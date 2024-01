Una prueba piloto que gusta más a hosteleros que a comerciantes en Alicante

El Mercado de Benalúa tiene desde esta semana a prueba su nuevo horario, de 8:00 horas a 17:00 horas, tras consensuarlo con los comerciantes el pasado noviembre. Una nueva apertura que, por el momento, convence más a los hosteleros que a los comerciantes, aunque ambos esperan que sirva para transformar al centro de abastos de Benalúa en un mercado tipo "gourmet", en el que se inauguren más bares y cafeterías.

José Casas tiene tanto uno de los bares como una de las pescaderías de Benalúa y considera que el test es positivo: "La prueba es perfecta para nosotros. Nosotros llevamos un año y medio y ya estábamos al final hasta las 17:00 horas. Yo tengo una pescadería también y ahí la gente está acostumbrada a venir por la mañana y tiene la concepción de que cuanto más tarde es, menos fresco está el género. Lo que sí va a pasar es que el mercado va a hacer una transición hacia el gourmet y ahí sí tiene sentido el cambio de horario".

Una opinión que comparten desde el otro comercio hostelero, como apunta Daniel Rolón: "A nosotros nos viene mejor. Aunque el problema no son los horarios, es que no nos dan espacio para poner mesas. Todos los comerciantes del mercado han apoyado que podamos sacar mesas, porque no hay nadie cuando ellos se van de aquí. A ver si el cambio sirve también para esto, más que para el horario", expresa.

Los dos comercios que había abiertos este jueves por la tarde eran dos carnicerías, que consideran que era necesario un nuevo horario: "Todo lo que sea modernizar el mercado es bueno. Esto se va a reformar y va a ir orientado a la hostelería para que esto se vaya animando. La reforma, al parecer, va a ser integral. El horario que teníamos antes estaba un poco obsoleto, porque era desde las 7:00 horas hasta las 15:00 horas. Este es un horario más comercial, más actualizado", considera Paco Díaz, carnicero.

Una opinión que comparte el también carnicero Miguel Ángel Díaz: "Se ha ampliado un poco el espectro comercial para que la gente tenga posibilidad de acudir sobre todo a los bares y cafeterías que se van montando aquí y que de paso puedan venir aquí a nuestros comercios tradicionales. Puede servir para todos y que alguien que ha venido a tomar algo nos conozca y venga al día o la semana siguiente a comprar", expresa.

En este sentido, la concejala de Mercados, Lidia López, aseguró este miércoles que la iniciativa había sido consensuada con los comerciantes, con el objetivo de modernizar el centro de abastos, que también está pendiente de la tramitación para someterse a una reforma integral que cambie incluso su fachada: "se ha acordado con ellos el nuevo horario en pruebas y nuestro objetivo es llevar a cabo la ampliación de horarios en todos los mercados, y vamos a iniciar este año los trámites para modernizar y mejorar nuestra ordenanza municipal y adaptarla", subrayó.