La ola de gripe pierde fuerza en Alicante pero no llega a frenarse por la vuelta al colegio La incidencia de los virus respiratorios cae ligeramente por segunda semana consecutiva aunque no en el grado que esperaban los expertos en salud pública Todavía un 30% de mayores de 75 años está sin vacunar en la Comunidad y los médicos advierten que la epidemia aún no ha pasado