«Ahora mismo en la sanidad pública faltan anestesistas en la provincia de Alicante y en toda la Comunidad Valenciana porque la administración lleva años maltratándonos respecto a otras autonomías en todos los sentidos, en lo económico y en lo laboral. Estamos mucho peor que en territorios como Murcia o Castilla-La Mancha tanto en salario como en reconocimiento profesional y derechos laborales».

Así opina un anestesista alicantino ante la situación de unos profesionales cada vez más escasos. Una circunstancia que retrasa operaciones e impide acabar con las listas de espera. El viernes se publicaron los datos de diciembre según los cuales hay 22.930 alicantinos pendientes de operarse, 3.595 menos que en junio de 2023.

La sanidad de la provincia tiene 318 anestesistas según los registros del Colegio de Médicos de Alicante pero «es muy difícil decir cuántos son los que faltan. La cifra se queda corta porque las necesidades van creciendo día a día», señala Carlos Ferrero, vocal de la Sociedad Valenciana de Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor, y médico en el Hospital de Alicante.

«Una cosa son las plazas por cubrir y otra las necesidades de plazas que no están», explica. Así, apunta que no hay ningún hospital que no necesite más anestesistas y que el déficit es generalizado. El doctor cita el Hospital de Elda como el que tiene más carencias con muchas plazas desiertas y apoyo de anestesistas de la Fe y del Clínico de València cuando lo lógico es traerlos de más cerca «pero los que estamos aquí no tenemos capacidad para ceder» personal. También los grandes, los hospitales de Alicante y Elche, necesitarían más profesionales para aumentar su actividad.

El Hospital Doctor Balmis tiene una carencia de 15 plazas para cubrir toda la demanda. «No se programan más operaciones porque no hay tantos anestesistas. Lo que no se programa no saben que no está. No se han parado a hacer un estudio de las necesidades y cada vez hay más procedimientos con sedación». La falta de anestesistas condiciona tanto que incluso se están marchando cirujanos.

Es un problema que denuncian los sindicatos pero hay trabajadores que agradecen que «esta administración se está sentando a hablar con los profesionales», señalan sobre la actual Conselleria de Sanidad. "Obviamente seguimos arrastrando los problemas que vienen de años atrás".

El caso es que en el Hospital General de Alicante, el más grande de la provincia, no se pueden realizar más intervenciones por la tarde por este motivo, según fuentes sanitarias y sindicales. Faltan bastantes profesionales para atender la elevada demanda de quirófano y su carga de trabajo es elevada. Este centro tiene 47 anestesistas en total para atender la unidad del dolor, preanestesia, quirófanos y pruebas infantiles. «Se realizan entre 5 y 6 guardias al mes; falta anestesista en el área del despertar. Hay mucha sobrecarga de trabajo. El año pasado renunciaron 4 anestesistas y este año uno. No se cubren las exenciones de guardias y se les obliga a realizar más de 3 guardias al mes», explican desde CC OO.

En el Hospital de Sant Joan no se cubren bajas, vacaciones ni reducciones de jornada en Anestesia y Radiología. «Además se ha ido aumentando la cartera de servicios de algunas especialidades y eso genera más pruebas radiológicas e intervenciones quirúrgicas».

El Hospital de Elda «es un desastre», señalan los sindicatos. Hay 21 vacantes de anestesia y solo están cubiertas siete. «Tenemos una alianza estratégica con el Clínico-Malvarrosa (que hizo a última hora la anterior gerente). Son 4 anestesistas, que hacen 16 guardias». También hay un grupo de anestesistas externos que hacen módulos de refuerzo por la tarde «y vienen de la privada; y se está operando solo lo urgente, es decir, lo que entra por Urgencias o pacientes ingresados, y tumoraciones».

Derivación al plan de choque

«No se está corriendo la lista de espera porque las intervenciones son mínimas y se está derivando al plan de choque a Alicante, algo que no había pasado nunca. Se han llegado a operar fracturas ingresadas en trauma por módulos por la tarde porque no había quirófanos por la mañana».

El sindicato afirma que se ha cerrado la unidad del dolor porque no hay anestesistas y «todas las pruebas que precisan de sedación por parte de anestesia no se están realizando, con una demora impresionante». De hecho, este centro es el que sale peor parado en la provincia en la actualización de listas de espera que dio a conocer Sanidad el viernes, con 3.175 pacientes y 135 días de demora media.

