de día?

El plazo realmente es este año. Lo que nos han dejado es eso. Si en marzo de 2025 no hay hospitales de día reconocidos como dispositivos adscritos a cada unidad docente de las trece que tenemos, dos años después (marzo de 2027) pueden desaparecer todas. Esa es la realidad por una orden, que además me parece acertada, del gobierno central anterior. Tienen que estar como quien dice de aquí al turrón de Navidad.

¿Cómo será el procedimiento?

Sacaremos los contratos este año para que estén abiertos en marzo del año que viene. Quedan trece meses. Como El Quijote, que ladren, que cabalgamos. Es que no podemos parar con esto, si no desaparece literalmente todo. Son centros pequeños que no exigen una gran instalación ni inversiones de millón y pico de euros. Se harán concursos públicos abiertos, que dirán las condiciones, las plantillas y servicios. La entrada al sistema ha de ser pública y en los recursos terciarios trabajar con el sector privado.

¿Cuenta con todo el apoyo del presidente y del conseller para llevar a cabo este plan?

Todo está presupuestado. La confianza se gana y es absoluta en Carlos Mazón. El año que viene pienso hacer lo mismo: presidente, otro empujón más. Del presidente todo. Mi conseller es mucho más que eso para mí. De Marciano Gómez todo pero es que de José Antonio Rovira (Educación) y la vicepresidenta, todo. Apoyo todo, cuando no lo hay yo soy un dimisionario, como lo es el conseller también. Si no hay apoyo, al día siguiente simplemente no abro la puerta, ya me he ido. Estoy absolutamente convencido en lo que hay ahora y en el futuro. Mi experiencia previa con el plan de drogodependencias de Eduardo Zaplana fue así, se hace y se hizo; en cambio en Salud Mental en el año 2005 no se hizo y me fui. Hoy encuentro que se parece más a mi primera época. Entonces confío. Si de todo esto sale el 50% para muchos sería un exitazo, aunque para mi reto personal un fracaso. A muchos profesionales y ong les llamó la atención que se les invitara (a la presentación del plan) pero son los que lo van a hacer. Nosotros planificamos y nuestra obligación es conseguir dinero pero quien lo va a ejecutar es la tropa, que es de órdago de buena.

"Apoyo todo, cuando no lo hay yo soy un dimisionario, como lo es el conseller también. Si no hay apoyo, al día siguiente simplemente no abro la puerta, ya me he ido"

¿Qué pilares tiene el plan?

Quizá el más llamativo va a ser la prevención en la adolescencia, que es donde tenemos más problemas y donde empiezan los más graves. Lamentablemente hay patologías que cuando las pillas es tarde. Con los chavales conviene ir fuerte.

¿Y en trastorno mental grave?

Esto no va a ser ponga un psicólogo en su casa como en su día fue ponga un aeropuerto al lado de casa. La vida está bastante más difícil que antes, se sufre más, cierto, y para eso vamos a trabajar mucho desde Atención Primaria. Pero seamos serios. Si una persona tiene un trastorno bipolar, límite de la personalidad o esquizofrenia, la atención fundamental es para ellos. No estamos para ver a alguien que se ha levantado con el pie izquierdo. Los recursos deben ir para quienes de verdad lo necesitan. Los primeros episodios psicóticos son otra de las niñas bonitas de la asistencia, no tiene discusión. Vamos a hacer ocho unidades estables interdepartamentales para conseguir que la enfermedad se retrase, unidades muy especializadas con personal de formación de alto nivel y habrá cuando menos tres en la provincia, que estarán donde haya experiencia en ese tema y la tienen Sant Joan, Elche y Elda, que en principio son los candidatos. Pero todos van a tener hospitales de día de infancia porque el que se abrió recientemente público (en Alicante por el Botànic) no ha suplido nada. Se ha disparado el gasto en privado. Es necesario, por su supuesto, pero fue una foto bonita, se hizo para lo que se hizo, una campaña electoral. Y va a seguir; por supuesto que no se toca.

"Los primeros episodios psicóticos son otra de las niñas bonitas de la asistencia, no tiene discusión. Vamos a hacer ocho unidades estables interdepartamentales para conseguir que la enfermedad se retrase"

Se incluye también la detección en el embarazo...

El embarazo y el puerperio son momentos críticos para la salud mental. Hay cambios hormonales que hacen que, por ejemplo, una ciclotimia explote. Las psicosis puerperales son una patología. Hay mujeres que dan a luz y rechazan al niño. No es una mala madre, eso es una patología descrita tan antigua como el ser humano. Hay que hacer un mínimo screening, igual que se controla que una embarazada no tenga hipertensión o diabetes; también hay alteraciones del estado de ánimo. Hay que ver si esa tristeza es normal o no, eso es hacer cuatro preguntas. Empezamos la casa por los cimientos o...Son cosas fáciles, simples, habituales en otros países.

¿Y de prevención del suicidio?

Una idea muy buena fue el código suicidio pero la realidad es que la tasa es muy baja. No hay una continuidad, lo que hace que los profesionales no lo utilicen. Si a mí me atienden en Urgencias psiquiátricas porque tengo una ideación suicida potente, lo lógico es que alguien me vea en la unidad de Salud Mental pero esa no es la realidad. Hasta que deposite al paciente en una unidad asistencial, el profesional debe preocuparse por él: la velocidad de respuesta del seguimiento está muy bien diseñada pero flojea un poco. La persona próxima al suicida merece una atención. Eso no es malestar psicológico ni un duelo normal.

"La persona próxima al suicida merece una atención. Eso no es malestar psicológico ni un duelo normal"

¿Algún tratamiento novedoso?

La estimulación transcraneal por corriente directa para la depresión está en la privada y no se pone en la pública. Pues vamos a tener, con niveles de estimulación básicos en todos los departamentos y otros más especializados.