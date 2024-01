El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado este fin de semana como "de mentira, de broma" la Zona de Bajas Emisiones aprobada por el Ayuntamiento de Alicante, en la que no se sancionará a quienes no cumplan las normas establecidas. El representante del Gobierno ha puesto el caso de la capital de la provincia como uno de los ejemplos de ciudades donde, según ha dicho, la derecha está dando "marcha atrás" en la implantación de políticas de movilidad compatibles con el respeto al medio ambiente. Unas "resistencias" de tintes "negacionistas" que, a su juicio, marcan "un hecho diferencial" respecto de lo que está ocurriendo en el resto de Europa.

Puente ha hecho esta alusión directa a Alicante en el transcurso de una charla sobre movilidad sostenible que se ha realizado dentro de la convención política que el PSOE ha celebrado en A Coruña. En su intervención, a la que ha tenido acceso este periódico, el ministro señala que buena parte del poder municipal está en estos momentos "en manos del partido más regresivo en materia medioambiental de toda la UE", refiriéndose presumiblemente al PP y a sus pactos con Vox. En este sentido, critica que "en España no sólo hay resistencias a la introducción de esos cambios" para promover alternativas al coche, "sino que incluso se está yendo marcha atrás".

El titular de Transportes señala diferentes ciudades donde la derecha recuperó el poder tras las elecciones del año pasado gracias a esos pactos, como València, Valladolid o Logroño, en las que "había una planificación hacia una movilidad sostenible", a la que ahora "se le da la vuelta". Pero además, hace también una alusión veldada a Elche, o al menos la segunda mayor ciudad de la provincia sirve de ejemplo de que lo que dice, cuando se refiere a acciones como que "se mete la piqueta para destruir carriles bici". Esta práctica se llevó a cabo en la capital del Baix Vinalopó el pasado agosto, apenas unas semanas después de tomar posesión el nuevo equipo de gobierno.

Otras medidas que para Puente suponen una marcha atrás son la eliminación de carriles bus o el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones "ridículas", citando de manera explícita la de Alicante, "que es bastante amplia, pero sin multas", lo que en la práctica es como si no se hubiera hecho nada. Cabe recordar, en este sentido, que la UE establece como obligatoria la implantación de espacios de este tipo en todas las ciudades mayores de 50.000 habitantes. Por lo tanto, en la demarcación esto afecta, además de a Alicante, a Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, San Vicente del Raspeig, Alcoy y Elda.

Te puede interesar: Elche Comienza el desmantelamiento del carril bici de Juan Carlos I en Elche

El ministro, acompañado en este acto entre otros por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insiste en que "si no atajamos el 80% de las emisiones, que es el que se produce en las ciudades, no hacemos nada". Por ello, aboga por "penalizar a aquellos territorios en los que se están revirtiendo los cambios, o no se está apostando decididamente por ir hacia una movilidad sostenible". Y considera "absurdo" que se asocie el concepto de "libertad" a "ir en coche a todas partes". Recalca, al respecto, que "el derecho es a la movilidad, no a hacerlo en coche".

Puente insiste en que "es absolutamente imprescindible que reduzcamos las emisiones de manera constante y consistente en los próximos años, porque tendríamos que haberlo hecho hace ya tiempo". Y vuelve a criticar, una vez más, las Zonas de Bajas Emisiones "de mentira" como la que se ha aprobado en Alicante. "Por mucha pedagogía que hagamos, nos vamos a encontrar siempre con una derecha que no quiere entender", lamenta el ministro.