El Hospital de Alcoy tiene 12 anestesistas y 13 plazas, aunque ha habido momentos en que contaban con la mitad.

En el Hospital de la Vega Baja hay 18 anestesistas y un jefe de servicio. «Las ausencias no se están cubriendo, no contratan y se tiene que modificar la agenda. Actualmente hay varias bajas; y al no cubrirse se ven obligados a reestructurar los quirófanos». En cuanto al de Torrevieja, «se ha solicitado a Sanidad aumento de plantilla puesto que se prevé abrir un segundo quirófano de Urgencias para sábados y domingos en horario de 8 a 15 horas y también un servicio de reanimación. Si no hay aumento de plantilla será imposible ampliar porque ahora ya están saturados al haber crecido la actividad quirúrgica en el último año».

Ante la falta de anestesistas, un profesional que prefiere el anonimato recuerda las normativas impuestas por Europa ante los retrasos en las contrataciones que obligan a España a regularizar la situación de trabajadores que llevan mucho tiempo como interinos «cuando ya deberían ser fijos o haber sacado más concursos-oposición. Esto va a suponer un trasvase de personal de unos hospitales a otros y se va a ver comprometida la atención a los pacientes».

Falta de incentivos

«Si se margina en un hospital afecta a todas las especialidades porque de nosotros dependen otros profesionales y con esta carencia no puede operar nadie, ni el cirujano ni el traumatólogo. Pasa en hospitales como Alcoy, Elche y Orihuela, y puede ocurrir también en los grandes como los de Alicante y Sant Joan. No es un buen momento para la profesión esta falta de incentivos y es descabellado lo que quieren hacer para sacarse anestesistas de la manga, como poner a enfermeras a hacer actividades que no deben hacer. Están intentando que los enfermeros hagan actividades del médico, así no se soluciona la carencia de especialistas porque se pone en peligro a la población. Es temerario, no tienen la misma cualificación ni los mismos años de preparación. Maltratando a los profesionales esto no se soluciona, en España ocurre y se están marchando. Además, la Comunidad tiene carencias con respecto a otras de muchos años».

Los profesionales consultados proponen incentivar a estos especialistas. «El médico no es un funcionario. Debería estar sometido a una regulación diferente pues hace 24 horas de guardias sin descanso ni reconocimiento laboral en el futuro por este hecho, pues no cuenta para la jubilación. El médico es el único profesional sanitario que las hace, los enfermeros tampoco pues trabajan con turnos. Como agravante los anestesistas hacemos guardias muy malas, lo que provoca que muchos se marchen a otros países».

Porque, señalan, la guardia del anestesista implica su actuación con todas las urgencias quirúrgicas: las del cirujano, el ginecólogo o el traumatólogo. Es una especialidad compleja y exigente, y la sustitución no es fácil».

Radiólogos

Otro perfil escaso es el radiólogo. En el Hospital General de Alicante es algo crónico y ahora que se añade una nueva resonancia empeora el déficit de estos profesionales, aseguran fuentes sanitarias.

El Hospital de Dénia los trae de Ribera Salud sobre todo para las pruebas de mama.

En el Hospital de Alcoy son pocos y lo mismo en Torrevieja, donde la mitad de los radiólogos están por cubrir y recurren a empresas externas y a otros hospitales.

Los sindicatos han denunciado el déficit de personal facultativo en Radiodiagnóstico y la derivación de pacientes a otros hospitales para la realización de ecografías urgentes o la modificación de pruebas sin radiación a otras con radiación ionizante por no disponer de especialista presencial.

«Esta situación ha sido reconocida por la dirección a la sección sindical de UGT, que ha enviado varios escritos interesándose por el déficit de estos profesionales».

Según Eva Plana, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en el País Valenciano, el déficit de especialistas empeora la asistencia sanitaria. «Es urgente una solución real para poder rentabilizar las infraestructuras que se disponen y dar una correcta atención independientemente de donde resida el ciudadano».

Yolanda Fernández, responsable de Sanidad de CC OO en el País Valenciano, apunta al déficit endémico de especialistas, que afecta en especial en los hospitales comarcales. «Es fundamental planificar a años vista los profesionales que vas a necesitar en función de las jubilaciones y la evolución de la sociedad, formar a suficientes especialistas y mejorar sus condiciones para evitar su fuga a otros países o comunidades».